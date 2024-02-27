Украинские поражения довели Макрона до безумства

Tекст: Валерия Вербинина

Президент Франции Эммануэль Макрон обозначил главную стратегическую цель во внешней политике: «Россия не должна выиграть в конфликте на Украине». По его словам, это нужно не только самой Украине, на кону стоит гораздо большее: «Поражение России необходимо для безопасности и стабильности Европы».



В некоторой степени ужесточение риторики стало результатом провала широко разрекламированного контрнаступления украинских войск в 2023 году. Последние недели Зеленский и его штаб только и делает, что оправдывается за неудачу и перекладывает ответственность на всех, кого только можно. Украине дали мало снарядов – всего лишь 30% от обещанного миллиона, не дали ракеты, не дали самолеты, вместо новейшего вооружения в час по чайной ложке выдавали списанный хлам. И вишенка на торте – планы контрнаступления будто бы оказались на столе у русских сразу же после того, как были согласованы.

Но вслед за вопросом «кто виноват» всегда возникает вопрос «что делать», и именно по поводу этого вопроса на Западе уже возникли серьезные разногласия. Конфликт на Украине с самого начала устраивал Запад, так как происходил на сторонней территории, сражались и гибли граждане Украины. И вообще все издержки несла Украина, которая с готовностью согласилась быть тараном против России и наносить ей ущерб в обмен на то, что Европа, этот райский сад (по выражению Борреля) когда-нибудь примет ее к себе и обеспечит молочные реки с кисельными берегами.

Тогда Западу казалось, что достаточно будет помочь Украине, не слишком напрягая себя – инструкторами, так называемыми «добровольцами», некоторыми видами вооружений, кредитами. Телеведущие и журналисты западных СМИ, как заведенные, повторяли одну и ту же фразу, чтобы успокоить обывателей – что помощь Украине не делает их страны участниками конфликта.

Однако провал украинского контрнаступления и недавняя сдача Авдеевки, на укрепление которой было потрачено столько сил, заставили заговорить о том, что будет, если Украина все-таки проиграет. И дело, конечно, не в самой Украине, а в том, что это карта, на которую коллективный Запад поставил слишком многое: от огромных денег до собственного престижа, включая политическое будущее заинтересованных в конфликте элит.

Как пишет «Фигаро», «фактически в будущем отправка западных войск на территорию Украины, по словам президента, «не может быть исключена». Тем не менее Эммануэль Макрон отметил, что на данной стадии для такого предположения нет согласия». «Сегодня нет консенсуса для того, чтобы официально отправлять западные войска на Украину… Но в динамике ничего нельзя исключать. Мы сделаем все, что требуется, для того, чтобы Россия не смогла выиграть», – заявил Макрон.

И добавил: «Многие (из политических деятелей) всего два года назад говорили, что, мол, никогда не поставят танки, самолеты, дальнобойные ракеты». Судя по всему, Макрон намерен серьезно поработать над тем, чтобы убедить своих товарищей по антироссийской коалиции принять участие в конфликте уже непосредственной отправкой войск.

Пока Макрон объявил о создании коалиции европейских государств, которые будут поставлять Украине ракеты и бомбы средней и большой дальности. Также по итогам парижского совещания стран-спонсоров Украины было принято чешское предложение, состоявшее в том, чтобы закупать снаряды для украинской армии по всему миру, а не только в Европе.

Фактически Макрон своим выступлением обозначил готовность Франции идти на обострение конфликта. В этом он придерживается той же точки зрения, что и его британский коллега Риши Сунак, который вдобавок призывает смелее действовать в вопросе конфискации российских активов.

В своей статье под характерным заголовком «Мы всегда будем поддерживать Украину и заставим Путина за все заплатить» Сунак написал, что западные страны «должны быть смелее в вопросе изъятия сотен миллиардов российских активов» и призвал для начала конфисковать проценты, которые приносят эти деньги, а затем решить вопрос с их полной конфискацией. Также он призвал сделать все, чтобы максимально навредить российской «военной экономике».

А вот германский канцлер Олаф Шольц, судя по всему, не забывший, чем для Германии окончилось последнее военное столкновение с Россией, решительно возражает против отправок Украине крылатых ракет Taurus. «Я поражаюсь, что некоторых даже не волнует, что они даже не задумываются над тем, что дело может… дойти до участия в войне из-за того, что мы делаем. Это оружие, которое может действовать на очень большом расстоянии. И то, что делается для управления полетом [ракет] и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии нельзя делать. И это знает каждый, кто сталкивался с этой системой», – заявил Шольц. Ранее он дал понять, что выступает против отправки войск на Украину и создания над ее территорией бесполетной зоны.

Если говорить о Франции, то там инициативы Макрона встретили у политиков крайне резкую реакцию.

Глава «Непокоренной Франции», левый политик Жан-Люк Меланшон заявил, что «война с Россией была бы безумием… Отправка войск на Украину делает нас воюющей стороной. Эта воинственная словесная эскалация представителя государства, обладающего ядерным оружием, против другого государства с ядерным оружием, уже является безответственным действием… Сейчас более, чем когда-либо, требуется начать переговоры о мире с гарантиями взаимной безопасности».

Глава «Национального объединения» и лидер правых Марин Ле Пен выразилась не менее жестко: «Я не уверена, что все сейчас понимают, о чем в принципе идет речь. Эммануэль Макрон изображает великого военачальника, но он беспечно говорит о жизнях наших детей. Речь идет о мире или о войне в нашей стране».

Оливье Фор из Социалистической партии смотрит на вопрос менее эмоционально, но также осуждает Макрона: «Да – поддержке украинского сопротивления. Участвовать в войне с Россией, в которую мы втянем весь континент – безумие».

То, что это действительно будет уже прямая война России и НАТО, откровенно признали и в Кремле. Прямое военное столкновение России и НАТО в таком случае станет неизбежным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Не согласны с Макроном не только французы, но и его союзники по НАТО. Уже заявлено, что ни Польша, ни Швеция на намерены отправлять свои войска на Украину. И даже генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявил об отсутствии таких планов.

Судя по всему, Макрон сболтнул нечто, что хотел бы, но не может реализовать – по крайней мере, прямо сейчас. Невозможно представить французские войска на украинской территории, действующие сами по себе, вне НАТО. Как, впрочем, и любые другие войска иных западных стран.

Как разъяснил премьер-министр Франци Габриэль Атталь, «Эммануэль Макрон сказал, что мы продолжим оказывать поддержку Киеву… В войне ничего нельзя исключать. Когда-то говорили, что мы не будем посылать оружие, лишь то, что необходимо для обороны. Теперь речь идет уже о поставках ракет большой дальности… В будущем ничего нельзя исключать».

Но кое-что из этой парадигмы все же исключено, а именно мир. Речь идет только и исключительно о поставках оружия (все более и более мощного), а в данный момент, судя по всему, закидывается удочка уже на предмет прямого военного вмешательства Запада, поскольку украинцы с задачей нанесения военного поражения России уже явно не справляются. Остается понять, почему Макрон так уверен, что с этим должны справиться французы.