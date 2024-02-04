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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв ЕС предсказуемо продавил Орбана на помощь Украине

    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    17 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    26 комментариев
    4 февраля 2024, 17:04 • Новости дня

    В Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у ВСУ

    Депутат Верховной рады Чернев назвал ситуацию на поле боя из-за нехватки боеприпасов у ВСУ критической

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация на поле боя критическая, поскольку у украинских военных не хватает боеприпасов, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев.

    Как указал Чернев в эфире всеукраинского телемарафона, Украина доносит, что они не собираются сдаваться, и собирается искать альтернативные пути для того, чтобы обеспечить ВСУ вооружением, в частности, усиливая поддержку ЕС. По его словам, Украина доносит через медиа США, что критическая ситуация на поле боя происходит из-за нехватки боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Ранее Politico сообщило, что ВСУ испытывают такую нехватку артиллерийских снарядов, что не способны даже эффективно обороняться, не говоря уже о наступлении, которое требует много больше боеприпасов.

    3 февраля 2024, 20:40 • Новости дня
    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке

    Российский офицер помог отбить захваченное ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Вооруженных сил России Николай Никонов помог освободить село Попасное под Луганском, сидя на чердаке дома на окраине населенного пункта.

    Так как ВСУ, используя средства радиоэлектронной борьбы, не давали российским военным пользоваться беспилотниками для разведки территории, Никонов забрался на чердак деревянного дома в ста метрах от позиций противника и при помощи бинокля и радиостанции корректировал огонь гаубиц. Об этом военнослужащий рассказал в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны, передает RT.

    По словам Никонова, с чердака дома открывался прекрасный обзор на позиции ВСУ, близлежащие опушки и овраг. Остаться незамеченным офицеру не удалось – украинцы обнаружили Никонова и открыли огонь, он получил тяжелое ранение. В свою очередь, российские войска зашли на территорию села и укрепились на рубежах.

    Ранее сообщалось, что российский оператор беспилотника вывел украинского военного на подконтрольную РС России территорию, подсказав правильное направление движения через минное поле.

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    4 февраля 2024, 13:16 • Новости дня
    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску

    Дипломат Мирошник: Использование ВСУ западных систем для удара по Лисичанску делает США соучастником преступления

    Мирошник: Запад согласовал ВСУ удар по Лисичанску
    @ Администрация Лисичанска/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И случай в Лисичанске также будет отражен. Надо понимать, что использование ВСУ американских систем при атаке делает США соучастниками злодеяний. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Ранее в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли 28 человек.

    «За последние полтора месяца мы увидели полное презрение по отношению к международному гуманитарному праву со стороны Украины – это и Белгород, и Донецк, и вот теперь Лисичанск. Все эти случаи объединяет одно – циничное и целенаправленное нанесение ударов по местам массового скопления мирных граждан», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима.

    «И на этом фоне на Западе идут торги по вопросу выделения дополнительных денег офису Зеленского. Немаловажно, что удары по территориям наносились натовскими снарядами. Так, в случае с Лисичанском, судя по всему, речь идет об использовании американских установок HIMARS. Все это делает так называемых доноров ВСУ соучастниками преступлений Киева», – убежден дипломат.

    «Я также не исключаю, что в тех же Штатах знали о готовящейся атаке, поскольку работа HIMARS предполагает согласование целеполагания. То есть они это разрешили. И теперь, разумеется, никто из них не выступает с осуждением произошедшего», – рассуждает собеседник.

    «Между тем Россия продолжает фиксировать все военные преступления Киева. И соучастие стран Запада также будет отражено в будущих делах. Более того, эти государства являются, по сути, заказчиками преступлений, которые еще и всячески пытаются блокировать любое наказание для преступника», – заключил Мирошник.

    Напомним, в субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске. Согласно данным СК, атака могла быть совершена при помощи реактивной системы залпового огня HIMARS.

    По последним данным на воскресенье, число погибших достигло 28 человек. Из них – 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. По словам главы регионального Минздрава Наталии Пащенко, шесть пострадавших в результате обстрела ночью переведены в Луганскую республиканскую клиническую больницу, из них четверо находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение в отделениях.

    На фоне трагедии глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 4 февраля днем траура по погибшим. Тем временем в МЧС России сообщили, что в Лисичанске на месте обрушения здания пекарни всю ночь проводились разборы завалов, порядка 65% разрушенных конструкций разобрано.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова жестко раскритиковала действия ВСУ. «Экстремистам было известно, что в субботу туда традиционно приходят за выпечкой и продуктами местные жители, в том числе пожилые люди и семьи с детьми. В результате обстрела здание было полностью разрушено», – приводятся ее слова на сайте ведомства.

