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    Хуситы делают привлекательней Севморпуть
    Эксперт рассказал о последствиях для Украины в случае уничтожения ДнепроГЭС
    Военкор Поддубный сообщил о начале удараов ВСУ по России западными ракетами
    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова
    Умер Артур Чилингаров
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    26 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    43 комментария
    2 июня 2024, 09:35 • Новости дня

    Длительные отключения электричества введены в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    На территории Киева по указанию «Укрэнерго» ввели дополнительные отключения электроэнергии, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

    Графики отключений будут действовать с 00.00 до 05.00, а также с 18.00 до 24.00, написал Попко в Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, эти меры необходимы для обеспечения стабильного снабжения города электроэнергией. Этих лимитов будет достаточно для удовлетворения около 76% потребностей Киева, добавил Попко.

    Накануне на Украине из-за проблем с энергетикой более чем на 60% были повышены тарифы на электричество, на фоне чего эти меры «помогут сохранить семейный бюджет», отметил он.

    Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины.

    1 июня 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами

    Военкор Поддубный: Обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS нашли в Белгороде

    Военкор Поддубный сообщил о начале ударов ВСУ по России западными ракетами
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ применили западное оружие для нанесения ударов по территории России, обломки снарядов РСЗО M142 HIMARS были обнаружены после отражения атаки в небе над Белгородской областью, заявил военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

    По его словам, расчеты ПВО ВС России уничтожили в небе над Белгородской областью более 10 ракет, судя по обломкам, найденным на земле, стреляли РСЗО M142 HIMARS, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал военкора.

    Поддубный отметил, что применение этого типа вооружения невозможно без западных военных, «самодеятельность» киевского режима исключена. Военкор считает, что сам факт попытки удара говорит о новом витке эскалации, на которую пошел Вашингтон, что говорит о прямом участии НАТО в войне против России.

    Ранее сообщалось, что российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучало более 20 взрывов.

    Напомним, США разрешили ВСУ использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    1 июня 2024, 13:23 • Новости дня
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    ВС России ударили по месту размещения специалистов, дающих задания дронам ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывающих полетные задания для ударных беспилотников ВСУ.

    Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах, сообщили в Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО за сутки сбили 62 беспилотных летательных аппарата, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три бомбы «Hammer».

    Ранее сообщалось, что средства ПВО сбили БПЛА над территорией России.

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    1 июня 2024, 17:04 • Новости дня
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    На Украине сообщили о критическом состоянии ДнепроГЭС
    @ Томко Сергей/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Согласно сообщениям главы подконтрольной Киеву областной администрации Ивана Федорова, Днепровская ГЭС, крупнейшая гидроэлектростанция Украины, находится в критическом состоянии после взрывов, произошедших в ночь на субботу в Запорожье.

    «В данный момент ДнепроГЭС находится в критическом состоянии», – заявил Федоров в эфире телеканала «Рада», передает РИА «Новости».

    Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где расположена ДнепроГЭС. Движение по плотине станции перекрыто.

    Масштабы повреждений и возможные последствия для энергосистемы Украины пока не уточняются. По словам Федорова, на данный момент полностью перекрыто движение по плотине с левого берега Днепра на правый, а для его возобновления потребуются консультации со специалистами.

    Ранее в Киеве сообщили о повреждениях на двух ГЭС.

    В Минобороны сообщали, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины.


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    1 июня 2024, 15:58 • Новости дня
    Эксперт: Россия нагнала страх на генералов НАТО перед масштабным наступлением
    Эксперт: Россия нагнала страх на генералов НАТО перед масштабным наступлением
    @ Xander Heinl/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В течение двух лет хода спецоперации Россия сумела вселить панику в голову генералов НАТО, в итоге прощупала «путь к победе», пишет военный обозреватель Business Insider Джейк Эпштейн.

    По его словам, Россия меняла тактику, стратегию, изучая противника, также понесла потери, но при этом «нащупала путь к победе», передает «Царьград».

    Журналист отметил, что российская армия в данный момент выглядит иначе, нежели в начале конфликта. Так, военно-промышленная база страны работает на полную мощность, а президент Владимир «Путин назначил главой Минобороны экономиста, чтобы стимулировать массовое производство вооружений».

