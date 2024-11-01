Фантастические планы Зеленского стоили Украине десятки тысяч жизней

Газета The New York Times назвала территориальные потери украинской армии в октябре «самыми крупными с лета 2022 года». Примечательно, что издание увязывает мощный прорыв России с операцией ВСУ в приграничье: офис Зеленского «ослабил позиции в Донбассе, перебросив оттуда в Курскую область самые опытные подразделения».

Боеспособные части заменялись теробороной с преимущественно гражданскими лицами. «В приграничье увязло слишком много профессиональных бойцов ВСУ, а у Москвы осталось достаточно сил, чтобы использовать любые слабости на украинских позициях», – отмечает Паси Паройнен, военный эксперт финской частной разведывательной компании Black Bird Group.

В то же время BBC пишет, что неудачи Украины заставляют западные страны усомниться в необходимости ее дальнейшей поддержки. Однако Владимир Зеленский иначе оценивает операцию в Курской области. По его мнению, успешная операция может иметь значимое влияние и будет использована в тактических целях для урегулирования конфликта.

Тем не менее Владимир Путин еще в августе заявлял, что после начала вылазки ВСУ в Курскую область диалог с Украиной становится невозможным. «Противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики?» – говорил он.

Несмотря на четкую позицию России о неуместности начала диалога, Зеленский уже в октябре обнародовал «план победы», к которому на Западе отнеслись крайне настороженно. Причина – завышенные требования Украины. Среди основных пунктов инициативы оказались «срочное» приглашение Киева в НАТО и передача ВСУ комплекта неядерного сдерживания.

Позже выяснилось, что Зеленский в «секретном» порядке настаивал на отправке украинской армии американских дальнобойных ракет Tomahawk. Однако Белый дом пошел на разглашение просьбы. По оценке экспертов, данное действие со стороны США буквально «поставило крест» на надеждах Зеленского.

Между тем в США заявляют, что Россия в скором времени может задействовать около 10 тыс. военнослужащих КНДР в рамках деоккупации Курской области. По словам госсекретаря страны Энтони Блинкена, в случае участия в боевых действиях северные корейцы станут «законной целью» для ВСУ.

При этом противник в приграничье несет значительные потери. По данным Минобороны, только в четверг было ликвидировано около 250 военнослужащих Украины. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ утратили более 28 тыс. солдат, 180 танков, 101 боевую машину пехоты, 106 бронетранспортеров, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS.

«Заявление Зеленского – яркое подтверждение тому, что он полностью не понимает причинно-следственные связи происходящих событий. Человек ставит телегу впереди лошади. Он сам «заварил кашу» в регионе, а сейчас пытается прикрыть свою агрессию попыткой достичь какого-то мира. Это абсолютно извращенная логика и дипломатическая, и военная, и политическая», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Зеленский выступает с заявлениями по принципу «мели, Емеля, твоя неделя».

Ему нужно что-то говорить – вот он и говорит. Другое дело, что все сказанное им лишний раз свидетельствует о его неадекватности как политика, которому в руки отдана еще и военная власть», – уточнил политолог.

Политолог на этом фоне удивился, о каких «дипломатических инициативах» Киева может идти речь, если Украина – агрессор, который совершает преступления в Курской области. Причем о зверствах ВСУ в регионе пишут и западные СМИ. «В Москве неоднократно озвучивали свою позицию: переговоры с Киевом не могут иметь место до того, как противник покинет территорию Российской Федерации. Речь идет как о Курской области, так и о Донбассе и Новороссии», – напомнил спикер.

На Западе же к заявлениям Зеленского отнесутся исключительно как к информационному шуму, считает он. «А у некоторых политиков США и ЕС это вызовет желание купить и послать на Банковую какие-нибудь успокоительные или средства для улучшения работы мозга», – сыронизировал Скачко.

Заявление Зеленского о якобы дипломатической роли вторжения ВСУ в Курскую область звучит как оправдание на фоне критики со стороны Запада, считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Идея Зеленского заключалась в том, чтобы получить какой-то актив и потом обменять его. Тем самым киевские власти хотели сохранить лицо на будущих переговорах с Москвой», – отметил собеседник.

Зеленский ставил на то, что авантюра будет быстрой, но его план провалился. «Сумасшедшие амбиции Зеленского уже сейчас обходятся стране в десятки тысяч жизней. А между тем российские войска ведут активное продвижение на всех участках фронта, в том числе в Курской области», – указал политолог.

На этом фоне прослеживается явное недовольство Запада.

Об этом, в частности, свидетельствует публикация газеты The New York Times. По мнению Ткаченко, таким образом США и Европа пытаются обезопасить себя от критики, назначив крайним Зеленского. «Он не способен ни с кем вести нормальный диалог. Запад от него устал и, как мне кажется, готовится списать. Но пока, видимо, не решил, каким образом», – считает спикер.

«При этом «второй саммит мира», который планировал Киев при поддержке западных стран, опирался бы на то, что после операции ВСУ в Курской области будет создано позитивное для украинской стороны переговорное пространство. Но российская армия обрубила и эти планы, конференцию перенесли на неопределенный срок», – отметил Ткаченко.

Кроме того, «план победы» Зеленского на Западе не восприняли всерьез и сочли нереализуемым.

Таким образом амбиции Киева обернулись провалом и смертями, но вместо признания поражения на Украине придумывают отговорки. «Сейчас мы видим попытки киевских властей объяснить, почему их планы провалились. В ход идут два тезиса», – сказал политолог.

«Первый – партнеры не дали ВСУ то, чего они просили, в том числе ракеты Tomahawk. Отсюда якобы и такие результаты. Второй связан с северокорейскими военными, которые якобы находятся в Курской области. Эти два аргумента станут еще более актуальными, когда фронт посыплется. Украинские власти уже подстелили себе соломку», – заключил Ткаченко.