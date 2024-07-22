Украина поставила под угрозу дружбу с половиной ЕС

Tекст: Евгений Поздняков

В понедельник Венгрия и Словакия запросили консультации с Украиной при посредничестве Еврокомиссии после блокировки Киевом транзита нефти. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. «У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», – сказал он.

Сийярто также отметил, что обсуждал проблему со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. «По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда», – добавил министр. Будапешт считает решение Киева об остановке транзита враждебным, особенно с учетом импорта Украиной электроэнергии из Венгрии.

«Также этот шаг нарушает пункт соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации, где речь идет о том, что Украина не может нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через ее территорию», – сказал Сийярто.

В Братиславе, к слову, подобные действия сочли угрозой самому Киеву. «Это окажет влияние не только на словацкий рынок, но и может привести к прекращению поставок на Украину нефти производства Slovnaft, которая составляет почти десятую часть всего украинского потребления», – пояснял премьер Роберт Фицо.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, хотя они еще в 2022 году отвоевали у ЕК право на импорт нефти из России. Страны связывают это с расширением украинских санкций против российских компаний. В Кремле решение Киева назвали «политическим».

Между тем сама Венгрия в понедельник вечером отказалась снять вето на разблокировку средств для военной помощи Украине со стороны Евросоюза. «Поведение Венгрии, которая подрывает единство ЕС, должно иметь официальные последствия. Поэтому я принял решение созвать следующую встречу глав МИД в Брюсселе», – сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«В целом Венгрия и Словакия поставляют Украине довольно много нефтепродуктов. Однако действия офиса Зеленского могут привести к сокращению необходимого сырья на территории этих стран, что вынудит их закупать готовый товар у других европейских государств. Это, в свою очередь, приведет к резкому росту цен», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Кроме того, оба государства сейчас выступают поставщиками электричества для Украины. Теоретически они могут отказаться от данного направления торговли, что также повлияет на удорожание энергии. Соответственно, украинскому руководству придется продумывать меры по устранению растущего дефицита электроэнергии», – подчеркивает он.

«Однако наиболее значимым рычагом давления в руках Будапешта и Братиславы можно считать их позицию при голосованиях в ЕС по принципиально значимым для Украины вопросам. В частности, Венгрия и Словакия могут еще активнее блокировать Украине путь в ЕС до тех пор, пока она создает экономические проблемы для объединения», – уточняет собеседник.

«Голосования могут касаться многих вопросов, например, согласования вспомогательных средств, выделяемых офису Зеленского. Реструктуризация долгов – еще одно направление, где Братислава и Будапешт способны навредить своим оппонентам. Кстати, они могут попытаться блокировать и некоторые антироссийские санкции, что для Украины также довольно чувствительно», – акцентирует эксперт.

«Что касается Еврокомиссии (ЕК), то в данном споре она, скорее всего, на сторону Венгрии и Словакии не встанет. ЕК попытается отыграться на непокорных членах объединения. К тому же у европейской бюрократии и Венгрии взгляды на сырьевое взаимодействие с Россией кардинально отличаются. Интересно, что ранее Украина активно критиковала Кремль за якобы использование энергетики в качестве экономического оружия», – добавляет собеседник.

«Теперь же они сами предпринимают действия, которые ранее осуждали. Ничего удивительного тут нет. Киев привык к подобной позиции. Еще в 2022 году работа нефтепровода «Дружба» была временно прекращена именно по их инициативе. То есть политизация данной сферы для них привычное занятие», – уточняет Юшков.

В этой связи главными рычагами давления на Украину в руках Венгрии и Словакии станут электроэнергия и дизельное топливо,

считает экономист Иван Лизан. «В остальном ни Братислава, ни Будапешт не способны оказывать значимого давления на офис Зеленского. Теоретически они могли бы изменить политику в отношении граждан Украины, пребывающих на их территориях, но Зеленский этим воспользуется в целях мобилизации», – считает он.

«С логистикой тоже ничего не поделать: в случае введения ограничений поставки тех или иных продуктов, включая вооружения и боеприпасы, можно будет перенаправить через Польшу. Поэтому разбираться с Украиной Будапешту и Братиславе придется самостоятельно», – добавляет собеседник.

«Еврокомиссия тоже не поддержит Будапешт и Братиславу, так как заинтересована в полном прекращении поставок российской нефти в ЕС. А вот для Украины использование энергетики в качестве оружия привычно. Тут достаточно вспомнить «газовые войны» в интересах местных элит в нулевых годах», – продолжил эксперт.

«Однако нынешнее решение офиса Зеленского выглядит совершенно нелогичным, потому что он заходит в сферу смежных интересов целого спектра восточноевропейских компаний. В Словакии и Венгрии находится большое число НПЗ, в том числе зарубежных. Зеленский рискует рассориться с доброй половиной ЕС, поэтому ему придется пересмотреть свою позицию», – заключил Лизан.