Роскачество нашло канцерогены в меде популярных брендов

Роскачество выявило фальсификацию и канцерогены в меде 21 торговой марки

Tекст: Мария Иванова

Роскачество провело проверку меда 21 торговой марки, сообщает ТАСС.

Канцероген оксиметилфурфурол был обнаружен в продукции брендов «Маркет Перекресток», «Моя цена», «Правильный мед» и «Щедрый год». Всего в 80% проверенной продукции был выявлен фальсификат.

Смесь меда с сахарным сиропом была найдена в продукции брендов «О’Кей», «Дедушкин улей», «Медовый край», «Медэм» и других. В меде «Пчела Ая» содержание сахарозы превышало норму, что может указывать на добавление сахарного сиропа. Проблемы с содержанием пролина, который свидетельствует о зрелости меда, обнаружены в продукции таких марок, как «Каждый день», «Медэм», «Моя цена».

Несоответствие ботанического происхождения меда зафиксировано в продукции 11 торговых марок. У ряда брендов, таких как «Наша Сибирь», «Правильный мед» и «Globus Vita», заявленный состав не соответствовал реальности. Единственными торговыми марками, полностью соответствующими законодательным требованиям, стали «ВкусВилл», «Берестов А. С.», «Алтайская гречиха» и «Медовая долина».

В Роскачестве подчеркнули необходимость соблюдения новых стандартов, вступивших в силу с 1 сентября 2024 года. Законодательство теперь требует соответствия продукции не только российским нормам, но и актам Евразийского экономического союза. Россельхознадзор уже объявил предостережения производителям, связанным с нарушениями, и приостановил действие некоторых деклараций о соответствии.

Как отмечают в Роскачестве, постоянный мониторинг рынка меда будет продолжаться до прекращения фальсификации продукции. Производители, чья продукция не соответствовала нормам, обязались исправить нарушения и улучшить качество.

Ранее Роскачество провело исследование меда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле и выяснило, что продукция ни одной из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства, так как имеет признаки фальсификации.

Также Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД, в составе которых есть запрещенные вещества и некоторые рецептурные лекарства.