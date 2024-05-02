На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.3 комментария
Кулеба сообщил масштаб разрушений энергосистемы Украины
Дмитрий Кулеба заявил о разрушении более половины энергосистемы Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.
«Более половины энергетической системы повреждено», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью журналу Foreign Policy.
Отмечается, что в последние недели Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за повреждений объектов генерации и передачи.
При этом энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за рубежа и увеличивает объемы импорта.
Жителей страны просят не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок утром и вечером.
Ранее на Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет.