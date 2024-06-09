СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.30 комментариев
На Украине спрогнозировали подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией
Глава Всеукраинской ассоциации пекарей Дученко предупредил о подорожании хлеба примерно на 30%
Хлеб на Украине вырос в цене примерно на 30% из-за проблем с энергосистемой страны, сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко.
Как пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Дученко, подорожание вызвано проблемами в энергосистеме страны, из-за которых пекарни отключают от электроснабжения. Несмотря на то, что предприятия хлебной отрасли переведены в статус критической инфраструктуры, фактически они отключаются от энергоснабжения, добавил он, передает РИА «Новости».
По его словам, часть пекарен, которые могут себе это позволить, переходят на электрогенераторы, но это приводит к росту себестоимости продукции и, как следствие, к повышению цен.
Ранее кабинет министров Украины принял решение о сокращении потребления электроэнергии в стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что все органы власти, правоохранительные органы, суды и другие государственные учреждения обязаны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.
Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.