    «Новый теракт – «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей», – подчеркнула она.

    «Предлагаем парижанам представить себе, как они утром пошли за багетом, а жителям Рима – выпить чашечку кофе с корнетто. Но вместо свежей выпечки домой принесли раненых или убитых украинскими террористами родственников», – сравнила дипломат.

    «Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны банды Зеленского. Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», – заключила Захарова.

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    3 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Глава ЛНР Пасечник: ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, пострадали мирные жители

    ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут быть десятки человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия обстреляла пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате пострадали несколько мирных жителей, еще десятки человек могут оставаться под завалами здания, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    «Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской народной республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», – написал Пасечник в своем Telegram-канале.

    В военной комендатуре ЛНР сообщили, что в результате удара ВСУ по пекарне погибли два человека, еще шесть пострадали и доставлены в больницу, передает ТАСС. Под завалами разрушенного здания могут находиться до 40 человек.

    На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры, предпринимаются попытки спасти пострадавших, добавил Пасечник.

    В среду в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали четыре человека.

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    3 февраля 2024, 20:57 • Новости дня
    СК: ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по пекарне в городе Лисичанске Луганской народной республики, в результате которого погибли восемь человек и десять получили ранения, был нанесен, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили военные следователи.

    «Военные следователи СК России зафиксировали преступления, совершенные ВФУ (вооруженные формирования Украины) в отношении мирного населения ЛНР. <…> Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS. Информация о пострадавших продолжает уточняться», – сообщили ТАСС военные следователи СК.

    В Минздраве ЛНР сообщили, что число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек. Число пострадавших также увеличилось – ранены десять человек.

    По данным правительства ЛНР, еще десять мирных жителей, предположительно, обнаружены под завалами. Среди них также имеются погибшие.

    В субботу ВСУ обстреляли пекарню в городе Лисичанске Луганской народной республики. Сообщалось о семи погибших и восьми пострадаших.

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    4 февраля 2024, 01:23 • Новости дня
    «Евровидение» вызвало масштабный сбой в работе госсервисов на Украине

    Голосование на «Евровидение» вызвало масштабный сбой в работе госсервисов на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Голосование за представителя Украины на международном конкурсе песни «Евровидение» стало причиной сбоя в работе приложения украинских государственных сервисов «Дия», сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    «Возникла огромная очередь. Прошу прощения за эту ситуацию», – написал министр в своем микроблоге, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские власти проведут подробный анализ и внедрят организационные изменения, «чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика», пообещав восстановить работу приложения в течение нескольких часов.

    Федоров сообщил, что количество запросов в секунду по сравнению с прошлогодним голосованием увеличилось с 800 до 15 тыс., а пропускная способность приложения за год выросла лишь в 5 раз.

    Федоров заверил, что работа приложения будет восстановлена в течение нескольких часов и пользователи вновь получат возможность голосовать.

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    3 февраля 2024, 18:42 • Новости дня
    В Бельгии придумали способ изымать замороженные активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Брюссель презентовал представителям западных стран и Группы семи (G7) план изъятия замороженных российских активов, пишет британская газета Financial Times (FT).

    Бельгийское правительство выступило с инициативой выпуска долговых обязательств, с помощью которых будут привлекаться средства для восстановления Украины, пишет FT, передает ТАСС.

    По задумке, коалиция, поддерживающая Киев, будет требовать от Москвы погасить долг по выпущенным обязательствам и в случае отказа будет изымать замороженные активы, пишет издание.

    «Среди прочего это позволит отложить решение вопроса о том, что будет происходить с суверенными российскими активами, хотя они и будут использованы в качестве залога», – приводит газета слова источника, знакомого с ходом переговоров.

    Ранее в ЕС предварительно согласовали использование доходов активов России на Украину.

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    4 февраля 2024, 05:55 • Новости дня
    Белый дом выступил против помощи Израилю без новых средств для Украины

    Белый дом выступил против выделения 17,6 млдр помощи Израилю без новых средств для Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США выступила против рассмотрения в Палате представителей Конгресса США законопроекта, который предусматривает выделения финансовой помощи Израилю в размере 17,6 млрд долларов без включения в эту сумму дополнительных средств на поддержку Украины, говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Республиканцы в Палате представителей придумали новый циничный политический маневр. Безопасность Израиля должна быть священной, а не становиться предметом политической игры», – приводит сообщение Жан-Пьер ТАСС.

