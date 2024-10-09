Tекст: Дмитрий Бавырин

В планы Запада насчет России и Украины вмешалась сама небесная канцелярия. Из-за урагана «Милтон», который обрушится на Восточное побережье США ближайшей ночью, президент Джо Байден отменил поездку в Германию. Как следствие, был перенесен на неопределенный срок саммит, который в некоторых СМИ уже успели назвать «историческим». На нем лидеры США, Британии, Франции и ФРГ в присутствии Владимира Зеленского должны были обсудить два вопроса: приглашение Украины в НАТО и новый сценарий заморозки конфликта.

Сам Зеленский рассчитывал, что главной темой встречи станет его «план победы», состоящий наполовину из подарков (гипотетических) для Киева, наполовину из новых санкций и вызовов против России. Однако этот план у администрации Байдена не вызвал никакого энтузиазма. Теперь на повестке дня некий «Минск-3», подразумевающий отказ Украины от идеи вернуть утраченные территории военным путем и инкорпорирование ее остатков в Североатлантический альянс.

Тоже не выгорело. И вмешательство божественной канцелярии – только одна из версий, почему не выгорело. Но это самая удобная версия для Джо Байдена.

В принципе, все очень серьезно. «Милтону» даже хотели присвоить шестую категорию мощи, хотя их всего пять. По мере его приближения к Флориде (и уже после того, как Байден отказался от поездки) категорию снизили с высшей пятой до четвертой, но дело тут не в моще стихии. Дело в скорых президентских выборах.

Недавно более слабый ураган «Хелен» унес более 200 жизней, сильно потрепав Джорджию, где без электричества остались 90% домохозяйств, и Северную Каролину. Оба этих штата относятся к «ключевым» на нынешних выборах, и Трамп довольно удачно поставил ураган на службу своей кампании.

Трамп съездил в Северную Каролину и обвинил власти в том, что они дают по несколько сотен долларов американцам, которые потеряли дома, отправляя миллиарды в другие страны. Понятно, что в первую очередь имелась в виду Украина, но его конкурентка Камала Харрис, приехавшая в пострадавший штат уже после Трампа, удивительно не вовремя сообщила о выделении 150 млн долларов Ливану (пострадавшему, напомним, от бомбардировок Израиля, чьим союзником являются сами США).

Масла в огонь недовольства подлили также из-за пустот, обнаруженных в фондах, что предназначены для ликвидации последствий стихийных бедствий. По теории заговора, которую распространяют «трамписты», эти деньги тоже достались Киеву, что не особенно похоже на правду, однако разубеждать их не стоит.

Ситуация породила вал карикатур, где Байден обеспечивает из бюджета чужих и равнодушен к страданиям своих – тех самых налогоплательщиков, источника бюджетных денег.

Миллионы просмотров набрал шуточный ролик, в котором жителям Джорджии и Северной Каролины предлагают купить маску Зеленского, чтобы Байден им помог.

В общем, «Милтон» – это действительно уважительная причина для президента, чтобы не покидать в эти дни США, не посылать вместо себя в Германию Камалу и ничего сейчас не давать Зеленскому, потому что это льет воду на мельницу Трампа.

При этом президент Байден находится в таком состоянии, которое само по себе может объяснить его отсутствие на рабочем месте. То есть поездку могли отменить просто из-за того, что у главы государства «плохие дни», а ураган – это уже вторичный предлог при всей важности этого события для Соединенных Штатов.

Но есть нюанс, который не позволяет быть объяснению настолько простым.

Госсекретарь Энтони Блинкен находится в добром здравии и вполне бы мог заменить Байдена в ФРГ. Изначально американские политологи так и предполагали. В конце концов, на саммите можно было ограничиться более общей проработкой вопроса и отложить принятие важных решений, если Байдену так важно присутствовать лично, а не через представителя или по видеосвязи. Это наверняка не устроило бы Зеленского, но устроило бы Олафа Шольца, Кира Стармера и Эммануэля Макрона, которые себя не на помойке нашли и скроили под мероприятие свои сложные графики.

Однако, несмотря на то что работа Блинкена – внешняя политика, и никто бы ему отсутствие на родине в черный час «Милтона» не предъявил, в Госдепе специально уточнили, что их шеф в Германию тоже не полетит. Несколько часов спустя саммит был окончательно отменен (формально – перенесен, но без указания новой даты).

Следовательно, Байден хотел, чтобы мероприятие было именно отменено, а почему он этого хотел – самый интересный вопрос.

Возможно, что ответ на него, напротив, скучный и уже дан выше: интересы избирательной кампании Камалы Харрис требуют того, чтобы президент сейчас держался поближе к дому и подальше от Зеленского.

А самому Зеленскому в таких условиях предложено крепчать и держаться – дождаться ноябрьских выборов и надеяться на то, что на них не победит Дональд Трамп, потому что в его команде пока не хотят уступать Киеву по вопросу членства в НАТО.

Если же победит Харрис, потом можно будет вернуться к «плану Б», то есть к заморозке конфликта с одновременным принятием Киева в НАТО после новых президентских выборов на Украине (для заключения каких угодно договоров с Россией Зеленскому нужно вернуть легитимность).

Перспектив возвращения к «плану А» (то есть к «плану победы» от Зеленского, состоящему из «хотелок») не просматривается – для этого у ВСУ слишком неблагоприятное положение. Хотя обещание выполнить часть зеленских «хотелок» (например, по снятию ограничений на дальнобойные удары по РФ) наверняка рассматривается Западом как способ шантажа России с целью принудить ее к «плану Б».

Не исключено, что к «плану Б» возврата тоже не будет, хотя новый генсек НАТО Марк Рютте из кожи вон лезет, показывая, как ему хочется этот план воплотить. Потому не будет, что он заранее признан нежизнеспособным, а все разговоры о нем – способ потянуть время как минимум до выборов или до того момента, когда загнанный в угол Зеленский станет сговорчивее.

Резонно предположить, что по тем каналам связи с США, которые еще работают и были задействованы, например, при обсуждении вопроса о «дальнобое», из России передали, что ни у одного сценария, подразумевающего вступление Украины в НАТО, нет шансов на осуществление, потому что Москва на это никогда не пойдет.

Это проговаривалось множество раз, само начало СВО стало тому порукой, а завершение спецоперации, как заявлял президент России Владимир Путин, возможно лишь на базе так называемых стамбульских договоренностей весны 2022 года, где первый и главный пункт – нейтральный статус Украины.

Если же в рамках шантажа Москвы в НАТО хотят дать Зеленскому разрешение на дальнобойный удары по РФ, это возвращает нас к тому, почему Зеленский этого разрешения до сих пор не получил: американцы боятся того ответа России, который был ею анонсирован. Круг замкнулся.

Складывается ощущение, что смысл метаний Запада на украинском треке теперь сводится к надежде, что проблема (которую Запад довел до столь опасного состояния, когда раз в месяц широко обсуждается перспектива ядерной войны) со временем рассосется сама собой, а в Вашингтоне просто зафиксируют результат и подсчитают прибыль. Но это возможно только в том случае, если власти Украины (кто бы ими ни был) изыщут где-то здравого смысла перед лицом неминуемой военной катастрофы.

Обеспечить им эту катастрофу может только армия России. Так круг замкнулся вновь.