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    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    22 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    42 комментария
    1 июня 2024, 17:04 • Новости дня

    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласно сообщениям главы подконтрольной Киеву областной администрации Ивана Федорова, Днепровская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Украины, находится в критическом состоянии после взрывов, произошедших в ночь на субботу в Запорожье.

    «В данный момент ДнепроГЭС находится в критическом состоянии», – заявил Федоров в эфире телеканала «Рада», передает РИА «Новости».

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где расположена ДнепроГЭС. Движение по плотине станции перекрыто.

    Масштабы повреждений и возможные последствия для энергосистемы Украины пока не уточняются.

    Ранее в Киеве сообщили о повреждениях на двух ГЭС.

    1 июня 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России

    Снять часть ограничений на удары ВСУ по России американским оружием Байдена убедили Блинкен и Салливан

    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Госдепа Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена снять часть ограничений на удары Украины по России американским оружием, сообщили источники.

    Салливан заявил в Овальном кабинете, что у Киева должна быть возможность применять американское оружие против российских сил в районе Харькова «специально для противоогневых целей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Разговор произошел 15 мая, уже после того, как соответствующие просьбы озвучила делегация украинских парламентариев, посетивших Вашингтон.

    В результате Байден дал согласие и поручил Салливану и Пентагону проработать данный вопрос. Тем временем Блинкен посетил Киев, а затем 17 мая заявил Байдену, что «Россия воспользовалась президентским запретом». Это убедило президента США, что снятие части граничений – «правильный шаг», пишет издание.

    Указывается, что США опасаются потери Киевом Харькова и других важных территорий на востоке Украины.

    Глава Пентагона Ллойд Остин также начал обсуждать со своей командой «военную пользу» снятия ограничений на атаки по российским объектам.

    Сообщается, что 13 мая украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеопереговоров официально потребовал от Салливана, Остина и главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна «снять ограничения», те обещали «дать Байдену официальную рекомендацию».

    Напомним, Госдеп сообщил, что Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    31 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Зеленский получил инструкцию из США по ударам вглубь России

    Зеленский заявил, что получил послание из США по использованию оружия для атак по России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в пятницу получила от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, это «шаг вперед к цели, которую нужно было обсудить раньше», заявил Владимир Зеленский.

    Украинский лидер не стал раскрывать содержание послания Вашингтона. По его словам, он хочет увидеть, что будет на практике, передает РИА «Новости».

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Байден одобрил применение американских ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем по территории Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также по Крыму.

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    1 июня 2024, 08:51 • Новости дня
    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Подполье: Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу в районе города Стрый Львовской области Украины был нанесен удар по ряду военных объектов, поврежден военный аэродором, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По информации подпольщиков, атаке подверглись военный аэродром и расположенная на нем Стрыйская авиабаза, которую ВСУ готовили к приему истребителей F-16 НАТО, передает РИА «Новости».

    Также удары были нанесены по складам бывшего инженерного батальона, вагоноремонтному заводу, где, по информации, могла находиться западная военная техника, и Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

    По словам Лебедева, в результате удара по складам прогремел мощный взрыв.

    Ранее власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

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    1 июня 2024, 06:25 • Новости дня
    Украина объявила эвакуацию на Золочевском направлении

    Глава украинской Золочевской поселковой администрации Коваленко предупредил жителей о возможной принудительной эвакуации

    Украина объявила эвакуацию на Золочевском направлении
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Харьковской области Украины должны покинуть пограничные населенные пункты на Золочевском направлении, заявил начальник украинской Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

    Коваленко предупредил, что семьи с детьми из села Александровка, и поселков Тимофеевка и Возрождевска могут вывезти в принудительном порядке. Украинцев собираются переправить к родственникам и знакомым, а также в Харьков и Львовскую область, передает РБК.

    В конце мая Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области.

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    1 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывающих полетные задания для ударных беспилотников ВСУ.

    Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах, сообщили в Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три бомбы «Hammer».

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили БПЛА над территорией России.

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    1 июня 2024, 07:29 • Новости дня
    Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил об ударах по энергетическим объектам в нескольких областях

    Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях Украины нанесены удары по энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

    Галущенко сообщил, что выясняются последствия ударов, передает РИА «Новости».

    Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры региона.

    Несколько часов назад воздушная тревога распространилась на все регионы Украины, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что также нанесены «удары по критическим объектам врага на Львовщине» – в районе Стрыя, где «расположено крупнейшее в Европе газохранилище». В Винницкой области «поврежден и пылает объект критической инфраструктуры». Кроме того, сообщается, что «движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Виннице и Одесской области Украины.