    Она подчеркнула, что над договоренностями в сфере национальной безопасности, при которых «обеспечивается охрана нашей границы и предоставляется поддержка жителям Украины и Израиля» администрация работала с двухпартийной группой сенаторов на протяжении «месяцев», а республиканцы создали альтернативное предложение «ак раз в свете предстоящей публикации текста законопроекта».

    Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на выделение средств для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе на общую сумму 106 млдр долларов. Целый ряд республиканцев выступили против продлжения финансовой помощи Украине.

    Ранее сообщалось, что группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине.

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    3 февраля 2024, 21:53 • Новости дня
    Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до девяти человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число погибших в результате обстрела пекарни в городе Лисичанске Луганской народной республики со стороны ВСУ выросло до девяти человек, сообщили в оперативных службах республики.

    Там добавили, что работа по разбору завалов продолжается, количество жертв может вырасти, передает ТАСС. В правительстве региона сообщили, что разбор завалов будет вестись всю ночь.

    Первый зампредседателя правительства ЛНР Юрий Говтвин назвал атаку ВСУ на пекарню в Лисичанске терактом.

    «Укрофашисты совершили очередной теракт. Мы находимся возле здания хлебопекарни, совмещенной с кафе. Выходной день – суббота, после рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей, поесть пирожных. В этот момент очередной теракт унес жизни наших граждан», – приводит его заявление Telegram-канал правительства республики.

    Ранее военные следователи СК России сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.

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    4 февраля 2024, 11:35 • Новости дня
    The Guardian: Среди заключенных на Украине оказалась двухлетняя девочка

    В тюрьме на Украине нашли украинца с тату «орк» на лбу и двухлетнюю девочку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Находящиеся в украинских тюрьмах за пророссийскую позицию люди рассказали об издевательствах, пишет британское издание The Guardian.

    Издание сообщает, что один заключенный, приговоренный к 12 годам лишения свободы рассказал, что время содержания под стражей сокамерники вытатуировали ему на лбу слово «орк», передает News.ru.

    Как пишут журналисты, среди заключенных некоторые «явно подвергли опасности жизнь украинцев», но в тюрьмах также находятся люди, которые были вынуждены «принимать трудные решения». Так, среди приговоренных есть женщина, получившая пять лет тюрьмы за «оказание материально-технической помощи» во время референдума о присоединении Херсонской области.

    Кроме того, украинские чиновники держат в тюрьме двухлетнюю девочку вместе с ее 30-летней матерью Анютой Голомб, попавшую в колонию из-за передачи координат ВС России. The Guardian рассказала, что, когда малышке исполнится три года, ее отнимут у матери.

    52-летний Валентин Морой из Славянска рассказал, что сфотографировал склад, где работал, чтобы доказать своему работодателю из России целостность здания, что было воспринято СБУ, как передачу секретной информации российской разведке. 34-летнего учителя Константина Ванина арестовали после попытки уехать к друзьям в Крым. По его словам, он признал вину под давлением.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся «в застенках киевского режима».

    Напомним, в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

    О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон, утверждавший, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

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    3 февраля 2024, 17:23 • Новости дня
    В Киевской области военкомы избили мужчину на глазах у полицейского

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники военкомата в Киевской области во время вручения повестки избили мужчину на глаза у сотрудника полиции, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на родственницу пострадавшего.

    Девушка рассказала, что ее отца вытащили из машины и избили, а у матери в это время забрали телефон. Сотрудник полиции стоял рядом и не реагировал, передает ТАСС.

    В Броварском районном управлении полиции сообщили, что по факту избиения начато досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в поисках уклонистов на Украине стали использовать дроны.

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    3 февраля 2024, 19:40 • Новости дня
    Встреча глав МИД ЕС по поставкам оружия Украине не принесла результата

    Боррель: Встреча глав МИД ЕС в Брюсселе по поставкам оружия Украине не принесла результата

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза (ЕС) в ходе неформальной встречи в Брюсселе не приняли решение касательно поставок оружия Киеву, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    По словам Борреля, главы МИД ЕС обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в ближайшее время, однако конечного решения принято не было, передает ТАСС.

    «Мы все согласны, что Украине нужно больше оружия, больше поддержки, которая должна прийти сейчас», – подчеркнул он. Боррель добавил, что продолжение дискуссии планируется на министерской встрече 19 февраля.

    Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что Будапешт готов помогать Украине военным снаряжением вместо оружия.

