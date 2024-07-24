Резня поляков становится главным препятствием на пути Украины в Евросоюз

Tекст: Станислав Лещенко

В 1943 году члены Украинской повстанческой армии* зверски уничтожили на Волыни и в других регионах от 50 тыс. до 60 тыс. поляков. И вот на днях в польской Домоставе (деревня на юго-востоке Подкарпатского воеводства) стараниями специального общественного комитета открыли памятник жертвам Волынской резни. В будущем рядом с памятником предполагается построить Стену памяти: на ней установят мемориальные доски с названиями всех мест, где произошли массовые преступления против поляков.



Установка памятника прошла на общественные средства. В качестве обоснования размещения памятника именно в Домоставе активисты указывают на «общность военных судеб» обитателей этих мест и жителей «Восточных кресов», ставших жертвами резни. В окрестностях Домоставы тоже есть захоронения жертв преступлений, совершенных гитлеровскими оккупантами совместно с украинскими коллаборационистами. Предполагается, что монумент должен стать данью памяти всем убитым и «предупреждением будущим поколениям о том, к чему может привести следование уголовным идеологиям».

В торжествах приняли участие десятки тысяч человек. Но представители польского правительства на церемонии открытия отсутствовали, зато возбудились проживающие в Польше украинцы – им этот памятник крайне неприятен.

От лица своих соплеменников выступил глава Союза украинцев Польши Мирослав Скурка. Он заявил, что памятник «призван возбуждать и поддерживать ненависть в польско-украинских отношениях». Скурка обвинил тех поляков, которые не желают забывать о той трагедии, в том, что они «превращают (события на Волыни – прим. ВЗГЛЯД) в спектакль для усиления ненависти».

Более того, по его мнению, действия наподобие установки памятника в Домоставе «могут иметь негативные последствия для международных отношений и даже повлиять на стабильность в Европе». Скурка убежден, что «разжигание напряженности и усиление антагонизма между Польшей и Украиной не только нежелательно, но и опасно». По его мнению, поляки либо демонстрируют «абсолютное непонимание», либо верят в «абсолютную полуправду о том, что происходило на Волыни». Скурка призвал к «более разумному подходу к построению исторической памяти и диалогу между народами».

В преддверии установки памятника в Домоставе на одном из крупнейших украинских порталов появился текст украинской пропагандистки Натальи Ищенко, которая пишет, что обсуждение темы Волынской резни для украинцев «возмутительно» – особенно сейчас. Ищенко настаивает на том, что Польша, общаясь с «украинскими партнерами», должна учитывать «чрезвычайные обстоятельства». Она подчеркивает, что «истории тех, кто боролся за независимую Украину в ХХ веке, являются частью нынешней борьбы за свободу и независимость».

Периодически со стороны поляков раздаются призывы к Украине принести извинения за Волынь. В ответ на эти притязания украинский историк и публицист Александр Зинченко написал, что извиняться перед Польшей за Волынскую бойню больше «нет смысла». Зинченко напомнил, что в 2016 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко возложил цветы к памятнику жертвам Волынской бойни в Варшаве.

«Эти извинения уже забыты? Правда не повредит», – отрезал Зинченко, по мнению которого Порошенко, возложив тогда цветы, полностью закрыл тему. Проведенный недавно на Украине опрос показал, что лишь 1% украинцев считает нужным извиниться перед Польшей за Волынь.

Строит напомнить, что в марте прошлого года тогдашний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского личные заверения в том, что Киев разрешит эксгумацию жертв Волынской резни. Вопрос этот весьма актуален, так как в 2022-м Польский институт национальной памяти подсчитал, что останки около 55 тыс. этнических поляков и 10 тыс. евреев «все еще лежат в ямах смерти на Волыни, ожидая, когда их найдут, эксгумируют и похоронят».

В итоге эксгумации не произведено и поныне. В ноябре 2023-го замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопроса об эксгумации польских жертв на территории Украины ей нечего и мечтать о вступлении в Евросоюз.

Теперь же в Польше не исключают, что монумент в Домоставе может стать объектом атак украинцев и местных «заукраинцев». Поэтому планируется охранять памятник. Причины для опасений не выдуманные: в соцсетях появились сообщения о том, что с памятником могут расправиться. Известно имя одного из авторов этих угроз – польский адвокат Давид Денерт, большой любитель киевского режима. Денерт сообщил, что сделает все возможное для демонтажа памятника, и ищет для этого «законные основания».

Таким образом, с одной стороны, польские власти сторонятся этой темы. «Несмотря на то что страшная трагедия остается одним из самых больных мест в исторической и культурной памяти поляков, власти, похоже, всерьез намерены замалчивать ее и прекратили любые попытки добиться эксгумации погибших и их достойного погребения. Массовое, скоординированное истребление польского населения никак не наказано и, кажется, вскоре будет вовсе забыто. В официальных заявлениях польских властей нет информации о каких-либо более крупных и громких событиях в связи с годовщиной, мероприятия проходят в основном на местном уровне, но с привлечением депутатов из разных партий», – отмечает специалист-полонист Кристина Исмагилова.

В последнее время главным аргументом сторонников точки зрения о том, что «не надо ворошить прошлое», стало – «сейчас это несвоевременно на фоне российской агрессии против Украины». Однако, по словам бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера, помнить о жестоко убиенных поляках на Волыни и в Восточной Галиции необходимо не только из-за самого факта геноцида, но прежде всего из-за поддерживаемого на Украине культа преступников из ОУН*, УПА* и дивизии СС «Галичина».

Экс-премьер подчеркивает, что речь идет не только о том, что делали «наши соседи» во время войны, но и о том, что они делают сегодня. Как отмечает Миллер, сегодня те убийцы стали на Украине героями, а национализм – официальным трендом.

С другой стороны, далеко не все члены нынешнего польского правительства разделяют мнение о том, что «надо забыть». Так, 23 июля глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш (председатель Польской народной партии) заявил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока власти в Киеве не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни.

«Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни», – отрезал политик. По словам Косиняка-Камыша, украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу.

Комментируя это заявление, калининградский политолог Александр Носович предположил, что теперь Украина не попадет в ЕС никогда. «Тут два варианта. Первый – Украина остается какая есть и дальше строится на идеологии украинского национализма с Бандерой и Шухевичем в качестве светочей. Соответственно, поляки Украину в ЕС не пускают.

Второй – Украина вольно или невольно проходит денацификацию, отрекается от Шухевича и Бандеры, кается за Волынскую резню и просит прощения у поляков. Соответственно, эта Украина сама в ЕС не идет, потому что больше уже не хочет. Как может стремиться в Евросоюз страна, заново осознавшая себя победительницей нацистской Германии? Страна, разгромившая предыдущую версию Евросоюза, которую нынешний Евросоюз давно тихой сапой реабилитирует?» – резюмирует Носович.