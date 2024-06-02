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    2 июня 2024, 17:35 • Общество

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада

    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Алёна Задорожная

    Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране. По их утверждениям, это связано с критическим положением на Днепрогэсе. Несмотря на то, что российские эксперты склонны скептически относиться к заявлениям Киева, они сходятся в одном – российские военные мужественно усиливают давление на энергоинфраструктуру противника. Какие цели преследует Россия?

    На территории Киева по указанию «Укрэнерго» ввели дополнительные отключения электроэнергии, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Уточняется, что графики отключений будут действовать с 00.00 до 05.00, а также с 18.00 до 24.00.

    По словам Попко, это необходимо для обеспечения стабильного снабжения города электроэнергией. Этих лимитов якобы будет достаточно для удовлетворения около 76% потребностей Киева. Между тем украинские СМИ сообщают, что отключения коснутся практически всех регионов страны.

    Это не первые жалобы Украины на проблемы с электроэнергией за последнее время. Так, днем ранее глава подконтрольной Киеву областной администрации Иван Федоров утверждал, что крупнейшая в стране Днепрогэс находится в критическом состоянии. Масштабы повреждений чиновник уточнять не стал, но отметил, что «речи о выработке энергии не идет».

    До этого «Укргидроэнерго» сообщало о получении двумя ГЭС повреждений в ночь на 1 июня. Тогда же Минобороны России отчиталось о нанесении массового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса.

    По сообщениям российского военного ведомства, атака стала ответом на попытки ВСУ нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта. По мнению экспертов, Россия возвращается к прошлогодней практике вывода из строя энергоинфраструктуры противника. Однако они отмечают, что не стоит слепо доверять жалобам Киева, поскольку те могут быть преувеличены. Так или иначе, военные преследуют сразу несколько целей.

    «По Днепровской ГЭС очень трудно промахнуться, если бы Россия хотела уничтожить ее, она сделала бы это», – считает Владимир Скачко, киевский политолог. По его словам, разрушение Днепрогэса, крупнейшей гидроэлектростанции в стране, станет символом полной деиндустриализации Украины, произойдет «возвращение государства в первобытное состояние».

    Собеседник особо подчеркнул, что заявление украинских властей о том, что Днепрогэс якобы находится в критическом состоянии, требует проверки. «Украине нужно привлечь повышенное внимание к предстоящей через две недели женевской «мирной конференции» по «формуле мира» Зеленского. Для этого необходима какая-то провокация, мощнейший политико-экономический флешмоб», – пояснил политолог.

    «События последнего времени показывают, что мы имеем дело с системным подходом российской армии в нанесении ударов по энергообъектам Украины. При этом стоит заметить, что наши атаки стали более эффективными, если сравнивать их с прошлой кампанией», – добавляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    При этом собеседник отмечает – в нынешних условиях украинские власти в первую очередь отключают от электроэнергии не военные объекты, а гражданские. «О мирных жителях офис Зеленского беспокоится в последнюю очередь», – убежден он.

    Чтобы атаки возымели серьезное влияние на военную составляющую, российской армии придется «отключать целые регионы».

    «Для этого потребуется бить по трансформаторным подстанциям и компенсирующим мощностям, а также уничтожать линии передач, ведущие от атомных станций в регионы. По самим же АЭС мы бить ни при каком раскладе не станем. Однако даже перечисленные меры позволят остановить работу энергоемких оборонных предприятий», – полагает аналитик.

    По словам экономиста и политолога Ивана Лизана, дела у Украины в вопросах энергетики обстоят «предельно плохо». «На момент начала спецоперации у страны был двойной запас по сетям распределения и мощностям генерации. То есть было большое количество избыточных мощностей, причем преимущественно тепловой генерации», – объясняет эксперт.

    За 2022 год Украина этого запаса практически лишилась. «Несмотря на неоднократные заявления офиса Зеленского о том, что вот-вот – и Россия нанесет решающий удар, который приведет страну к полному коллапсу, делать там явно ничего не планировали. Противник предпочитал сидеть на перетоках электроэнергии из ЕС», – убежден спикер.

    «К апрелю этого года «Центрэнерго», по сути, перестало существовать, потому что у компании просто не осталось электростанций. У ДТЭК к данному моменту тоже почти все выбито»,

    – описывает ситуацию экономист. По сути, Украина «питается» за счет «атомки и считанных гидроэлектростанций, по которым мы, скорее всего, бить не станем». «Дело в том, что на этих объектах все оборудование расположено в теле самой плотины, в отличие от того же Днепрогэса», – добавляет Лизан.

    Аналитик называет основную проблему, с которой сейчас сталкивается Киев. «Электроэнергия – это такой ресурс, который запасти практически невозможно. При этом надо все время балансировать потребление и производство, удерживая частоту в сети на уровне 50 Гц. Но из-за того, что мощностей не хватает, а потребление все еще большое, зафиксировать частоту тоже не получается», – разъясняет эксперт.

    Именно поэтому власти и «гасят» области, плюс Киев продолжает надеяться на западные перетоки энергии. Россия же тем временем, по мнению специалиста, решает сразу несколько задач. Первая – «посадить на ноль военную промышленность противника». «Кроме того,

    мы заинтересованы в том, чтобы повысить для США и Евросоюза стоимость содержания Украины. Вывод из строя энергетики этому только способствует.

    Также появилась цель, которой, судя по всему, ранее не было. Этими ударами мы фактически толкаем Украину к катарсису», – считает политолог. «В скором времени украинское общество должно в полной мере осознать бессмысленность происходящего в их стране и выступить против того, что делают украинские власти. Уже сейчас люди практически находятся на грани. Пока невозможно сказать, когда их терпение закончится, но все идет именно к этому», – говорит собеседник.

    «Мужчины призывного возраста активно прячутся, женщины осмелели и начали отбивать мобилизуемых. К этому стоит добавить предстоящие июль и август, которые по объемам потребления энергии можно рассматривать как репетицию зимы, что станет огромным испытанием для украинских мощностей. А дальше наступит октябрь, людям надо будет греться. И не факт, что народ спокойно выдержит отсутствие тепла и света в таких условиях», – заключил Лизан.

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