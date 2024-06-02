Длительные отключения электричества введены в Киеве

Tекст: Валерия Городецкая

Графики отключений будут действовать с 00.00 до 05.00, а также с 18.00 до 24.00, написал Попко в Telegram-канале, передает ТАСС.

По его словам, эти меры необходимы для обеспечения стабильного снабжения города электроэнергией. Этих лимитов будет достаточно для удовлетворения около 76% потребностей Киева, добавил Попко.

Накануне на Украине из-за проблем с энергетикой более чем на 60% были повышены тарифы на электричество, на фоне чего эти меры «помогут сохранить семейный бюджет», отметил он.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины.