Не затем мы осваивали самую большую в мире страну, чтобы потом всем собраться в столице. Поручение президента о переезде головных структур госкорпораций из Москвы «на места» вызывает как надежды, так и вопросы. Первые ответы мы получим уже осенью.3 комментария
Роскачество обнаружило в сетевых магазинах фальсифицированный мед
Роскачество провело исследование меда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле и выяснило, что продукция ни одной из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства, так как имеет признаки фальсификации, сообщили в организации.
Как рассказали в организации, смесь меда с сахарным сиропом выявлена в продукции торговых марок «Каждый день» (гречишный), «Медовая долина» (цветочный), Spar (цветочный), «Дедушкин улей» (липовый), «365 дней» (цветочный), «Просто» (разнотравье), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы» и «Горный»), «Медовый край» (разнотравье и липовый), «О'кей Daily» (цветочный) и «Медовая долина» (липовый), передает ТАСС.
Содержание пролина ниже нормы обнаружено в меде торговых марок «365 дней» (цветочный), «Дедушкин улей» (липовый), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы), «О'кей Daily» (цветочный), «Медовый край» (липовый) и «Просто» (разнотравье). Это нарушение свидетельствует о том, что мед отобран незрелым, фальсифицирован или перегрет.
Несоответствие ботанического происхождения меда определяется по содержанию фермента диастазы. Несоответствие замечено в продукции торговых марок «Лента» (гречишный), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы» и «Таежный дар»), «Ваш выбор» (цветочный), «Медовый край» (разнотравье), и «365 дней» (цветочный). Диастазное число в продукции этих торговых марках не характерно для натурального меда и для заявленных видов меда, что подтверждает факт фальсификации и введения потребителя в заблуждение.
Эксперты также определили, какой на самом деле мед положил производитель в банку. Например, мед под торговой маркой «Наша Сибирь» заявлен как цветочный, но в действительности оказался подсолнечниковым. Мед «Медовая долина» заявлен как липовый или «разнотравье», но в первом случае пыльцевые зерна липы на втором месте после лабазника, во втором случае – подсолнечниковый мед. «Лента» заявлен как гречишный, но больше в нем пыльцевых зерен крестоцветных (гречиха на втором месте). «Медовый край» и «Просто» заявлены как «разнотравье», но в действительности больше зерен подсолнечника. Spar, «О'кей Daily», «Ваш выбор» и «365 дней» заявлены как цветочные, в действительности подсолнечниковые.
Ранее президент «Межрегионального союза пчеловодов» Александр Кукс рассказал, как правильно выбрать мед с точки зрения цены, вкусовых ощущений и пользы для здоровья.