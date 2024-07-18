Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.11 комментариев
NYT заявила об угрозе коллапса энергосистемы Украины
New York Times указала на угрозу коллапса энергосистемы Украины из-за аномальной жары
На большей части Украины температура воздуха достигает 40 градусов, из-за аномальной жары возможен коллапс энергосистемы страны, пишет New York Times.
Как пишет New York Times, жара вызвала рост энергопотребления и перегрузку электросети, так как работают кондиционеры и охладительные установки. Власти ответили на сложившуюся ситуацию веерными отключениями по всей стране, передает ТАСС.
Киев обсуждает с ЕС отмену ограничений по импорту электроэнергии (сейчас лимит установлен на уровне 1,7 ГВт). Украина требует от Запада передать ей запчасти со старых электростанций.
New York Times назвала массовые отключения электричества «предвестником того, чего стоит ждать зимой», поскольку отремонтировать электростанции Украина вряд ли успеет. Власти Украины задумались об установке сотен газовых турбин по всей стране для разветвления энергосистемы. Однако, как отмечают эксперты, «идея великолепна на бумаге, но сложна в реализации».
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.