  • Новость часаВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины
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    Запад признал Россию четвертой экономикой в мире задним числом
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    21 комментарий
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    41 комментарий
    1 июня 2024, 13:17 • Новости дня

    ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины

    Минобороны: ВС России нанесли массовый удар по объектам энергетики Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта.

    29 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%

    Депутат Водолацкий рассказал о ходе освобождения Часова Яра

    Депутат: Часов Яр освобожден на 70%
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    По его словам, населенный пункт представляет собой бетонные укрепления, а не голую степь, передает ТАСС.

    «И каждый «опорник» нужно выковыривать, это время. На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%», – заявил он.

    Ранее российский разведчик сравнил ситуацию под Часовым Яром с боями за Артемовск.

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    31 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай отклонил приглашение принять участие в конференции по Украине, которая должна состояться в Швейцарии, сообщили источники.

    Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.

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    1 июня 2024, 04:29 • Новости дня
    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России

    Снять часть ограничений на удары ВСУ по России американским оружием Байдена убедили Блинкен и Салливан

    Стало известно, кто убедил Байдена изменить мнение об ударах ВСУ по России
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Госдепа Энтони Блинкен убедили американского лидера Джо Байдена снять часть ограничений на удары Украины по России американским оружием, сообщили источники.

    Салливан заявил в Овальном кабинете, что у Киева должна быть возможность применять американское оружие против российских сил в районе Харькова «специально для противоогневых целей», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Разговор произошел 15 мая, уже после того, как соответствующие просьбы озвучила делегация украинских парламентариев, посетивших Вашингтон.

    В результате Байден дал согласие и поручил Салливану и Пентагону проработать данный вопрос. Тем временем Блинкен посетил Киев, а затем 17 мая заявил Байдену, что «Россия воспользовалась президентским запретом». Это убедило президента США, что снятие части граничений – «правильный шаг», пишет издание.

    Указывается, что США опасаются потери Киевом Харькова и других важных территорий на востоке Украины.

    Глава Пентагона Ллойд Остин также начал обсуждать со своей командой «военную пользу» снятия ограничений на атаки по российским объектам.

    Сообщается, что 13 мая украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеопереговоров официально потребовал от Салливана, Остина и главы объединенного комитета начальников штабов США генерала Чарльза Брауна «снять ограничения», те обещали «дать Байдену официальную рекомендацию».

    Напомним, Госдеп сообщил, что Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    31 мая 2024, 20:18 • Новости дня
    Зеленский получил инструкцию из США по ударам вглубь России

    Зеленский заявил, что получил послание из США по использованию оружия для атак по России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина в пятницу получила от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России, это «шаг вперед к цели, которую нужно было обсудить раньше», заявил Владимир Зеленский.

    Украинский лидер не стал раскрывать содержание послания Вашингтона. По его словам, он хочет увидеть, что будет на практике, передает РИА «Новости».

    Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Байден одобрил применение американских ракет GMLRS, систем залпового огня HIMARS и артиллерийских систем по территории Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, а также по Крыму.

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    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня
    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

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    31 мая 2024, 04:09 • Новости дня
    Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией

    Шольц указал на необходимость вернуться к дипломатии в отношениях с Россией в будущем

    Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией
    @ Jan Woitas/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В отношениях с Россией в будущем снова придется обращаться к политике и дипломатии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц считает необходимым «воспринимать серьезно» угрозу войны между Россией и НАТО. Однако он выразил уверенность, что «этого не произойдет в ближайшее время», передает ТАСС со ссылкой на Thuringer Allgemeine.

    По его словам, цель Берлина заключается в том, чтобы с помощью «дипломатически мотивированной политики» и понимания незыблемости государственных границ не допустить конфликта.

    Как заявил Шольц, «разумеется, необходимо будет снова вернуться к политике, дипломатии и взаимопониманию». В качестве примера канцлер указал на создание СБСЕ и, в последствии, ОБСЕ, передает РИА «Новости».

    Шольц выступил против того, чтобы менять уже достигнутые договоренности с Украиной по применению оружия. Также «речи не идет о наземных войсках», Берлин «не хочет отправлять туда солдат». Российско-украинский конфликт не должен превратиться в конфликт между НАТО и Россией, сказал он.

    Напомним, Шольц заявил, что спекуляции на тему возможного использования киевским режимом западного оружия для ударов по объектам в России не имеют смысла.

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    1 июня 2024, 07:29 • Новости дня
    Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил об ударах по энергетическим объектам в нескольких областях

    Власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях Украины нанесены удары по энергетическим объектам, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

    Галущенко сообщил, что выясняются последствия ударов, передает РИА «Новости».

    Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров заявил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры региона.

    Несколько часов назад воздушная тревога распространилась на все регионы Украины, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что также нанесены «удары по критическим объектам врага на Львовщине» – в районе Стрыя, где «расположено крупнейшее в Европе газохранилище». В Винницкой области «поврежден и пылает объект критической инфраструктуры». Кроме того, сообщается, что «движение по Днепровской ГЭС временно перекрыто».

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Виннице и Одесской области Украины.

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    31 мая 2024, 01:08 • Новости дня
    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России

    Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова»

    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины, сообщил Госдеп.

    Как заявили в Госдепе, глава американского государства Джо Байден велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Указывается, что Украина должна получить возможность «отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», передает РИА «Новости».

