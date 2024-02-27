Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.2 комментария
Страны Запада решили создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет
Макрон сообщил о решении стран Запада создать коалицию для поставок Украине дальнобойных ракет
Участники конференции по поддержке Украины в Париже решили создать коалицию для поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон рассказал о решении создать «девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия». Коалиция создается, чтобы «привлечь все страны», у которых есть соответствующие возможности, и «начать поставки новых вооружений».
Макрон указал, что сейчас сформировано уже восемь коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты, занимается подготовкой пилотов.
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что на конференции обсуждали «промышленное сотрудничество с Украиной». По его словам, «речь идет хотя бы о ракетной промышленности». Дуда заявил, что «можно передать Украине современные технологии, которыми обладают западные страны». Как подчеркнул президент Польши, это позволит Украине «производить более современные ракеты».
Дуда также выразил надежду, что в ближайшее время «общими усилиями» удастся «подготовить существенные поставки боеприпасов для Украины». По его словам, «было одно очень конкретное предложение». Раскрывать подробности он отказался.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц вновь выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus, объяснив отказ их предоставить опасностью того, что его страна будет втянута в конфликт.