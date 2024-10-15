Переждать. Именно это сейчас некоторые эксперты и политики советуют главе киевского режима Владимиру Зеленскому, требующему от Запада резкого увеличения военно-технической и экономической помощи, а также письменных гарантий предоставления этой помощи в дальнейшем.

Их логика очень проста. Во-первых, сейчас Штатам не до Украины – там разгар предвыборной кампании, и дела у правящих демократов идут неважно. Их кандидат Камала Харрис отстает от республиканского визави Дональда Трампа в важнейших штатах, и все внимание Белого дома сосредоточено на этом.

Кроме того, действия Зеленского (как это было во время его посещения военного завода в Пенсильвании вместе с демократами) могут быть расценены одной стороной как вмешательство в выборы в пользу другой. И учитывая злопамятность Трампа, подобные вмешательства главе киевского режима могут аукнуться.

Во-вторых, Западу нужно банально отдохнуть от главы киевского режима. Его стратегия агрессивного попрошайничества (с позиции «вы нам все должны, мы вас от русских защищаем») вызывает раздражение не только у лидеров, но и у электората. Который конвертирует это раздражение в голосование на избирательных участках за партии, выступающие как минимум за ограничение финансирования Украины в ущерб собственной экономике. Что и произошло в Германии.

В-третьих, нужно позволить Западу перезагрузиться. После формирования новой американской администрации будет выработана новая стратегия США в отношении Европы и украинского кейса. Стратегия, которая будет учитывать ситуацию на земле.

При этом сторонники Зеленского искренне полагают, что в случае победы демократов и формирования ястребиной демократической администрации Камалы Харрис у Штатов откроется второе дыхание в украинском вопросе. Что Харрис сплотит Запад, усилит финансирование киевского режима и обеспечит ему военное превосходство над Россией.

Однако на самом деле это не так. Ирония в том, что время при любых раскладах играет против главы киевского режима. По целому ряду причин.

Прежде всего, никакого кратного увеличения помощи Украине не будет. Даже в случае победы Камалы Харрис. Украина перестает быть интересной для американской публики – слишком много событий происходит вокруг США и слишком много денег (почти 100 млрд долларов) Америка потратила на Украину. И в силу целого ряда электоральных причин (например, выборов в Конгресс каждые два года) демократы не смогут повторить бессмертные слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что они готовы финансировать киевский режим и их не волнует мнение их избирателей.

Не стоит забывать и о факторе Конгресса. Социология показывает, что Белый дом демократы могут и занять, но вот Конгресс – причем и Сенат, и Палату представителей – будут контролировать республиканцы. А деньги выделяет именно Конгресс, спикер которого Майк Джонсон уже заявил, что у него «нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины» и он надеется, «что это не понадобится».

И это еще не учитывая внешние риски. Вот-вот разразится большая война на Ближнем Востоке, а на горизонте все отчетливее проступает конфликт за Тайвань. Украинская же история четко показала, что американцам сложно спонсировать даже один конфликт такой интенсивности – куда уж три сразу. А по ранжиру важности украинская история, безусловно, уступает и Израилю (оплоту США на Ближнем Востоке, который надо защитить от Ирана), и Тайваню (важнейшему волнорезу для сдерживания Китая).

Поэтому демократическая администрация – как и республиканская, в общем-то – будет сокращать финансирование киевского режима. Да, при этом демократы (и, вероятно, даже республиканцы) его не бросят. Фронтмены обеих партий говорят о том, что они переложат спонсирование Украины на Европу.

И вроде как европейцы готовы – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ее новые еврокомиссары по внешней политике и обороне из числа «восточноевропейских тигров» всячески демонстрируют готовность и решимость поддержать знамя. Вот только математика против.

Если верить госсекретарю США Энтони Блинкену, на долю США сейчас приходится почти 40% финансирования киевского режима. Учитывая выпадающие американские расходы, резкий рост запросов киевского режима (прямо пропорциональный загибанию украинской экономики) и необходимость интенсифицировать свое участие в конфликте, Европе может потребоваться двукратное или даже трехкратное увеличение собственных расходов на Украину. А это десятки и даже сотни миллиардов евро.

И это только деньги. Киевскому режиму нужно оружие – системы ПВО, самолеты, РСЗО, танки. Откуда их взять, если американцы сейчас будут насыщать своими системами Израиль и собственные базы на Ближнем Востоке, а европейские арсеналы, мягко говоря, давно показали дно? Конечно, киевскому режиму можно поставлять все старье, в том числе найденное в Африке, но это (как и украинская принудительная мобилизация) негативно скажется на качественном составе украинских вооруженных сил.

И это еще без учета выборов. Вслед за германскими избирателями против поддержки Украины могут высказаться австрийские, чешские, французские и т. п. Высказаться – и привести к власти новую генерацию политиков, которые (вне зависимости от своих личных предпочтений) будут открещиваться от токсичного наследия предшественников.

Да, до прихода этой генерации политиков пройдет время. Да, нынешние руководители ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен будут продолжать поддержку киевского режима вне зависимости от каких-то математических раскладов. Но это отнюдь не хорошая новость для киевского режима. Европейское упорство в деле ведения войны против России приведет лишь к убеждению российского руководства в неизбежности дальнейшего решения задач СВО чисто военными методами. А неспособность Европы при этом реально дать Украине требуемое Владимиром Зеленским количество денег и оружия приведет к тому, что военные методы России будут крайне эффективными. То есть, проще говоря, лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

Поэтому ждать у западного моря хорошей погоды киевскому режиму бессмысленно. Его лишь быстрее накроет восточный шторм.