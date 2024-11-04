  • Новость часаВ Тбилиси призвали «не видеть в Грузии щит от России»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    Санду объявила о победе на президентских выборах в Молдавии
    Аналитик предсказал прекращение военной помощи Украине в 2025 году
    Названо число уничтоженных солдат ВСУ на рубежах ЛНР
    Националисты пригрозили мэру Львова расправой
    Литва вводит новое ограничение для граждан с российскими паспортами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    19 комментариев
    4 ноября 2024, 10:15 • Общество

    России придется переформатировать все границы Украины

    России придется переформатировать все границы Украины
    @ Public domain

    Tекст: Евгений Поздняков

    Желание выйти на границы 1991 года стало визитной карточкой офиса Владимира Зеленского. И хотя не все западные политики поддерживают это желание Украины, территория страны на момент распада СССР рассматривается ими как данность. Однако в экспертном сообществе считают, что под словом «Украина» в разные времена (и в разных государствах) понимали обширный массив территорий, и сегодня многие из этих территорий прямо или косвенно оспариваются соседями.

    В середине октября Владимир Зеленский признал, что Украина после окончания конфликта может не восстановить физический контроль над территориями, которые входили в состав государства на момент 1991 года. Но юридически подобный исход Киев признавать не собирается.

    Настойчивость Зеленского в вопросе возвращения территорий разделяется не всеми даже на Западе. Так, один из ближайших военных союзников Киева – президент Чехии Петр Павел – усомнился в том, что Украине удастся выйти на границы 1991 года. Он также призвал власти страны реалистично оценивать собственные возможности.

    Схожие оценки все чаще появляются и на страницах западной прессы, и в устах политиков, причем не только оппозиционных по отношению к властям ЕС или администрации Джо Байдена. Также на Западе все чаще моделируют разные варианты завершения конфликта, который подразумевает если не де-юре, то де-факто отказ Украины от границ 1991 года.

    К тому же, эти границы прямо или косвенно ставятся под сомнение почти всеми соседями страны. Свое влияние на это оказывает и история. За последние 500 лет под термином «Украина» понимались очень разные географические пространства. К примеру, «Крымская Украина» и «Османская / Ханская Украина» – это два совершенно разных понятия, которые разделялись многими сотнями километров.

    То же самое касается любых других регионов. Если взять условное Полесье, то к нему обычно относят северные части Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской (без Киева), Черниговской и Сумской областей, а также южные области Белоруссии. Эти регионы всегда тяготели друг к другу и в быту, и в экономике. Но при этом южные части перечисленных выше украинских областей относятся к другим регионам, а Киев тут и вовсе смотрится как некий остров посреди Надднепрянщины.

    «Поэтому «Украина» как устойчивый топоним появился лишь в ХХ веке. А ранее этим словом обозначались территории, расположенные на «окраине» царства или империи. Это и диктовало расплывчатость формулировок: по мере роста государства менялись и земли, которые уместно описать данным термином», – отметил историк Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Так, во времена Алексея Михайловича под «окраиной» понимались Слободские территории, а вот центральные области современной Украины к ним не относились. Киев вообще особняком стоял. Свою роль в этом играла историческая память о центре русских земель. Поэтому «мать городов русских» не попадала под критерий удаленности», – акцентирует он.

    «Позже, во времена расцвета империи, а именно при Екатерине Великой, «окраиной» стали называть земли, растянувшиеся вплоть до Галичины. В этот регион входят современные Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области. Кроме того, юго-западные границы России приросли черноморским побережьем и Новороссией», – рассказывает эксперт.

    «В ХIХ веке империя достигла своих «предельных» границ. У населения и политиков появилось осознание, что дальнейшее расширение на Запад если и не является полностью невозможным, то, как минимум, будет происходить с колоссальным трудом. Тогда и появилось максимально подробное представление об «окраине», – считает он.

    «Но все же оно оставалось умозрительным. Отсюда и берут свои корни разночтения границ региона у литераторов и общественных деятелей того времени, включая Пушкина и Гоголя, например. Некоторые считали, что под «Украиной» стоит понимать территорию, где пребывают казаки, чьей задачей испокон веков была охрана рубежей империи», – полагает эксперт.

    «В разные времена в «окраину» могли записать и Кубань, и районы Белгорода, и многие другие. Подобных взглядов придерживались далеко не все, да и сами жители этих земель на вопрос, кто ты, с уверенностью отвечали: «русский», – делится собеседник.

    «Устойчивым топонимом «Украина» стала лишь в XX веке.

    Сперва в нее были включены центральные регионы вместе с Донбассом и Новороссией. Затем добавились Волынь, Галичина, Буковина и Закарпатье. Уже при Хрущеве границы республики дополнил Крым, сформировав тем самым основу для «незалежного» государства 1991 года», –  дополняет он.

    «Стоит добавить, что разные страны под термином «Украина» понимали принципиально отличные пространства. Например, в силу исторических причин Турция смотрела на эти земли под призмой «Ханской Украины», включая в нее зону правобережья, которая упиралась в восточные границы Польши», – напоминает Скачко.

    А в Польше на рубеже XVII-XVIII веков «Украиной» называли пространство, раскинувшееся от Галичины вплоть до Киева, отмечает полонист Станислав Стремидловский. «В Варшаве, кстати, этому термину значение топонима не придавали. Как и в России, свое название эти земли получили по принципу приближенности к государственной границе», – говорит он.

    «При этом воспринимались эти земли как территория Польши,

    которая досталась стране «в наследство» от Великого Княжества Литовского по условиям Люблинской унии. Это мнение настолько укрепилось в народе, что оно было актуальным вплоть до начала XXI века», – полагает собеседник.