    Также Business Insider напомнило, что год назад Москва остановила контрнаступление Украины эшелонированной обороной для восстановления арсеналов и перевода экономики на военные рельсы.

    Эпштейн прогнозирует масштабное и многоплановое наступление российской армии летом, а в данный момент, по его мнении, Москва разрабатывает новые тактики и стратегии.

    Ранее издание Daily Express писало, что российский лидер сделал резкое предупреждение Западу по поводу эскалации ситуации на Украине.

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    1 июня 2024, 20:53 • Новости дня
    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова

    Британский эксперт Меркурис: Оборона ВСУ рушится на Харьковском направлении

    Британский эксперт заявил об обрушении обороны ВСУ Харькова
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская оборона на Харьковском направлении обрушилась, русские войска ворвались в укрепленный район, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    По его словам, украинские войска фактически оказались окружены в Волчанске, их оборона на этом направлении рушится, российские войска уверенно продвигаются дальше, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский кричит на украинских генералов из-за страха, что от него скрывают правду касательно ситуации на поле боя в Харьковской области.

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    1 июня 2024, 16:58 • Новости дня
    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов

    ТАСС: Российские ПВО отражают ракетную атаку в Белгороде, прозвучали более 20 взрывов

    В Белгороде прозвучало более 20 взрывов
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Белгородом прозвучало более 20 взрывов, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские ракеты, в городе объявлена воздушная тревога, сообщают очевидцы.

    В небе видны взлеты ракет ПВО, жителей предупреждают о ракетной опасности, звучит сигнал тревоги, передает ТАСС.

    Между тем, сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском района Белгородской области в четвертый раз за сутки. МЧС призвало жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

    Ранее в Минобороны сообщили, что два украинских беспилотника ПВО ВС России уничтожили над территорией Белгородской области.

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    1 июня 2024, 21:13 • Новости дня
    В США рассказали, что останется от Украины после СВО

    Полковник Уилкерсон: Украина останется без Одессы и выхода к Черному морю

    В США рассказали, что останется от Украины после СВО
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев потеряет контроль над Одессой и Черноморским побережьем, Владимир Зеленский не тот человек, который сможет спасти Украину, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    По его словам, Одессу и выход к Черному морю режим Зеленского вот-вот потеряет. Зеленский мог бы вопреки давлению США попытаться сохранить то, что осталось от Украины, но он просто не тот человек, который нужен сейчас стране, передает РИА «Новости».

    Ранее американский предприниматель Илон Маск посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю. По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой.

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    1 июня 2024, 16:45 • Новости дня
    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России

    Экс-разведчик Риттер назвал роль украинских военных при применении ракет ATACMS

    Риттер рассказал о роли Украины в пуске ракет ATACMS по России
    @ U.S. Army

    Tекст: Вера Басилая

    США контролируют каждый нюанс в применении ракет ATACMS, Украине доверили только нажать на кнопку пуска, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    По словам Риттера, Киев не имеет собственной сети спутников, приемной станцией спутниковой связи и контроля над шифрованием данных, но все это есть у США, которые доверили Украине в этой схеме только нажать на кнопку пуска ракеты, передает RT.

    Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал газете ВЗГЛЯД, почему для нанесения ударов по России Западу не нужна Украина.

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    1 июня 2024, 13:31 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Минобороны: Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что группировка «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также бригады «Азов» около Новоегоровки Харьковской области, Григоровки и Серебрянки в ДНР.

    Также ВС России отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ под Червоной Дибровой в ЛНР.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    По данным Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ возле Кривой Луки, Зализнянского, Орехово-Василевки, Калинино, Андреевки и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубицу L-119 производства Британии, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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    1 июня 2024, 14:54 • Новости дня
    Захарова сравнила регистрацию гаджетов на конференцию по Украине с концлагерем

    Спикер МИД Захарова сравнила регистрацию гаджетов на конференцию по Украине с концлагерем

    Захарова сравнила регистрацию гаджетов на конференцию по Украине с концлагерем
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Запрос организаторов конференции по Украине в Швейцарии к участникам о регистрации данных своих гаджетов наводит на мысли о «цифровом концлагере», заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, либеральные демократии всегда заканчиваются цифровым концлагерем, как это описано писателем Джорджем Оруэллом, передает ТАСС.

