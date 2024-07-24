Резня поляков становится главным препятствием на пути Украины в Евросоюз

  • Новость часаБортников: Подозреваемый в подрыве машины в Москве сбежал в Турцию
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    В Москве переименовали площадь Европы
    Сырский заявил о невозможности использования F-16 вблизи линии фронта
    Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы
    Нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом
    Рар: Брюссель в конфликте Венгрии и Украины займет сторону Киева
    Словакия пригрозила Украине ответными мерами на остановку транзита нефти
    Грузия указала на ограничения прав и свобод в Молдавии
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

    2 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путь Запада перестает быть путем прогресса

    Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

    2 комментария
    24 июля 2024, 15:45 • В мире

    Резня поляков становится главным препятствием на пути Украины в Евросоюз

    Резня поляков становится главным препятствием на пути Украины в Евросоюз
    @ кадр из видео

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни», заявляют в Варшаве. Таким образом польские власти, как может показаться, фактически предъявляют киевскому режиму ультиматум. О чем именно идет речь, как в действительности выглядит позиция Польши и может ли Украина пойти на такие условия?

    В 1943 году члены Украинской повстанческой армии* зверски уничтожили на Волыни и в других регионах от 50 тыс. до 60 тыс. поляков. И вот на днях в польской Домоставе (деревня на юго-востоке Подкарпатского воеводства) стараниями специального общественного комитета открыли памятник жертвам Волынской резни. В будущем рядом с памятником предполагается построить Стену памяти: на ней установят мемориальные доски с названиями всех мест, где произошли массовые преступления против поляков.

    Установка памятника прошла на общественные средства. В качестве обоснования размещения памятника именно в Домоставе активисты указывают на «общность военных судеб» обитателей этих мест и жителей «Восточных кресов», ставших жертвами резни. В окрестностях Домоставы тоже есть захоронения жертв преступлений, совершенных гитлеровскими оккупантами совместно с украинскими коллаборационистами. Предполагается, что монумент должен стать данью памяти всем убитым и «предупреждением будущим поколениям о том, к чему может привести следование уголовным идеологиям».

    В торжествах приняли участие десятки тысяч человек. Но представители польского правительства на церемонии открытия отсутствовали, зато возбудились проживающие в Польше украинцы – им этот памятник крайне неприятен.

    От лица своих соплеменников выступил глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурка. Он заявил, что памятник «призван возбуждать и поддерживать ненависть в польско-украинских отношениях». Скурка обвинил тех поляков, которые не желают забывать о той трагедии, в том, что они «превращают (события на Волыни – прим. ВЗГЛЯД) в спектакль для усиления ненависти».

    Более того, по его мнению, действия наподобие установки памятника в Домоставе «могут иметь негативные последствия для международных отношений и даже повлиять на стабильность в Европе». Скурка убежден, что «разжигание напряженности и усиление антагонизма между Польшей и Украиной не только нежелательно, но и опасно». По его мнению, поляки либо демонстрируют «абсолютное непонимание», либо верят в «абсолютную полуправду о том, что происходило на Волыни». Скурка призвал к «более разумному подходу к построению исторической памяти и диалогу между народами».

    В преддверии установки памятника в Домоставе на одном из крупнейших украинских порталов появился текст украинской пропагандистки Натальи Ищенко, которая пишет, что обсуждение темы Волынской резни для украинцев «возмутительно» – особенно сейчас. Ищенко настаивает на том, что Польша, общаясь с «украинскими партнерами», должна учитывать «чрезвычайные обстоятельства». Она подчеркивает, что «истории тех, кто боролся за независимую Украину в ХХ веке, являются частью нынешней борьбы за свободу и независимость».

    Периодически со стороны поляков раздаются призывы к Украине принести извинения за Волынь. В ответ на эти притязания украинский историк и публицист Александр Зинченко написал, что извиняться перед Польшей за Волынскую бойню больше «нет смысла». Зинченко напомнил, что в 2016 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к памятнику жертвам Волынской бойни в Варшаве.

    «Эти извинения уже забыты? Правда не повредит», – отрезал Зинченко, по мнению которого Порошенко, возложив тогда цветы, полностью закрыл тему. Проведенный недавно на Украине опрос показал, что лишь 1% украинцев считает нужным извиниться перед Польшей за Волынь.

    Строит напомнить, что в марте прошлого года тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского личные заверения в том, что Киев разрешит эксгумацию жертв Волынской резни. Вопрос этот весьма актуален, так как в 2022-м Польский институт национальной памяти подсчитал, что останки около 55 тыс. этнических поляков и 10 тыс. евреев «все еще лежат в ямах смерти на Волыни, ожидая, когда их найдут, эксгумируют и похоронят».

    В итоге эксгумации не произведено и поныне. В ноябре 2023-го замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопроса об эксгумации польских жертв на территории Украины ей нечего и мечтать о вступлении в Евросоюз.

