Если уж Россия становится пристанищем для изгоев западной цивилизации, в том числе имеющих слабое представление о нашей стране, не настало ли время закрепить безусловное право на гражданство за теми, кто по рождению принадлежит к русскому народу и другим коренным народам России?2 комментария
Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД
Роскачество обнаружило на маркетплейсах более 400 БАД с запрещенными веществами
Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 БАД, в составе которых есть запрещенные вещества и некоторые рецептурные лекарства, рассказали в организации.
Как сообщили в Роскачестве, специалисты выявили более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАД вещества, такие как якорцы стелящиеся (tribulus terestis) – лекарственное средство, ашваганда (аитания снотворная) – запрещена к использованию в БАД, кава-кава (перец опьяняющий), листья коки (кокаиновый куст), эфедра – рецептурное лекарственное средство, передает РИА «Новости».
Ведомство также выявило, что более 60 тыс. БАД без свидетельства о регистрации. Кроме этого, на маркетплейсах продаются БАД с превышением порогов биологически активных веществ, также продавцы предлагают лекарственные средства в разделах «пищевые добавки», «лечебное питание», «удобрения», «аксессуары для обуви» и другие.
Роскачество направило информацию о нарушениях маркетплейсам. После проверки карточки товаров были заблокированы.
Ранее Роскачество обнаружило в сетевых магазинах фальсифицированный мед.