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    4 февраля 2024, 00:15 • Новости дня
    В Лисичанске из-под завалов извлекли 20 погибших, детей среди них нет

    Число погибших в Лисичанске увеличилось до 20 человек, детей среди них нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Детей среди погибших в кафе-булочной в ходе удара ВСУ нет, средний возраст жертв от 30 до 40 лет, сообщили в оперативных службах ЛНР.

    «Детей на данный момент среди погибших нет, но разбор завалов еще продолжается», – приводит ТАСС слова представителя оперативных служб ЛНР.

    Отмечается, что спасатели извлекли из под завалов здания тела 20 человек.

    Всего, по оценкам МЧС, под завалами могут находиться до 40 человек.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обстрел кафе доказательством преступной сущности киевского режима. При этом она подчеркнула, что граждане ЕС должны знать, как используются их налоги – «на них закупают смертоносные системы вооружений и отправляют киевскому режиму, который с их помощью убивает мирных жителей».

    Ранее военные следователи сообщили, что ВСУ могли обстрелять пекарню в Лисичанске из РСЗО HIMARS.





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    3 февраля 2024, 18:55 • Новости дня
    В Венгрии заявили о готовности помогать Украине военным снаряжением вместо оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт по-прежнему не намерен выделять деньги на покупку оружия для Украины, но готов вместо этого оплачивать поставки ей военного снаряжения, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто на встрече с журналистами после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе напомнил, что Еврокомиссия выступила с предложением расширить Европейский фонд мира на 5 млрд евро в этом году с целью компенсации странам ЕС поставок вооружений на Украину, и подчеркнул, что не Будапешт не хочет в этом участвовать, передает ТАСС.

    Так как Венгрия не может запретить другим странам ЕС оплачивать поставки оружия на Украину, она займет позицию «конструктивного воздержания», то есть не будет делать взносы в Европейский фонд мира на эти цели, но при этом будет готова вложиться в «поставки снаряжения нелетального характера», сообщил министр. Он отметил, что в правила использования фонда нужно внести соответствующие изменения.

    Ранее лидеры стран ЕС согласовали выделение 50 млрд евро Украине на четыре года.

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    4 февраля 2024, 00:22 • Новости дня
    В Конгрессе подняли вопрос о выделении 17,6 млрд долларов Израилю без Украины

    Конгрессмены США разработали законопроект о выделении Израилю 17,6 млрд долларов без новой помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа конгрессменов США разработала проект закона о выделении Израилю 17,6 млрд долларов в качестве помощи, при этом пакет не предполагает выделение помощи Украине, заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

    Из этой суммы 4 млрд долларов пойдут на восполнение запасов боеприпасов для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» в Израиле, 1,2 млрд – на разработку лазерной системы «Железный луч», 3,5 млрд – на закупку других вооружений, передает ТАСС.

    Отмечается, что еще один млдр долларов пойдет на расширение производства артиллерийских систем и боеприпасов, 4,4 млдр – на закупку боеприпасов и вооружений для США взамен переданных Израилю, 3,3 млдр – на проведение в ближневосточном регионе военных операций армией США.

    Еще 200 млн долларов запланировано на обеспечение американских сил и эвакуацию американских граждан.

    Ожидается, что голосование за законопроект пройдет на следующей неделе.

    Ранее Администрация США запрашивала дополнительное финансирование для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели требовалось около 106 млрд долларов. Однако целый ряд республиканцев высказались против оказания Киеву финансовой помощи.

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    4 февраля 2024, 14:37 • Новости дня
    Людей старше 60 лет пригласили работать водителями маршруток в Одессе

    «Страна.ua»: В Одессе приглашают на работу водителями женщин и мужчин, не подлежащих мобилизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Женщин и мужчин, не подлежащих мобилизации, приглашают в Одессе на работу водителями маршруток, сообщает в воскресенье украинское издание «Страна.ua».

    По сообщению издания, в Одессе одна из крупных компаний по пассажироперевозкам приглашает работать водителями маршруток женщин и мужчин старше 60 лет, то есть тех, кого не мобилизуют в армию, передает РИА «Новости». Потенциальным водителям обещают гарантированное трудоустройство и бесплатное обучение на права категории «Д» (дает право на управление крупным пассажирским транспортом).

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил французскому журналу Le Point, что на Украине необходима новая мобилизация, чтобы провести ротацию личного состава на фронте.

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      Командующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал новую статью на английском языке, в которой пересмотрел собственное мнение о том, что боевые действия на Украине зашли в тупик. Чтобы остаться на своей должности, Залужный готов пообещать «перемогу», если ему дадут еще людей и роботов, а террор против России усилится.

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      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

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