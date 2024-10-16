Дуда раскритиковал назначения выпускников МГИМО послами

Анджей Дуда осудил правительство Туска за назначения дипломатов из МГИМО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Польши Анджей Дуда выразил резкую критику в адрес правительства Дональда Туска за намерение назначить на должности послов дипломатов, которые ранее окончили Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что считает такие назначения недопустимыми и никогда не подпишет указ об их утверждении на должности.

Выступая в польском Сейме, Дуда подчеркнул, что особое внимание в этом вопросе уделяется назначению дипломатов в важные для Польши дипломатические миссии. Он отметил, что среди кандидатов, предложенных правительством Туска, есть выпускники МГИМО. Дуда выразил своё несогласие с такой политикой назначения, заявив, что не даст на это своего согласия.

Обращаясь к премьер-министру Туску, президент добавил: «Господин премьер, я не даю свое согласие на это. И никогда на это не соглашусь».

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши нанести удар по Петербургу в случае конфликта с Россией.

Президент Польши Анджей Дуда заявил на канале Polsat о желании многих стран завершить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией.