Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Дуда: Украина может обесценить сотрудничество с Польшей
Дуда назвал возможными перемены в отношениях Варшавы и Киева после передачи ВСУ вооружений в полном объеме
Киев может перестать считаться с Варшавой после передачи всех доступных ресурсов вооружения и техники украинской стороне, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Как отметил Дуда, отношения Польши с Украиной могут выглядеть таким образом, что Киев больше не считается с Варшавой. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, не связано ли это с тем, что польская сторона предоставила Украине все свободные ресурсы вооружения и техники. «В каком-то смысле это может так выглядеть», – приводит РИА «Новости» слова польского президента.
Также он подчеркнул, что Варшава предоставила Киеву все возможные ресурсы в максимально короткие сроки. «Мы дали все, что смогли дать, дали быстро. С той поры прошло уже два года», – отметил Дуда. Несмотря на это, он подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский остается его личным другом.
Напомним, накануне Польша отказалась передать Украине МиГ-29 без гарантий НАТО. До этого Польша осталась в стороне от обсуждений украинской тематики на встрече в Берлине 18 октября. В этот же день министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что план президента Владимира Зеленского по урегулированию вооруженного конфликта не получил поддержки на Западе.