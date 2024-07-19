  • Новость часаКремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    8 комментариев
    19 июля 2024, 13:30 • Новости дня

    Кремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений

    Кремль: Украина перекрыла нефть по «Дружбе» из политических соображений
    @ Александр Саверкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    У российской стороны вряд ли есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, обеспечивающими транзит, решение о прекращении подачи нефти в Словакию и Венгрию, скорее всего, принималось не на техническом, а на политическом уровне, сказал Песков, передает ТАСС.

    На этом уровне у России и Украины отсутствует диалог, это кризисная ситуация, но она никак не зависит от Москвы, заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.

    18 июля 2024, 17:48 • Новости дня
    Солдаты ВСУ рассказали о массовом дезертирстве за границу

    Солдаты ВСУ рассказали о попытках сослуживцев бежать за границу

    Солдаты ВСУ рассказали о массовом дезертирстве за границу
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Солдаты ВСУ массово пытаются сбежать за границу, сообщает издание «Страна.ua», корреспондент которого пообщался с некоторыми военнослужащими.

    По словам морпеха ВСУ, несколько месяцев назад ряд моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. «Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

    Один из дезертиров рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.

    В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию – по договоренности с пограничниками они несколько минут «не замечают» беглеца, рассказал изданию другой солдат.

    «Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», – признался он.

    Ранее датская журналистка Брита Квист Хансен в эфире радио DR рассказала о хаосе, царящем в стране из-за мобилизации.

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    18 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких конференциях ей участвовать

    Захарова заявила, что Зеленский не может указывать РФ, в каких конференциях ей участвовать

    Захарова: Зеленский не может указывать России, в каких конференциях ей участвовать
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «нелюдем», который, по ее мнению, не имеет права указывать России, в каких конференциях участвовать.

    Зеленский ранее заявил о необходимости участия представителей России во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, запланированной к ноябрю 2024 года, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что решения о действиях не должен принимать Зеленский и что он не должен пытаться диктовать России свои условия. Она также подчеркнула, что если от президента Украины будут исходить указания относительно действий России, их лучше игнорировать.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.

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    19 июля 2024, 10:49 • Новости дня
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    Зеленский признал невозможность отвоевать все потерянные территории
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украина не в состоянии военными методами вернуть все потерянные территории, заявил Би-би-си президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал «весь мир» оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, передает «Лента.ру».

    Более того, по его словам, ослабление России в зоне СВО поможет Киеву улучшить положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

    Издание Parisien же заявило, что Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога.

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    18 июля 2024, 18:52 • Новости дня
    NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной

    NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной и жестокой

    NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Усилия украинских военных по удержанию Крынок на левом берегу Днепра изначально считались сомнительными, операция солдатам и офицерам ВСУ казалась ненужной, утверждает New York Times.

    Операция по созданию плацдарма в Крынках была спорной с самого начала, она имела уязвимости в логистике и не могла привести к быстрым прорывам, пишет New York Times, передает РИА «Новости».

    ВСУ в течение нескольких месяцев пытались закрепиться в поселке, военнослужащие ВСУ жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции. Они становились легкой мишенью для российских дронов и минометов еще на переправе через Днепр.

    Ранее украинская пресса сообщала, что «официально пропавшими без вести» в Крынках считаются почти 800 украинских военнослужащих.

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    18 июля 2024, 21:32 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    Взрывы прогремели на юге Украины в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

    Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».

    Накануне взрывы прогремели в Киеве. До этого взрывы прозвучали в городе Каневе в Черкасской области.

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    19 июля 2024, 09:41 • Новости дня
    В Харькове прогремела серия взрывов
    В Харькове прогремела серия взрывов
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Серия взрывов раздалась в Харькове, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Как сообщает издание, взрывы могли произойти в пригороде, передает ТАСС.

    Сейчас в Харьковской и Днепропетровской областях действует воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, в Харькове произошли взрывы.

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    19 июля 2024, 10:56 • Новости дня
    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной

    Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией

    Германский эксперт объяснил отказ Шольца сбивать российские ракеты над Украиной
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия не станет вмешиваться в военные действия на Украине без поддержки США. Более того, Шольц обещал немцам не создавать риски войны с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Берлин вслед за Варшавой и Вашингтоном отверг просьбу Киева к Западу сбивать российские ракеты.

    «Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.

    По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.

    «Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.  

    Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».

    Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.

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    19 июля 2024, 01:54 • Новости дня
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал западные страны сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной.

    Шольц заявил, что существующий консенсус «не предусматривает подобные шаги». По его словам, Вашингтон также имеет «четкую позицию по данному вопросу», передает ТАСС.

    Напомним, Зеленский заявил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил после этого, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны НАТО.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши и заявил, что альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    США также выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО.

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    19 июля 2024, 10:27 • Новости дня
    Рогов назвал Крынки местом бесславия Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Село Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области стало местом бесславия президента Украины Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, на Украине должны признать потери боевиков ВСУ, врать дальше обществу становится режиму Зеленского все тяжелее, передает РИА «Новости».

