Туска обвинили в отсутствии Польши на встрече в Берлине по Украине

Польша обвинила Туска в отсутствии приглашения на встречу по Украине в Берлине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польша осталась в стороне от обсуждений украинской тематики на встрече в Берлине 18 октября, сообщает ТАСС. В эфире RMF24 глава канцелярии польского президента Марчин Масталерек обвинил в этом премьер-министра Дональда Туска. «Зачем им приглашать Дональда Туска, если им достаточно лишь сказать ему, что он должен сделать. Туск проводит прогерманскую политику», – сказал он.

Масталерек также подчеркнул, что Туск стремился влиять на принятие решений в Европейском союзе, однако результат оказался обратным: его обошли. Его заявление стало ответом на недавние слова экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса, который утверждал, что канцлер Германии Олаф Шольц лично отказал в приглашении Туску на встречу в Берлине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда выразил недовольство решением правительства Дональда Туска о назначениях выпускников МГИМО на должности послов, назвав это недопустимым шагом. Дональд Туск заявил о непростых отношениях между Польшей и Украиной.