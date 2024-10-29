Дуда: Украина может обесценить сотрудничество с Польшей

Дуда назвал возможными перемены в отношениях Варшавы и Киева после передачи ВСУ вооружений в полном объеме

Tекст: Максим Попов

Как отметил Дуда, отношения Польши с Украиной могут выглядеть таким образом, что Киев больше не считается с Варшавой. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, не связано ли это с тем, что польская сторона предоставила Украине все свободные ресурсы вооружения и техники. «В каком-то смысле это может так выглядеть», – приводит РИА «Новости» слова польского президента.

Также он подчеркнул, что Варшава предоставила Киеву все возможные ресурсы в максимально короткие сроки. «Мы дали все, что смогли дать, дали быстро. С той поры прошло уже два года», – отметил Дуда. Несмотря на это, он подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский остается его личным другом.

Напомним, накануне Польша отказалась передать Украине МиГ-29 без гарантий НАТО. До этого Польша осталась в стороне от обсуждений украинской тематики на встрече в Берлине 18 октября. В этот же день министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что план президента Владимира Зеленского по урегулированию вооруженного конфликта не получил поддержки на Западе.