    «Зеленский погубил тысячи жизней в Крынках ради желания продать Западу «перемогу», получить славу и плацдарм на левом берегу», – подчеркнул Рогов.

    В заключение он добавил, что в итоге отправил подневольных людей на верную смерть.

    Напомним, западные СМИ заявили, что солдаты и офицеры ВСУ действия по удержанию Крынок считали ненужными, жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции.

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    18 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Названо число ликвидированных под Харьковом иностранных наемников

    ВГА Харьковской области: В регионе ликвидированы 32 иностранных наемника

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области с мая уничтожено свыше 30 иностранных наемных боевиков, их тела эвакуируют на вертолетах, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Известно о 32 погибших наемниках, их в режиме секретности перевозят на вертолетах из аэропорта в Харькове в западные части Украины «в круглосуточном режиме», сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    По его словам, рядовых украинских военнослужащих никогда не эвакуируют на вертолетах. Мирные жители, живущие у этой воздушной гавани, массово подтверждают это, заключил Лисняк.

    До этого источник сообщал, что на стороне украинской армии в Харьковской области могут воевать до 100 военнослужащих Иностранного легиона Франции.

    В конце июня Следственный комитет России сообщал, что за украинскую армию воюют свыше 3 тыс. иностранных наемников.

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    18 июля 2024, 19:52 • Новости дня
    Орбан решил опубликовать отчет о своих визитах в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
    Орбан решил опубликовать отчет о своих визитах в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует опубликовать отчет о своей дипломатической миссии, в рамках которой он посетил Украину, Россию, Китай и США со 2 по 11 июля в поисках путей урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

    Он отметил, что для обеспечения ясности и прозрачности своей миссии Орбан планирует опубликовать «резюме своих переговоров» с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским,  председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (на саммите НАТО в Вашингтоне) и с бывшим президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    Также будут опубликованы предложения Орбана, направленные председателю ЕС Шарлю Мишелю.

    Ранее в Венгрии выразили готовность стать площадкой для переговоров России и Украины.

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    19 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Скончался раненный при обстреле детской площадки в Шебекино подросток

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавший при обстреле ВСУ детской площадки в Шебекино 16-летний подросток скончался в больнице от серьезных ранений, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил, что ВСУ сбросили 11 июля взрывное устройство на площадку, где сидели пять подростков. Врачи боролись за жизнь 16-летнего мальчика неделю, но он потерял четыре литра крови и получил серьезные ранения: осколки повредили жизненно важные магистральные сосуды.

    У мальчика дважды останавливалось сердце – и медики дважды возвращали его к жизни, отправить в Москву его было нельзя из-за тяжести состояния. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти мальчика не получилось, следует из сообщения губернатора в его Telegram-канале.

    «Я выражаю самые искренние соболезнования его родным и близким», – сообщил Гладков.

    Напомним, в результате обстрелов Белгородской области на детской площадке в Шебекино со стороны ВСУ один человек погиб и 30 получили ранения.

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    19 июля 2024, 06:40 • Новости дня
    Трамп собрался провести телефонный разговор с Зеленским
    Трамп собрался провести телефонный разговор с Зеленским
    @ Sarsenov Daniiar/President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В пятницу экс-президент США Дональд Трамп собирается провести телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщил CNN.

    Это будет первый разговор Трампа с Зеленским после того, как Трамп покинул Белый дом, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Зеленский говорил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине за сутки. Он отметил, что Трамп не остановил конфликт в Донбассе, когда занимал пост президента США.

    Зеленский заявил: «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни».

    Кроме того, Трамп называл Зеленского величайшим торговцем среди политиков. По его словам, Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще.

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    18 июля 2024, 22:54 • Новости дня
    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 18 БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В четверг в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Украинскому обстрелу подверглись поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, пункт пропуска «Суджа», села Горналь, Гуево, Гордеевка. В районе сел Гордеевка, Горналь, Бегоща, деревни Успеновка, а также в поселке Глушково произошли атаки дронов-камикадзе и сбросы с украинских коптеров.

    Пострадавших нет, но из-за украинских атак начался пожар на поле в Кореневском районе. Пожар потушили сами работники сельскохозяйственного предприятия, сообщил Смирнов в Telegram.

    Напомним, накануне в результате атаки дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя.

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    19 июля 2024, 03:57 • Новости дня
    Сальдо назвал потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра

    Сальдо оценил потери ВСУ при попытках закрепиться на левом берегу Днепра в 5 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли 4–5 тыс. человек, заявил губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо.

    Сальдо пояснил, что речь идет о потерях «за время авантюры в Крынках» с «учетом боев на других участках левобережья». Он отметил, что точные потери ВСУ установить сложно, поскольку «сотни, а то и тысячи» тел украинских военных «остаются на дне Днепра». Как заявил Сальдо, за все время в попытках закрепиться на левом берегу Днепра участвовало свыше 10 тыс. украинских солдат, передает РИА «Новости».

    Напомним, западные СМИ заявили, что солдаты и офицеры ВСУ действия по удержанию Крынок считали ненужными, жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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