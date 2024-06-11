В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Зеленский оценил масштаб неработающих мощностей генерации на Украине
Зеленский: На Украине уничтожено 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.
Выступая на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, Зеленский отметил, что за последнее время Киев потерял 9 ГВт мощностей. При этом у правительства есть четкий план, как в этом году построить до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы – еще 4 ГВт, передает ТАСС.
До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент в стране разрушены 62 энергоблока на ГЭС и ТЭС, в том числе не работают 20 гидроэнергетических блоков, дававших 1,3 ГВт электроэнергии. В начале мая в стране из-за дефицита в сетях начали вводить ограничения для промышленных объектов и призывали граждан не включать в часы пиковых нагрузок энергоемкие приборы.
Как сообщалось ранее, на Украине спрогнозировали подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией.