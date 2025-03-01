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    Зачем Трамп вбил Зеленского в ковер Овального кабинета

    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    1 марта 2025, 16:15 Мнение

    Зачем Трамп вбил Зеленского в ковер Овального кабинета

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

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    28 февраля в Белом доме произошло уникальное за всю его историю событие. Президент и вице-президент США, принимавшие номинального союзника, просто растоптали его на камеру. Сначала назвали его неблагодарным человеком, затем заявили, что без Америки он никто и звать его никак, а потом в буквальном смысле выгнали из Белого дома, ничего с ним не подписав и даже не дав подкрепиться на дорожку. 

    Этим гостем оказался Владимир Зеленский.

    Будем честны – с самого начала конфликта на Украине мы мечтали о том, чтобы Зеленского публично поставили на место. Чтобы человеку, который в грязном свитере разъезжает по западным странам с лицом и риторикой «вы мне все должны», указали на его настоящее место. Чтобы украинского актера, возомнившего себя звездой, жестко опустили на землю, назвав неблагодарным хамлом. И новый президент США Дональд Трамп со своим вице-президентом Джей Ди Вэнсом это сделали.

    Глава киевского режима, напомним, приехал в Вашингтон для подписания сделки по редкоземельным металлам (точнее, по их сдаче американцам). В ходе открытой для журналистов части переговоров (где стороны фактически обмениваются любезностями, после чего уходят разбираться за закрытыми дверями) сначала вице-президент США Джей Ди Вэнс стал критиковать Зеленского за неблагодарность к Америке, а потом, когда глава киевского режима попытался пререкаться, к процессу подключился и Трамп. Несколько раз заткнув Зеленского и заявив, что без Америки он вообще никто. После чего журналистов попросили на выход, однако через какое-то время туда же пригласили и украинских переговорщиков, заявив, что они оскорбили хозяев и должны отправляться домой. Причем Трамп и Вэнс даже не сказали это лично – их слова передали Зеленскому госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Уолтц.

    Через несколько часов Зеленский дал интервью Fox News, где отказался каяться за произошедшее. Дал понять, что виноватым себя не чувствует и что он стал жертвой обстоятельств

    И теперь у всех потрясенных зрителей этого спектакля возникает два вопроса: что это было и что теперь будет?

    Одни считают, что это был спектакль, срежиссированный Владимиром Зеленским. Что он специально приехал в Вашингтон для того, чтобы выбесить Трампа и нарваться на скандал.

    «Это соглашение (по редкоземам – прим. авт.) могло бы быть подписано пять дней назад, однако они (украинцы – прим. авт.) настояли на том, чтобы приехать для этого в Вашингтон. И у них было – ну, точнее, должно было быть четкое понимание: не надо сюда приезжать и создавать сценарий, при котором вы начинаете читать нам лекцию о том, что наша дипломатия не сработает», – заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    А Зеленский начал читать. Он постоянно высказывал свое мнение, оппонировал Вэнсу в его выступлениях (причем не только словами, но и мимикой). Зная, что а) Джей Ди Вэнс еще до выборов занимал крайне жесткую позицию по отношении к Украине и б) что в словесный конфликт между Зеленским и Вэнсом обязательно вступит Трамп, который главу киевского режима глубоко презирает.

    В итоге Зеленский получил желаемый скандал. И благодаря этому скандалу помог оформиться некой антитрамповской коалиции в Европе. Значительная часть лидеров Старого Света поддержали главу киевского режима – причем в ряде случаев сообщениями, написанными в буквальном смысле под копирку. А глава евродипломатии Кая Каллас (та самая, которая на днях приехала в Вашингтон для встречи с госсекретарем Марко Рубио, а глава Госдепа просто отменил встречу с ней) вообще заявила, что «свободному миру нужен новый лидер».