    Уточняется, что получившие приглашение, подтвердили, что организаторы разослали подобную форму.

    Напомним, украинские СМИ пишут, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» до трех пунктов. Британская пресса сообщила, что офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает бесперспективной конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне.

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    1 июня 2024, 10:34 • Новости дня
    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях

    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях Украины

    Объекты критической инфраструктуры повреждены во Львовской и Винницкой областях
    @ dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    Три объекта критической инфраструктуры во Львовской и один в Винницкой области Украины повреждены из-за прилетов с воздуха, сообщают областные администрации и МВД Украины.

    Отмечается, что три объекта критической инфраструктуры пострадали во время воздушной тревоги во Львовской области, где тревога длилась с 3.29 до 6.10, передает ТАСС.

    Известно также, что украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщал о повреждении двух ТЭС.

    В Винницкой области поврежден один объект критической инфраструктуры, ликвидировано возгорание на площади 600 кв. метров.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в городе Стрый Львовской области поражены военный аэродром и другие объекты.

    Коментарии (16)
    1 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Солдатам ВСУ отказались выдавать рации из-за риска сдачи в плен

    Боец ВСУ рассказал, что украинским солдатам не дают рации из-за опасности сдачи в плен

    Солдатам ВСУ отказались выдавать рации из-за риска сдачи в плен
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинским солдатам перестали выдавать рации из-за опасности сдачи в плен, заявил военнослужащий ВСУ Антон Черный в интервью YouTube-каналу Alpha media.

    Черный заявил, что при сдаче в плен российские солдаты могут захватить рацию и слышать все, что говорят в ВСУ, поэтому приходится менять все каналы, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинским солдатам не следует много знать, чтобы они не сдавали информацию русским.

    Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю сдались в плен 45 украинских военнослужащих.

    Коментарии (21)
    1 июня 2024, 19:55 • Новости дня
    Госдеп заявил о легитимности Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    США не изменили свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на отсутствия выборов на Украине и окончания президентского срока, заявили РИА «Новости» в Госдепартаменте США.

    В госдепе привели текст выступления Мэттью Миллера от 25 марта, из которого следует, что США считают сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта и этот вопрос должен решать украинский народ, передает РИА «Новости».

    Ранее один из авторов конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник заявил, что единственной легитимной структурой сегодня на Украине является Верховная рада. По его словам, нелегитимность Зеленского «была специально сконструирована».

    Президент России Владимир Путин назвал легитимной властью на Украине Верховную раду и ее спикера.

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    1 июня 2024, 16:05 • Новости дня
    В Киеве сообщили о повреждениях на двух ГЭС
    В Киеве сообщили о повреждениях на двух ГЭС
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как сообщает «Укргидроэнерго», в ночь на субботу 1 июня две гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине получили повреждения.

    По словам представителей компании, удары пришлись по инфраструктуре ГЭС, что привело к критическим повреждениям оборудования, передает РИА «Новости».

    «Укргидроэнерго» не уточняет, какие именно ГЭС подверглись атаке, но отмечает, что это уже не первый случай.

    В субботу утром, украинские власти уже сообщали об атаках на объекты энергетической инфраструктуры в четырех областях страны. Во Львовской области в результате обстрелов пострадали три объекта энергетики.

    Ранее сообщалось, что российские военные нанесли массовый удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики Украины.

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    1 июня 2024, 11:49 • Новости дня
    Перекрыто движение в районе ДнепроГЭС из-за взрывов в Запорожье

    Tекст: Александра Юдина

    Проезд близ Днепровской гидроэлектростанции в городе Запорожье временно перекрыт из-за информации о взрывах, пишет украинское издание «Страна.ua».

    По информации издания, патрульная полиция перекрыла движение через дамбу ДнепроГЭС, передает телеканал 360.

    Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в городе Стрый Львовской области поражены военный аэродром и другие объекты.

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