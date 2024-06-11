Зеленский оценил масштаб неработающих мощностей генерации на Украине

Зеленский: На Украине уничтожено 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации

Tекст: Максим Попов

Выступая на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Берлине, Зеленский отметил, что за последнее время Киев потерял 9 ГВт мощностей. При этом у правительства есть четкий план, как в этом году построить до 1 ГВт газовой генерации, а в ближайшие годы – еще 4 ГВт, передает ТАСС.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент в стране разрушены 62 энергоблока на ГЭС и ТЭС, в том числе не работают 20 гидроэнергетических блоков, дававших 1,3 ГВт электроэнергии. В начале мая в стране из-за дефицита в сетях начали вводить ограничения для промышленных объектов и призывали граждан не включать в часы пиковых нагрузок энергоемкие приборы.



Как сообщалось ранее, на Украине спрогнозировали подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией.





