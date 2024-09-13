США и Британия обсудят формат начала третьей мировой войны

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Безусловно, это шаг в направлении третьей мировой войны».

Такова реакция самого богатого человека мира Илона Маска на событие, которое, как ожидается, произойдет в ближайшие дни, но никак не раньше пятницы. Вооруженным силам Украины наконец-то разрешат использовать дальнобойные вооружения НАТО для ударов вглубь территории России, то есть не только по приграничным с Украиной субъектам РФ (это разрешение выписали гораздо раньше), а например, по Москве и Санкт-Петербургу.

Владимир Зеленский хочет бить именно по этим городам, но какие конкретно цели ему согласуют в США – вопрос открытый. Список потенциальных целей увез в Белый дом – президенту Джо Байдену на ознакомление – госсекретарь Энтони Блинкен, который в среду посетил Киев вместе со своим британским коллегой, главой Форин-офиса Дэвидом Лэмми.

В пятницу их начальство – президент Байден и британский премьер Кир Стармер – будут очно совещаться в Вашингтоне по вопросу о том, готовы ли они бить баллистическими ракетами по столицам ядерной державы. По «плану Зеленского», о котором теперь пишут все украинские СМИ, такие удары должны спровоцировать новую мобилизацию, раскол элит и недовольство масс, а потом крах управленческой системы и капитуляцию.

Причем управиться Зеленский хочет до конца осени – и это было бы смешным, если б не было тревожным. Это намекает, что в Киеве задумали нечто грандиозное, а там ведь давно не считаются с методами, сколь бы безумными они ни были (обстрелы атомной электростанции? запросто!).

Известно, что разрешение США было для «плана Зеленского» обязательным условием, без которого ничего не получится. Он сам об этом неоднократно говорил, а в сумме потратил на уговоры больше года.

Лондон и Париж, которые тоже поставляют Киеву дальнобойные ракеты, давно дали себя уговорить и всячески это демонстрировали, но своего рода «вето» установил Вашингтон. Байден колебался и только теперь готов уступить. Об этом свидетельствуют многочисленные источники мировых СМИ, под такое развитие событий уже выстроена информационная инфраструктура и графики первых лиц.

Скорее всего, англосаксы обоснуют смену подхода тем, что Россия якобы начала применять против Украины иранские баллистические ракеты. Никаких доказательств предоставлено не будет, как и объяснений, почему ВС РФ именно сейчас вдруг начали такие ракеты применять (Иран и вовсе отрицает, что поставлял в Россию какие-либо ракеты). Просто нужен повод – и нужен почему-то срочно.

Всего неделю назад, когда на авиабазе Рамштайн в Германии Зеленский устроил очередной сеанс выклянчивания, официальные лица США подчеркивали: позиция Вашингтона не изменилась, разрешать запретное не планируют. Всего три дня спустя сразу многое стало свидетельствовать об обратном – позиция изменилась, будут делать шаг к третьей мировой войне.

Представляется, что этот козырь американцы давно держали наготове на случай критичного ухудшения ситуации для ВСУ на поле боя, но опасались выложить на стол раньше времени. В первую очередь из-за того, что Россия ответит, на ее ответ тоже нужно будет как-то отвечать, что рискует привести к неконтролируемой эскалации и к той самой третьей мировой войне (она же, вероятно, первая ядерная).

Поэтому, вероятно, козырь будет использован лишь частично. Допустим, Зеленскому расширят географию ударов, но без Москвы, Петербурга и ряда других желанных для него целей.

Кроме того, как утверждает The Times, американцы могут исключить из этого плана свои дальнобойные ракеты (основной объем такого рода вооружений, доставшихся Киеву), сняв «вето» на удары британскими и французскими. То есть спрятаться за спины союзников, подставив их под ответ России.

Каким может быть этот ответ – предмет отдельного разговора. Варианты есть, арсенал тоже, но ситуация непростая даже политически, не говоря уже о военной составляющей.

Ответ должен быть ощутимым, в противном случае велик риск инфляции предупреждений и переход странами НАТО новых «красных линий» в уверенности, что Москва блефует. Это сразу несколько шагов в сторону третьей мировой войны, возможно, уже последних.

С другой стороны, переход самой России через западные «красные линии» (считается, что конфигурацию линий с обеих сторон обсуждают на своих периодических встречах глава СВР и директор ЦРУ) тоже имеет риск неконтролируемой эскалации в случае, если в ответ американцы решат поднять ставки еще сильнее. Именно этого и добивается Зеленский: без того, чтобы втянуть НАТО в бои с российской армией, Украине ни за что не победить в конфликте военным путем. Это «втягивание», надо полагать, главное в украинском плане, но не может обсуждаться вслух.

Скорее всего, решение о характере российского ответ было принято заранее, поскольку заранее ясно было – рано или поздно американцы ракетный козырь на стол выложат. Они бы предпочли поздно, а не рано, но ждать больше не могут: ВС РФ творят чудеса по части скорости продвижения на Покровском направлении, а обвал фронта ВСУ в Донбассе – это не то, что Вашингтон может допустить накануне президентских выборов, потому что ответственность за военную катастрофу Украины администрации Байдена – Харрис придется разделить с Зеленским.

Опасение уступить Белый дом Дональду Трампу перевесило опасение начать третью мировую войну, тем более что Байдену, казалось бы, не так многое осталось потерять. Он не просто «хромая утка», а такая, какая вряд ли осилит даже руководство именной библиотекой (под старость ею хочет обзавестись каждый американский экс-президент). Его очевидное будущее – кресло-каталка.

Кир Стармер, наоборот, только-только стал премьером и уже сейчас катастрофически непопулярен, однако может не опасаться за свое кресло. У его власти большой запас прочности из-за огромного количества проведенных в парламент депутатов и предшествовавшей этому чистке Лейбористской партии от нелояльных «Киру Сталину».

Что же касается Зеленского, стратегически он зажат в угол, но готов сопротивляться до последнего и рассчитывает на разрешение от англосаксов как на волшебную палочку, ведь ему-то, казалось бы, точно нечего терять.

На самом деле всегда есть, что терять. Именно поэтому недопущение третьей мировой войны остается для России не менее важной задачей, чем победа в текущем военном конфликте над противником, который отвергает политико-дипломатический путь, продолжая делать ставку на силу.

Взмахнув «волшебной палочкой», Зеленский наверняка потеряет возможность рассчитывать на личную безопасность вне зависимости от дальнейшего развития событий и любого исхода конфликта. Потому что есть поступки, которых не прощают.