    На роль какового, видимо, и метит Владимир Зеленский. Понимавший, что Трамп его сливает (в том числе требованием провести выборы) и потому ринувшийся в эту авантюру под аплодисменты Евросоюза. Из числа политиков которого и будет назначен настоящий лидер антитрамповской коалиции. Им может стать Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте или кто-то другой.

    Однако у этой версии произошедшего – безусловно, красивой – есть ряд спорных моментов. Как может ЕС бросать вызов Штатам, если он не готов к конфликту с Трампом? Если при малейшем давлении лидеры Евросоюза будут разбегаться как крысы, пытаясь напрямую договориться с американским президентом. Если любые совместные действия против Вашингтона обречены на провал из-за двух трамповских союзников – премьер-министров Венгрии Виктора Орбана и Словакии Роберта Фицо, – которые заблокируют любые решения в рамках Евросоюза.

    И почему молчит наиболее мощный и, по всей видимости, наиболее умный участник этой коалиции – Великобритания? А ведь в Лондоне 2 марта должны как раз собраться европейцы для того, чтобы обсуждать, что делать с Украиной при Трампе.

    Поэтому гораздо более реалистичной выглядит вторая версия произошедшего: события в Белом доме были срежиссированы американской стороной. Которая прекрасно знала, что приглашает несдержанного неадеквата, считающего себя борцом со злом – и стала при нем чуть ли не нахваливать Владимира Путина. Которая знала, что Зеленский не привык к публичной критике – и стала ему пенять за неблагодарность и прочие грехи. Причем на разогреве выступил Джей Ди Вэнс, а когда Зеленский стал хамить в ответ, то подключилась тяжелая артиллерия в лице Трампа. И когда Зеленский, осознавший происходящее, стал сдавать назад, Трамп его уже не отпускал, продолжая вбивать в ковер Овального кабинета. После чего просто выгнал из Белого дома.

    Причем президент США в ходе общения с главой киевского режима даже дал ответ на вопрос, зачем ему нужен был этот спектакль. «Я думаю, что для американского народа важно видеть, что происходит. Я считаю это очень важным. Именно поэтому я продолжал это так долго», – выпалил Трамп после того, как Зеленский фактически обвинил его в транслировании слов Владимира Путина (о том, что Украина не смогла бы сопротивляться без американской помощи).

    Трамп вывел Зеленского на публичный конфликт для того, чтобы американцы увидели в нем не воина Света, которого нужно поддерживать до конца, а наглого, дерзкого, неблагодарного попрошайку, который оскорбляет не только президента США, но и всю Америку. «Очень прискорбно для украинского народа и для президента Зеленского, что он пришел с таким настроем: получать, требовать, просить от американского народа без особой благодарности за то, что американский народ сделал для его страны за последние несколько лет», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт.

    И теперь, после этой хамства со стороны Зеленского, у Трампа полностью и абсолютно развязаны руки в украинском вопросе. Он может, например, спокойно прекратить финансирование киевского режима и переложить это бремя на европейцев – ведь, по словам Трампа, Зеленский использует американскую помощь для продолжения войны. А дальше посмотреть, как создаваемая антитрамповская коалиция рухнет, тем самым ослабляя позиции главного врага США в Старом Свете – евробюрократии.

    Также Трамп может прекратить вообще любое сотрудничество с Украиной – вплоть до отказа от передачи разведданных и отключения всей системы связи ВСУ. Он может согласиться на все условия Владимира Путина по украинскому вопросу без риска получить негативную реакцию со стороны значительной части американского электората. Наконец, он может инициировать полномасштабные расследования относительно помощи, выделявшейся Украине при Байдене – с выявлением и назначением всех виновных из числа своих политических сторонников.

    Судя по всему, решения будут приниматься в ближайшие дни. И все это под довольные аплодисменты оскорбленных Зеленским американцев – всех, кроме, пожалуй, самых упоротых либералов, ненавидящих Трампа. Конечно, есть и другая версия событий. Что произошедшее было случайностью. Что никто его не хотел, а так просто получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться.

    Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

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