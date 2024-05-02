Кулеба сообщил масштаб разрушений энергосистемы Украины

Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России

Tекст: Валерия Городецкая

Этот законопроект создает условия для притеснения и стигматизации людей, в нем нет четкого определения понятия «связи», подчеркивают правозащитники, передает ТАСС.

В своем обращении они призывают украинского лидера вернуть документ в парламент для доработки.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина признала себя диктатурой, предъявив Европе соответствующее заявление о системных нарушениях прав человека в стране.