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    1 июня 2024, 10:34 • Новости дня
    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях

    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях Украины

    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях
    @ dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Три объекта критической инфраструктуры во Львовской и один в Винницкой области Украины повреждены из-за прилетов с воздуха, сообщают областные администрации и МВД Украины.

    Отмечается, что три объекта критической инфраструктуры пострадали во время воздушной тревоги во Львовской области, где тревога длилась с 3.29 до 6.10, передает ТАСС.

    Известно также, что украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщал о повреждении двух ТЭС.

    В Винницкой области поврежден один объект критической инфраструктуры, ликвидировано возгорание на площади 600 кв. метров.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в городе Стрый Львовской области поражены военный аэродром и другие объекты.

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    31 мая 2024, 17:33 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде

    Гладков: Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде и сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что украинской атаке подвергся Белгород и Белгородская область. БПЛА самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался. Поврежден балкон в одной из квартир, мирные жители не пострадали. Осколки посекли кровлю и стену летнего павильона детского сада.

    Также в результате падения БПЛА с последующей детонацией в поселке Дубовое в Белгородском районе осколками посечены забор и тротуар на территории частного жилого домовладения, пострадавших нет.

    Ранее при атаке украинского беспилотника погиб житель Белгородской области.

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    1 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В России создан первый в мире наземный робот-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема, сообщил Ростех.

    Прежде к FPV-дронам относили только летающие беспилотники, передает РИА «Новости».

    Ростех сообщил, что холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» (гусеничный) и «Багги» (колесный). «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» – джойстика и планшета.

    Испытания проводятся в том числе в зоне специальной военной операции на Украине. Ростех отмечает компактность и маневренность беспилотников, а также их грузоподъемность: 150 кг у «Депеши» и 250 кг у «Багги».

    Они могут применяться как наземные дроны-камикадзе, поражающие цели подрывом заряда, а также доставлять провизию, боеприпасы, топливо, эвакуировать раненых. Целями дронов могут быть живая сила врага, ДОТ, ДЗОТ, укрепленные огневые точки и опорные пункты, они могут быть задействованы для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, «зубов дракона». Также они могут выполнять задачи по минированию местности.

    В апреле сообщалось, что в Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

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    31 мая 2024, 17:19 • Новости дня
    Польское госагентство по ошибке выдало сообщение о мобилизации в стране

    Польское агентство РАР удалило сообщение о мобилизации граждан страны на Украину сразу после публикации

    Tекст: Вера Басилая

    Польское государственное агентство РАР опубликовало, а затем аннулировало сообщение о мобилизации 200 тыс. поляков с последующей отправкой их на Украину.

    В оригинальном сообщении указывалось, что якобы премьер-министр Польши Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации с 1 июля, на обязательную военную службу должны быть призваны как бывшие военнослужащие, так и рядовые граждане, передает РИА «Новости».

    Сообщение о «мобилизации» дважды появлялось в новостной ленте РАР и дважды удалялось. По словам главы канцелярии премьера Польши Яна Грабеца, власти разбираются в произошедшем.

    Местные СМИ предполагают, что это результат взлома, а польские власти уже заявили о «вероятной российской кибератаке».

    Ранее бывший польский судья Томаш Шмидт в эфире Первого канала заявил, что власти Польши обязались президенту США непосредственно участвовать в войне против России, если этого попросит Вашингтон.

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    31 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина

    Политолог Скачко: Зеленский пользуется тем, что Вашингтон оказался в «заложниках» по украинскому вопросу

    Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Банковой не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, поэтому считают возможным обвинять Джо Байдена и Си Цзиньпина в своем фиаско. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее офис Зеленского разрешил публичную критику президента США и председателя КНР.

    «Случаи, когда Зеленский откровенно «нападал» на администрацию Байдена, уже бывали», – напомнил украинский политолог Владимир Скачко. Он объясняет нынешнюю ситуацию безысходностью киевских властей. «На Банковой пытаются отвлечь внимание от собственных неудач как на поле боя, так и в дипломатии, а также оправдаться за них и перекинуть вину. В этих потугах украинское руководство доходит до того, что покусывает руку дающего», – указал собеседник.

    При этом подобную риторику Зеленского не стоит воспринимать как бунт против Вашингтона, считает Скачко. «Критика из Киева – лишь пропагандистский трюк. Там не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, потому что сама идея изначально была нежизнеспособной, но допускают возможным обвинять Байдена и Си, из-за отсутствия которых мероприятие якобы и потерпит фиаско», – пояснил политолог. 