    Теперь же в Польше не исключают, что монумент в Домоставе может стать объектом атак украинцев и местных «заукраинцев». Поэтому планируется охранять памятник. Причины для опасений не выдуманные: в соцсетях появились сообщения о том, что с памятником могут расправиться. Известно имя одного из авторов этих угроз – польский адвокат Давид Денерт, большой любитель киевского режима. Денерт сообщил, что сделает все возможное для демонтажа памятника, и ищет для этого «законные основания».

    Таким образом, с одной стороны, польские власти сторонятся этой темы. «Несмотря на то что страшная трагедия остается одним из самых больных мест в исторической и культурной памяти поляков, власти, похоже, всерьез намерены замалчивать ее и прекратили любые попытки добиться эксгумации погибших и их достойного погребения. Массовое, скоординированное истребление польского населения никак не наказано и, кажется, вскоре будет вовсе забыто. В официальных заявлениях польских властей нет информации о каких-либо более крупных и громких событиях в связи с годовщиной, мероприятия проходят в основном на местном уровне, но с привлечением депутатов из разных партий», – отмечает специалист-полонист Кристина Исмагилова.

    В последнее время главным аргументом сторонников точки зрения о том, что «не надо ворошить прошлое», стало – «сейчас это несвоевременно на фоне российской агрессии против Украины». Однако, по словам бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера, помнить о жестоко убиенных поляках на Волыни и в Восточной Галиции необходимо не только из-за самого факта геноцида, но прежде всего из-за поддерживаемого на Украине культа преступников из ОУН*, УПА* и дивизии СС «Галичина».

    Экс-премьер подчеркивает, что речь идет не только о том, что делали «наши соседи» во время войны, но и о том, что они делают сегодня. Как отмечает Миллер, сегодня те убийцы стали на Украине героями, а национализм – официальным трендом.

    С другой стороны, далеко не все члены нынешнего польского правительства разделяют мнение о том, что «надо забыть». Так, 23 июля глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш (председатель Польской народной партии) заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока власти в Киеве не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни.

    «Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни», – отрезал политик. По словам Косиняка-Камыша, украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу.

    Комментируя это заявление, калининградский политолог Александр Носович предположил, что теперь Украина не попадет в ЕС никогда. «Тут два варианта. Первый – Украина остается какая есть и дальше строится на идеологии украинского национализма с Бандерой и Шухевичем в качестве светочей. Соответственно, поляки Украину в ЕС не пускают.

    Второй – Украина вольно или невольно проходит денацификацию, отрекается от Шухевича и Бандеры, кается за Волынскую резню и просит прощения у поляков. Соответственно, эта Украина сама в ЕС не идет, потому что больше уже не хочет. Как может стремиться в Евросоюз страна, заново осознавшая себя победительницей нацистской Германии? Страна, разгромившая предыдущую версию Евросоюза, которую нынешний Евросоюз давно тихой сапой реабилитирует?» – резюмирует Носович.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Ветеран «Альфы» оценил мощность СВУ при подрыве автомобиля в Москве
    Прилепин: У Киева есть планы по ликвидации внушительного списка «врагов Украины»
    Захарова объяснила, почему Зеленский захотел поговорить с Трампом
    Сийярто заявил об отсутствии альтернативы поставкам российской нефти для Венгрии
    Патриарх Кирилл лишил сана трех священнослужителей из Татарстана
    При крушении рыболовецкого судна в Атлантике погибли трое россиян
    В России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

    Что ждет россиян после повышения ставки Банком России

    На этой неделе случится то, что уже давно ждет рынок. Банк России поднимет ключевую ставку, которая держалась с прошлого года на уровне 16%. Два крупных банка повысили ставки, даже не дожидаясь решения ЦБ. Это лишь подтверждает, что на этот раз сомнений в ужесточении политики ЦБ ни у кого нет. Вопрос лишь в том, насколько вырастет ставка. Подробности

    Перейти в раздел

    У Трампа появился новый рычаг давления на Зеленского

    Выход Джо Байдена из президентской гонки поставил перед властями Украины дилемму: продолжать сотрудничество с Демпартией США или же попытаться наладить диалог с республиканцами во главе с Дональдом Трампом. По мнению экспертов, шансы на успешную реализацию второго сценария невелики, ведь в свое время Трамп чуть не лишился должности из-за Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности

    Перейти в раздел

    «Ухилянты» создали новую отрасль экономики Украины

    Массовое бегство украинских мужчин от мобилизации за границу привело к возникновению в стране не только новых слов («ухилянты»), но и фактически новой отрасли экономики. Отрасль эта построена на огромной цепи взяток, которые платят чиновникам и пограничникам, прикрывающим это бегство. Как устроены эти схемы и во сколько они обходятся? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков
      До мирных переговоров по Украине осталось два шага

      Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.

      2 комментария
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

      Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Другое дело – позиция самой России по поводу участия в этой Олимпиаде. И здесь непонятно вообще ничего.

      12 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путь Запада перестает быть путем прогресса

      Обновления базовых ценностей грозят западному миру куда более серьезными сбоями, чем тот, который был вызван обновлением программы CrowdStrike. И нам стоит порадоваться, что мы успели отказаться от этих обновлений. Это даже не вопрос национальной гордости и стремления к самобытности. Это вопрос самосохранения.

      2 комментария
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............