На Украине спрогнозировали подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией

Глава Всеукраинской ассоциации пекарей Дученко предупредил о подорожании хлеба примерно на 30%

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Зеркало недели» со ссылкой на Дученко, подорожание вызвано проблемами в энергосистеме страны, из-за которых пекарни отключают от электроснабжения. Несмотря на то, что предприятия хлебной отрасли переведены в статус критической инфраструктуры, фактически они отключаются от энергоснабжения, добавил он, передает РИА «Новости».

По его словам, часть пекарен, которые могут себе это позволить, переходят на электрогенераторы, но это приводит к росту себестоимости продукции и, как следствие, к повышению цен.

Ранее кабинет министров Украины принял решение о сокращении потребления электроэнергии в стране. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что все органы власти, правоохранительные органы, суды и другие государственные учреждения обязаны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.