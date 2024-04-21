На Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения

Мэр Харькова: На Украине нет оборудования для стабилизации энергоснабжения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, графики, которые были составлены облэнерго совместно с «Укрэнерго», потому что есть наблюдается перегрузка энергетической системы, передает ТАСС.

Терехов добавил, что для подготовки к новому отопительному сезону Харькову нужно оборудование, которое не делают на Украине.

Ранее издание «Страна» сообщало, что жители Харькова, где из-за проблем с энергоснабжением часто отключают электричество, массово переезжают в Днепр.