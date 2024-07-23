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    23 июля 2024, 09:00 • Экономика

    Украина погрузилась во тьму уже летом

    Украина близка к энергетической катастрофе

    Украина погрузилась во тьму уже летом
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    На Украине уничтожено 70% всех энергомощностей, заявил Евросоюз, пообещав подумать о поддержке. Однако реально помогать Украине Брюссель не хочет, да и не может. Между тем на Украине уже сейчас электричество отключается на 10–12 часов в день. Сценарии на зиму – один хуже другого. Почему ситуация вышла из-под контроля уже сейчас и что будет, когда ударят морозы?

    На Украине уничтожено 70% всех энергомощностей, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел Евросоюза. По его словам, главы МИД ЕС планируют обсудить усиление энергетической поддержки Киева.

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что работают над пятью шагами для поддержки энергетики. Это усиление противовоздушной обороны, быстрый ремонт энергообъектов, децентрализация энергосистемы, увеличение импортных мощностей из Евросоюза и привлечение средств от партнеров, уточнил он.

    По всей стране ежедневно вводят графики отключения электричества, несмотря на то что импорт электричества из-за рубежа достиг максимально согласованных с европейцами объемов – 1,7 ГВт. Украина пытается добиться от европейцев увеличить импорт электроэнергии до 2 ГВт хотя бы к началу отопительного сезона.

    Однако Евросоюз отказывается наращивать поставки электроэнергии в связи с собственными проблемами, заявил в начале июля глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Вместе с тем даже увеличенный объем импорта не сможет покрыть все энергопотребление в нынешних условиях, отмечала замглавы украинского Минэнерго Светлана Гринчук.

    Власти Украины признают, что предстоящая зима и отопительный сезон будут непростыми. Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Иван Плачков прогнозировал, что сезон станет для страны катастрофой, и посоветовал гражданам искать дома в сельской местности, где можно обогреваться дровами.

    Ситуация в энергосистеме страны уже находится в критическом состоянии, поэтому власти ввели массовые отключения света. По разным данным, электричество отключают на 10–12 часов в день.

    Ситуация обострилась за счет аномальной жары, из-за которой повысилась нагрузка на инфраструктуру. «Летом все стараются охлаждаться энергоприборами. Поэтому ситуация усугубляется ростом потребления, в итоге пики потребления уже не только зимой, но и летом», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности. Укрэнерго сообщало, что из-за аномальной жары на Украине и в Европе потребление электроэнергии достигло максимальной отметки и существенно превысило возможности украинских электростанций для его покрытия.

    Кроме того, по заявлениям Укрэнерго, Украина лишилась 9 ГВт своих мощностей электростанций из-за 8 российских массированных атак с начала 2024 года, при этом уничтожены порядка 80% тепловой генерации и треть гидрогенераций.

    «Ситуация обостряется плановыми ремонтами на электростанциях, в первую очередь на атомных. Кроме того, на прошлой неделе было ЧП на Южно-Украинской атомной электростанции»,

    - говорит экономист Иван Лизан. В Укрэнерго заявили, что 16 июля вышло из строя оборудование на одном из энергообъектов (предполагается, что авария произошла именно на Южно-Уральской АЭС), дефицит энергии в системе увеличился. В итоге ввели четыре графика отключений в течение суток – более 12 часов ограничений для 70% потребителей.

    «Основа энергосистемы Украины – это атомные энергоблоки, на которых сейчас активно проводятся ремонты, что дополнительно создает проблемы. Фактически сейчас в нормальном режиме работают только атомные электростанции. Но их особенность в том, что они работают всегда на номинальной одинаковой мощности, а маневрировать мощностями АЭС нельзя. Балансируют энергосистему обычно мощностями ТЭС или ГЭС, например, когда все с утра проснулись и возникает утренний пик потребления электроэнергии, или во время вечернего пика потребления. Но сейчас удовлетворить пики потребления нечем (ТЭС и ГЭС не справляются), поэтому власти Украины устраивают временные отключения.

    Украина балансирует энергосистему именно отключением потребителей, а не включением дополнительных электростанций в работу, потому что их просто нет»,

    - объясняет Игорь Юшков.

    «Дефицит был и так, а теперь он стал еще больше. Покрыть дефицит за счет перетоков из Европы оказалось невозможно. Перетоки электроэнергии ограничены лимитом в 1 700 МВт, но в реальности несколько дней назад перетоки были еще меньше – до 1 100 МВт. То есть мы видим, что сейчас Евросоюз даже полностью лимит в 1 700 МВт не может обеспечить, тогда как 1 700 уже не хватало», - говорит Лизан.

    По его словам, в самой Европе не так много электроэнергии, во-вторых, она в разы дороже, чем на Украине, поэтому у европейцев нет никакой выгоды продавать ее соседу. Чтобы у ЕС появился коммерчески интерес, тариф на Украине нужно сделать 20 гривен за киловатт вместо 2,6 гривен сейчас (при потреблении свыше 100 кВт тариф составляет 4,8 гривны), отмечает Лизан.

    «Украина импортирует электроэнергию каждый день из Венгрии, Словакии, Польши и Румынии. Это основные поставщики электроэнергию.

    Чуть-чуть электроэнергии дает Украине Молдавия через молдавскую ГРЭС, которая принадлежит России. Получается, что Россия тоже вносит вклад в поддержание энергостабильности на Украине.

    Отключить ГРЭС нельзя, потому что тогда все Приднестровье и часть Молдавии останется без электричества. Но основная функция Молдавия – это транзит электроэнергии из Румынии», - говорит Юшков.

    Готовое оборудование европейцы вряд ли поставят на Украину. Потому что энергосистемы ЕС и Украины сильно отличаются, и у европейцев нет оборудования и запчастей, необходимых для электростанций, построенных в СССР. «Евросоюз отремонтировать не может. Во-первых, напряжение разное. Во-вторых, их специалисты не поедут непонятно зачем на Украину. Это наши поехали в Мариуполь и восстанавливали трансформаторы. В-третьих, в Европе нет запчастей для станций, которые строили в Союзе. Зачем им восстанавливать советские станции, они хотят перевести Украину на ветряные электростанции и солнечные панели. Вот под это ЕС денег дает»,  - говорит Лизан.

    Проходить зиму в такой дефицитной ситуации будет действительно сложно. «В нынешнем состоянии энергообъектов Украина еще не проходила зимний сезон. Этой зимой ситуация на Украине была иной. Новая волна ударов по объектам энергетики Украины началась ровно после первого апреля 2024 года, когда у них закончился отопительный сезон. Наверное, это было политическое решение российского руководства, чтобы обычные люди на Украине не пострадали в холодную погоду», - говорит Юшков.

    «Украина выживает сейчас в основном за счет атомных электростанций, которые не подвергаются атакам. Удары не наносятся, чтобы минимизировать возможные обвинения России в том, что она якобы провоцирует ядерную катастрофу. Хотя украинцы пытались наносить удары по российским атомным объектам»,  - добавляет эксперт.

    Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук назвал несколько сценариев, как Украина справится этой зимой с отоплением. И хорошего среди них нет. По базовому сценарию ожидается, что удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. В этом случае, считает эксперт, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.

    При негативном сценарии удастся восстановить лишь до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6 или 7 блоков АЭС. В этом случае, если наступят холода, это приведет к «определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы», предупреждает эксперт.

    «Почему хорошего сценария зимой в любом случае нет? Потому что там, где разрушена тепловая энергетическая инфраструктура, невозможно подать отопление, значит люди будут пытаться догреться энергоприборами. Но это будет провоцировать еще больший спрос на электричество, которого и так не хватает.

    Это создаст еще большие пики потребления, а значит интервалы подачи электроэнергии сократятся. То есть желание людей греться электроприборами приведет к тому, что им будут давать еще меньше электричества», - говорит Юшков.

    Остается под вопросом – будет ли Россия наносить еще удары по объектам энергоснабжения Украины до зимы. «Россия, как мы видим, приурочивает свои удары в ответ на какие-то яркие удары по нам. Поэтому удары могут быть, если Украина нанесет какой-то удар по нам либо если Украина будет блокировать переговорный процесс, не захочет договариваться. Поэтому важно видеть, куда зайдет мирная инициатива венгерского премьера Орбана.

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    Украина погрузилась во тьму уже летом

    На Украине уничтожено 70% всех энергомощностей, заявил Евросоюз, пообещав подумать о поддержке. Однако реально помогать Украине Брюссель не хочет, да и не может. Между тем на Украине уже сейчас электричество отключается на 10–12 часов в день. Сценарии на зиму – один хуже другого. Почему ситуация вышла из-под контроля уже сейчас и что будет, когда ударят морозы? Подробности

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