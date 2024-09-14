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    14 сентября 2024, 19:11 • Политика

    «План Трампа по Украине» радует адекватностью

    «План Трампа по Украине» радует адекватностью
    @ Michael Conroy/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Обещание Дональда Трампа завершить военный конфликт на Украине превратилось в предвыборный лозунг, а его напарник и кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс стал первым, кто раскрыл ключевые детали их с Трампом «плана». Получается, это самое адекватное предложение из всех, какие рождались на Западе по поводу конфликта.

    Выступая на митинге сторонников в Аризоне (это один из штатов, от голосования в котором зависит итог президентских выборов) Дональд Трамп в очередной раз пообещал прекратить военный конфликт на Украине, обвинив действующего президента Джо Байдена в том, что они ничего для этого не делает.

    Это, конечно, дилетантский взгляд на проблему, поскольку администрация Байдена делает многое для того, чтобы военный конфликт на Украине продолжался как можно дольше. То есть у нее противоположное целеполагание, нежели у Трампа, план которого подразумевает прекращение боевых действий.

    Главный недостаток этого плана в том, что о нем многие слышали, но конкретных параметров никто не привел. Есть намеки, догадки, трактовки, но нет даже общей канвы. На все уточняющие вопросы Трамп отвечает в том духе, что его талантов и авторитета будет достаточно, чтобы усадить руководство России и Украины на стол переговоров и заставить договориться.

    Это не снимает вопроса, чего сам Трамп ждет от переговоров, а ведь ход конфликта, к сожалению, зависит от видения руководства США. Если бы оно хотело, чтобы конфликт прекратился, он прекратился бы еще весной 2022 года, – или вовсе бы не начался, если бы тот же Трамп заставил Владимира Зеленского имплементировать Минские соглашения.

    Поэтому видение США или хотя бы президента США принципиально значимо. Трамп последовательно заявляет, что хочет мира, а не войны. Это похвально, но каким будет этот мир?

    Впервые кое-какую конкретику изложил кандидат в вице-президенты США и напарник Трампа Джей Ди Вэнс. Но сразу встает вопрос, можно ли ему верить:

    С одной стороны, Вэнс – наиболее радикальный и последовательный критик украинской авантюры Вашингтона в Сенате США, потому может подстраивать трамповское видение под свое.

    С другой стороны, Вэнс действительно близок к Трампу и его семье (сыну). Он шефу буквально в рот смотрит, во всем поддерживает – и именно поэтому был выбран в напарники после покушения (мол, убьете меня – получите такого же, но моложе), что нетипичная для США история. Там часто бывало такое, что кандидаты в президенты и вице-президенты, слитые в одну пару из-за партийных интересов, друг друга недолюбливали и конфиденциальных секретов друг другу не доверяли. Но Трамп и Вэнс не такие, у них любовь и взаимопонимание.

    Следовательно, к Вэнсу есть смысл прислушиваться. И если «план Трампа» правда таков, каким он его видит, это пока что самое реалистичное мирное предложение из всех, которые появлялись в странах НАТО.

    Прежде всего, он предусматривает отказ Украины от присоединения к этому самому НАТО. Это не только выполнение ключевого условия России, на котором базировались так называемые стамбульские договоренности 2022 года, но и устранение одной из главных первопричин конфликта.

    При этом республиканцы исходят из прекращения боевых действий по линии соприкосновения сторон. То есть учитывается «реальная картина на земле» (этот оборот любит использовать глава МИД РФ Сергей Лавров), а зона контроля России будет начинаться там, докуда до момента подписания соглашения в таком виде успеют дойти российские войска. 

    Линия разграничения будет демилитаризирована, но со стороны Украины укреплена как часть гарантий безопасности для Киева. Кроме того, считает Вэнс, Евросоюз должен оплатить восстановление Украины.

    Этот пункт – альфа и омега видения Трампа и Вэнса на внешнюю политику США: Америка не должна ни за что платить. С этим невозможно согласиться, но странно было бы, чтобы они утверждали обратное.

    От последнего на настоящий момент предложения Владимира Путина, которое он сделал не столько даже Украине, сколько Западу, «план Трампа» (если это правда план Трампа, а не фантазия Вэнса) отличается двумя принципиальными моментами.

    Во-первых, он не подразумевает признания новых границ России ни Киевом, ни Западом. Правда, в гипотетическом соглашении речь может идти об обязательствах России и Украины урегулировать территориальный спор впоследствии и строго политическими мерами, без применения силы.

    Это чревато возобновлением военного противостояния в будущем.

    Власти Украины любят отказываться от своих обязательств, когда считают, что это может принести выгоду. Выгоду это Украине обычно не приносит, а доверия к ним больше нет.

    В то же время, соглашения с подобным условием – своего рода стандарт при разрешении этно-политических конфликтов нашего типа. Согласование границ как вопрос наиболее трудный часто оставляют «на потом». Иногда страны живут в таком подвешенном режиме десятилетиями, не желая возобновления боевых действий, но и не отказываясь от своих взглядов на географию. Не исключено, что могут жить так и веками.

    Во-вторых, предложение Владимира Путина подразумевает вывод украинских войск за границы того, что Украина называет Херсонской, Запорожской и Донецкой областями. То есть зона контроля России должна проходить не там, как она прошла бы по «плану Трампа», будь он принят, например, завтра, а сильно западнее.

    Но ни завтра, ни послезавтра он принят не будет. К тому времени, когда этот план может быть взят на вооружение американцами, возможно, речь будет идти уже не о четырех бывших областях Украины (плюс Крым), а о пяти-шести. Это зависит от фактических успехов российской армии, которая в последние недели динамично продвигается вперед практически на всех направлениях, а быстрее всего – на покровском.

    Главный же недостаток такого плана – его умозрительность. Для начала Трампу и Вэнсу не только придется сломать систему (что они, впрочем, обещают сделать), но и победить на выборах в ноябре, а это будет непросто. После дебатов с вице-президентом Камалой Харрис рейтинг Трампа просел, и теперь разрыв между ними (по опросу Reuters/Ipsos) составляет уже пять процентных пунктов в пользу Харрис.

    И все же концепция, изложенная Вэнсом, при всех ее недостатках – самое адекватное из того, что предлагали американцы за последние три года. Причем она имеет характер предвыборного лозунга, то есть Трамп не боится проиграть на антивоенных заявлениях, наоборот, рассчитывает выиграть.

    Если правда выиграет, и дело реально дойдет до обсуждения его «плана», это будет скорее неожиданность, чем закономерность. Но приятно отметить, что в политической системе США (причем не с маргинального краю, а прямо на передовой) теплится какая-то адекватность, которая однажды может взойти, как семечко весной. Это само по себе дает надежду на прекращение не только военного конфликта на Украине, но и второй холодной войны.

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    «План Трампа по Украине» радует адекватностью

    Обещание Дональда Трампа завершить военный конфликт на Украине превратилось в предвыборный лозунг, а его напарник и кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс стал первым, кто раскрыл ключевые детали их с Трампом «плана». Получается, это самое адекватное предложение из всех, какие рождались на Западе по поводу конфликта. Подробности

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