    В этом контексте спикер вспомнил о недавних сообщениях об увольнении приближенных к администрации Байдена украинских чиновников. «Они одергивали «просроченного» президента, который будучи Моськой, стал лаять на слона. Также его принуждали действовать в тех правилах игры, которые были изначально согласованы на Западе», – добавил Скачко.

    При этом проблема Белого дома в том, что американские власти стали в некотором смысле «заложниками» Киева, поэтому вряд ли ответят на дерзость. «Вашингтон пока не может бросить инструмент «Украина», и Зеленский этим пользуется», – уточнил собеседник.

    Политолог не исключил, что Зеленского могут заменить в любой момент, тем более что срок его президентских полномочий уже закончился. «На этом фоне для западной прессы он уже утратил статус «священной коровы», которой аплодировали в парламентах. СМИ перешли к приближенному к правде описанию деятельности Зеленского. В этом смысле они выступают своеобразным барометром, который показывает подлинное отношение Запада к Киеву», – заключил Скачко.  

    По информации британской газеты Financial Times, офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать Джо Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию в Швейцарию. Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы на Банковой царит «паранойя», сам Зеленский «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без президента США и председателя КНР.

    Вместе с тем на Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.

    На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15-16 июня. Однако, по всей видимости, они не прислушаются к заявлению Зеленского. Как сообщало агентство Bloomberg, Байден вместо конференции в Швейцарии собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию. Политолог Дмитрий Дробницкий объяснял решение американского лидера нежеланием присутствовать на заведомо провальном саммите.

    Также Зеленский отстранил от работы несколько украинских чиновников, которых в Киеве считают близкими к администрации США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских дипломатов. Имена отстраненных политиков в материале не упоминаются.

    По ее данным, проблемы усилились после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией». Собеседники газеты отметили, что в последние годы Киев предпринял много шагов по борьбе со взяточничеством, которые недостаточно признаются на Западе. При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Более того, WP напоминает о недовольстве Зеленского позицией Вашингтона в вопросе использования американской техники для ударов по РФ. Издание также указывает на прямые нападки Зеленского на президента США Джо Байдена. Так, в своем видеообращении он причислил американского лидера к тем, кто остается в стороне от саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии.

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    31 мая 2024, 20:10 • Новости дня
    Трансгендеров и «небинарных личностей» на Украине отнесли к годным к службе мужчинам
    Трансгендеров и «небинарных личностей» на Украине отнесли к годным к службе мужчинам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Трансгендерам (ЛГБТ признана экстремистской организацией в России) и «небинарным личностям» на Украине избежать мобилизации не удастся, заявила украинским СМИ младший юрист Диана Скумадчук.

    Юрист объяснила, что юридически существуют только гендерные понятия «мужчина» и «женщина», те же, кто не могут точно идентифицировать себя, все равно будут мобилизованы в ВСУ, передает RT.

    Ранее на Украине объявили невозможным отказ от службы в ВСУ по религиозным мотивам.

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    1 июня 2024, 02:38 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Виннице

    Tекст: Антон Антонов

    В Виннице на Украине произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Об этом сообщает РИА «Новости».

    Напомним, также сообщалось о взрывах в Одесской области Украины.

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    31 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    Депутат Рады заявил, что инструкторы из Франции уже отправились на Украину

    Депутат Рады Гончаренко: Инструкторы из Франции отправились на Украину

    Депутат Рады заявил, что инструкторы из Франции уже отправились на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На контролируемую киевским режимом территорию уже отправилась первая группа французских военных инструкторов, заявил депутат украинской Рады Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов в России).

    Сославшись на собственные источники, он сообщил, что на Украину из Франции уже выдвинулась первая группа инструкторов, передает ТАСС.

    Ранее агентство Reuters сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о решении направить военных инструкторов страны на Украину на следующей неделе в ходе ожидаемого визита украинского президента Владимира Зеленского во Францию.

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    1 июня 2024, 13:31 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Минобороны: Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что группировка «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также бригады «Азов» около Новоегоровки Харьковской области, Григоровки и Серебрянки в ДНР.

    Также ВС России отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ под Червоной Дибровой в ЛНР.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    По данным Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ возле Кривой Луки, Зализнянского, Орехово-Василевки, Калинино, Андреевки и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубицу L-119 производства Британии, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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