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    17 октября 2024, 12:46 • Политика

    Мировые СМИ: План Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы

    Мировые СМИ: План Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Олег Исайченко

    «Зеленский полностью полагается на помощь извне, его список желаний амбициозен», – утверждает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. Западные и мировые СМИ критически встретили представленный в среду в Раде «план победы» Владимира Зеленского. По их оценкам, в документе «нет и следа самоанализа или самокритики», однако власти Украины наверняка понимают, что многие из их желаний не будут выполнены.

    Американский телеканал CNN обратил внимание на то, что Зеленский представил свой «план победы» после того, как «ему не удалось заручиться дополнительной ощутимой поддержкой во время встреч с европейскими союзниками». Авторы публикации также указывают: предложения поступили именно в тот момент, когда «Украина сталкивается с неудачами на восточной линии фронта, а Россия заявляет о постепенных успехах» в ДНР.

    «Он неделями говорил, что успех плана полностью зависит от партнеров Украины», – пишет в свою очередь The Washington Post. Журналисты также напоминают о европейском турне Зеленского и добавляют: «Однако, судя по всему, эти визиты не принесли особого общественного прогресса, и общим подходом стала сдержанная осторожность, поскольку США поглощены последними неделями президентской кампании, а многие в Европе с нетерпением ждут результатов ноябрьских выборов».

    Примечательна и реакция ряда украинских депутатов. Так, Соломия Бобровская от партии «Голос» выразила сомнения в том, что «США очень восприимчивы к этому плану». В свою очередь Алексей Гончаренко и вовсе назвал предложения Зеленского не столько планом, сколько желаниями. «План должен быть реалистичным. Скажите, что в нем реалистичного?» – цитирует его WP.

    Реакция внутри Североатлантического альянса также заслуживает внимания: один из высокопоставленных представителей блока сказал изданию, что не будет «ставить бутылку вина на приглашение Украины в НАТО в ближайшее время».

    Русская редакция Deutsche Welle* (признан иноагентом) со ссылкой на эксперта пишет, что до сих пор нет ясности по поводу судьбы освобожденных Россией территорий. Собеседник издания допускает, что позиция по этому вопросу «спрятана» в закрытой части документа, и «именно поэтому этот «план победы» не обсуждался с украинским обществом, ведь он сразу был бы отвергнут и раскритикован, и это сделало бы невозможным его продвижение среди международных партнеров».

    Агентство Reuters назвало «план победы» Зеленского «серьезным испытанием политической воли ключевых союзников Киева». Журналисты также обратили внимание на многомиллиардные траты Запада на закупку оружия для поддержки Украины.

    Катарский телеканал Al Jazeera сделал акцент на то, что речь Зеленского звучала на фоне «потерь Украины на восточном фронте, в то время как российские войска приближаются к стратегически важной победе – взятию Красноармейска (Покровска)». По мнению журналистов, обращение было призвано «убедить измученную войной общественность в том, что боевые действия могут быть вскоре прекращены».

    В схожем ключе высказались и корреспонденты The New York Times. «Учитывая контекст, эксперты заявили, что речь Зеленского, по-видимому, была в первую очередь направлена на то, чтобы успокоить и сплотить поддержку украинской общественности вокруг идеи, что Киев может переломить ход битвы после того, как в этом году он неуклонно сдавал позиции российским войскам», – пишет газета. Журналист из Германии Ева Квадбек в колонке для издания  Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) раскритиковала предложенный «план победы». По ее словам,

    «он, к сожалению, так же далек от реальности, как Украина от победы».

    «Приглашение от НАТО может быть направлено только стране, которая живет в мире (…) И НАТО, и Европа не смогут договориться о том, чтобы западные союзники сбивали российские беспилотники. Таким образом, «план победы» имеет мало шансов на реализацию. Зеленский тоже это знает и заманивает своих союзников ссылками на природные ресурсы Украины, которые в конечном итоге не должны попасть в руки России», – подчеркнула она.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung добавляет: Зеленский «предлагает доступ к сырьевым товарам в ранее не слыханной публикой ясности». «Довольно ловко Зеленский таким образом обращается к лишенным морального духа бизнесменам», – замечают журналисты. По мнению авторов публикации, «в «плане победы» нет и следа самоанализа или даже самокритики». «Зеленский полностью полагается на помощь извне», – подчеркивает издание. По мнению аналитиков Der Spiegel, «список желаний Зеленского амбициозен». «Вероятно,

    Зеленский также понимает, что многие из этих желаний не будут для него выполнены

    – или, во всяком случае, не будут выполнены своевременно… Украине очень бы помогло, если бы были реализованы хотя бы некоторые из этих пунктов. Насколько это желательно и возможно, будет зависеть не в последнюю очередь от результатов президентских выборов в США», – пишет журнал.

    Что любопытно, большинство иностранных СМИ, описывающих так называемый план победы Зеленского, приводят и позицию России по этому поводу. Наиболее часто звучат слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что в Киеве должны «протрезветь и осознать причины, которые привели к конфликту на Украине».

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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