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

    Напомним, о том, что Байден втайне дал согласие на украинские удары американским оружием по регионам России, которые находятся рядом с Харьковской областью Украины, ранее сообщило издание Politico.

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    31 мая 2024, 11:48 • Новости дня
    Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта

    Глава Минобороны Белоусов: Киев получил более 278 млрд долларов на затягивание конфликта с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Запада передали Киеву различной помощи на сумму более 278 млрд долларов с 2022 года для эскалации и затягивания вооруженного конфликта на Украине, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, в рамках такой «помощи» Киев получил военно-техническую, финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 278 млрд долларов, передает ТАСС.

    Белоусов добавил, что Запад экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников.

    В Кремле ранее заявили, что НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией.

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    31 мая 2024, 02:12 • Новости дня
    Швейцария признала необходимость участия России в мирном процессе по Украине

    Официальный представитель МИД Швейцарии Эльчингер заявил о необходимости участия России в мирном процессе по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине, без Москвы он немыслим, заявил официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.

    Эльчингер сказал, что конференция в Бюргенштоке призвана дать старт мирному процессу. Однако он не дал прямого ответа на вопрос, направят ли Москве приглашение, передает ТАСС.

    Официальный представитель ведомства сообщил, что продолжается работа над программой конференции, которая должна предусматривать «обмен мнениями на пленарном заседании в присутствии всех глав делегаций» и «обсуждение различных тем в сокращенном формате».

    Внимание планируется сосредоточить на «тематических областях, представляющих международный интерес», это вопросы ядерной безопасности, свободы судоходства и продовольственной безопасности, гуманитарные вопросы.

    Напомним, украинские СМИ пишут, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» до трех пунктов. Британская пресса сообщила, что офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает бесперспективной конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне.

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    31 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Попытки ВСУ контратаковать российские силы в Часовом Яре провалились

    Марочко: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать силы РФ в Часовом Яре в Донбассе

    Попытки ВСУ контратаковать российские силы в Часовом Яре провалились
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    ВСУ предпринимают безуспешные попытки отбить у российских сил микрорайон Канал в Часовом Яре, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Он сообщил РИА «Новости», что российские войска закрепились на западной окраине микрорайона Канал и продвинулись вперед.

    С севера и юга к этому району были подтянуты фланги сил РФ.

    Украинские военные пытались контратаковать из района стадиона «Авангард», однако эти попытки не увенчались успехом.

    Им не удалось вернуть утраченные позиции.

    Ранее в Госдуме сообщали, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    1 июня 2024, 06:25 • Новости дня
    Украина объявила эвакуацию на Золочевском направлении

    Глава украинской Золочевской поселковой администрации Коваленко предупредил жителей о возможной принудительной эвакуации

    Украина объявила эвакуацию на Золочевском направлении
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Жители Харьковской области Украины должны покинуть пограничные населенные пункты на Золочевском направлении, заявил начальник украинской Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

    Коваленко предупредил, что семьи с детьми из села Александровка, и поселков Тимофеевка и Возрождевска могут вывезти в принудительном порядке. Украинцев собираются переправить к родственникам и знакомым, а также в Харьков и Львовскую область, передает РБК.

    В конце мая Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области.

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    31 мая 2024, 04:30 • Новости дня
    БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани

    В результате атаки БПЛА загорелись цистерны с нефтепродуктами в Краснодарском крае

    БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, в Темрюкском районе пострадала инфраструктура нефтебазы, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что беспилотники были «подавлены силами ПВО». В Новороссийске, по имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет. В Темрюкском районе загорелись три цистерны с нефтепродуктами, пострадали сотрудники нефтебазы.

    Позднее глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что в результате атаки БПЛА два сотрудника нефтебазы получили «нетяжелые травмы». Пожар на нефтебазе потушен, передает ТАСС.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край. Он указал, что регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами.

    Коментарии (16)
    31 мая 2024, 17:33 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде

    Гладков: Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде и сдетонировал, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале Гладков сообщил, что украинской атаке подвергся Белгород и Белгородская область. БПЛА самолетного типа врезался в многоквартирный дом и взорвался. Поврежден балкон в одной из квартир, мирные жители не пострадали. Осколки посекли кровлю и стену летнего павильона детского сада.

    Также в результате падения БПЛА с последующей детонацией в поселке Дубовое в Белгородском районе осколками посечены забор и тротуар на территории частного жилого домовладения, пострадавших нет.

    Ранее при атаке украинского беспилотника погиб житель Белгородской области.

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    1 июня 2024, 10:34 • Новости дня
    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях

    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях Украины

    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях
    @ dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Три объекта критической инфраструктуры во Львовской и один в Винницкой области Украины повреждены из-за прилетов с воздуха, сообщают областные администрации и МВД Украины.

    Отмечается, что три объекта критической инфраструктуры пострадали во время воздушной тревоги во Львовской области, где тревога длилась с 3.29 до 6.10, передает ТАСС.

    Известно также, что украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщал о повреждении двух ТЭС.

    В Винницкой области поврежден один объект критической инфраструктуры, ликвидировано возгорание на площади 600 кв. метров.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в городе Стрый Львовской области поражены военный аэродром и другие объекты.

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