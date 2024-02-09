Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.0 комментариев
FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают
FT: Отчаянная ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают
На Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции, пишет Financial Times.
Газета приводит слова дипломата НАТО, заявившего, что для ВСУ ситуация на передовой гораздо хуже, чем они показывают. При этом чиновники в США и Европе предупреждают, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов на фоне отсутствия обещанной помощи со стороны Запада, передает РИА «Новости».
Как приводит Financial Times слова высокопоставленного американского военного чиновника, задержка помощи со стороны Конгресса США рискует создать «разрыв в шланге» поставок Киеву». Как пишет издание, украинцам будет трудно достичь даже удержания нынешних позиций.
Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у ВСУ.