    «Сегодня, если опросить прохожих, например, в Кракове, то большинство будут настаивать на том, что Украина должна быть в границах 1991 года. Подобная оценка является чужеродной для местного общества и диктуется текущей политической обстановкой. В откровенном разговоре «с глазу на глаз» они до сих пор с уверенностью назовут «Восточные кресы» своими», – делится Стремидловский.

    Между тем, внутреннее районирование Украины вызывает не меньше вопросов. «Разделить эту страну на конкретные регионы, пожалуй, задача практически невыполнимая. Речь идет о крайне «пестрой» территории, в которой могут радикально отличаться друг от друга даже соседние города», – считает политолог и экономист из Одессы Иван Лизан.

    «В общественном сознании, например, западная часть Украины воспринимается в качестве «монолитного» образования.

    Но это не так. Между галичанами и жителями Волыни имеются значительные противоречия. Вторые вообще отличаются крайне спокойным нравом, и их пребывание в составе республики вызывает много вопросов. С тем же успехом их могли «определить» в качестве дополнительной области Белоруссии, и тогда их судьба сложилась бы совсем иначе», – говорит он.

    «Более того, местные города активно меняются. Возьмем Львов: у него имеется скандальная репутация чуть ли не столицы «украинства». А в реальности сюда переезжает большое число русскоговорящих граждан. Культурная и языковая картина местного быта активно трансформируется», – рассказывает собеседник.

    «Что касается морского побережья, то и здесь деление имеет весьма условный характер. Например, Одесская область: ее север вполне можно было бы передать Виннице, поскольку здесь сильны тенденции укрепления украинской идентичности. Однако сам город-порт до сих пор остается ментально русским», – полагает эксперт.

    «Есть, к примеру, еще и Бессарабия, где вообще представлен сложнейший «микс» из народностей. Здесь до 2014 года украинская власть ощущалась только благодаря использованию гривны. Проживающие в регионе болгары и гагаузы использовали в общении русский язык, который и был связующим звеном для всех этносов», – добавляет он.

    «И так «нарезать» можно буквально каждую область.

    Конкретного числа регионов в этом государстве не назвать – любая цифра будет вызывать сомнение в рамках реального отражения культур. Что делать в подобной ситуации, кстати, не могли понять и киевские власти, хоть ими и предпринимались попытки более качественного «комплектации» регионов», – напоминает собеседник.

    «Однако в их мотивах первичным все же был экономический интерес. Рассматривался вариант укрупнения областей по границам экономических районов и для упрощения фискальной системы. Но даже сами граждане Украины до конца не понимают Украину. Нам придется открыть эти территории заново: изучать местные культуры и обычаи, а затем уже формировать более удачную структуру регионов. Это долгосрочная задача», – заключил Лизан.

    Главное
    ВС России нанесли удары по местам ротации ВСУ в пригороде Сум в Курской области
    Ветеран ВСУ Найем назвал условие капитуляции Украины через два месяца
    Россия и Индонезия начали первые совместные учения ВМС
    Священник заявил о жертвоприношениях в украинских батальонах
    Украинцам пригрозили тюремным сроком за хранение дров без документов
    Студентка из Тегерана разделась на улице в знак протеста против хиджаба
    Совфед определил размер пособий по родам на 2025 год

    Купить автомобиль в России станет тяжелее

    За десять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла в три раза – с 1 до 3 млн рублей. Причем особенно сильно цены растут именно в последние три года – c 2021-го по 2023-й. Автомобили продолжают дорожать и в этом году. Ждать ли массовых распродаж к концу года? Подробности

    Перейти в раздел

    Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что решение российско-украинского конфликта может быть найдено только в условиях территориальной целостности Украины. Ранее президент России Владимир Путин указывал, что Киев должен вывести войска из четырех новых регионов России. Чем обусловлено такое заявление Фидана, и как это может отразиться на посредничестве Анкары между Москвой и Киевом? Подробности

    Перейти в раздел

    Как американский фермер обманул всю украинскую контрразведку

    В течение двух лет российские военные наносили точные удары по военным целям ВСУ благодаря информации от американца Дэниэла Мартиндейла, который оказался на Украине незадолго до начала СВО. Гражданин США сыграл ключевую роль в штурме деревни Богоявленка под Угледаром. В конце октября он был эвакуирован и сейчас находится в Москве. Эксперты считают, что история Мартиндейла – это не только провал украинских спецслужб, но и всей политики Киева на внешнем контуре. Подробности

    Перейти в раздел

    Вторая победа Санду в Молдавии подаст Европе плохую идею

    В воскресенье молдаване выберут себе президента из Майи Санду и Александра Стояногло. Изнутри Молдавии трудно выбрать в пользу Санду, поскольку результаты ее президентства там хорошо видны. Поэтому у Стояногло есть шансы. Но вне зависимости от фамилии победителя, противостояние в Молдавии грозит изменить систему выборов во всей Европе. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто в ЕС главнее Урсулы?

      Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

    • Трамп: Я разъединю Россию и Китай

      Дональд Трамп дал большое интервью Такеру Карлсону под занавес предвыборной кампании, заявив, что в прошлом он уничтожил «Северный поток», а в будущем «разъединит» Россию и Китай. По этому интервью видно, что Трамп запросто может проиграть.

    • Трамп хочет вернуть Украину на 10 лет назад

      Окружение Дональда Трампа рассказало, какой будет его тактика на Украине в случае победы на президентских выборах. Республиканцу приписывают намерение реанимировать так называемые Минские соглашения, одновременно усилив их. О чем идет речь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............