Зеленский передал США план по нанесению ударов по России

Президент Украины Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план нанесения ракетных ударов по России

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Зеленский передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену предположительный план использования дальнобойных ракет для ударов по территории России и «список возможных целей», сообщил неназванный источник в офисе Зеленского, передает RT со ссылкой на телеканал ABC News.

По данным канала, Блинкен пообещал доложить о результатах переговоров лично Джо Байдену. Лондон, в свою очередь, уже одобрил удары ВСУ вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow, утверждают британские СМИ.

Как отмечают журналисты, в позиции Вашингтона также есть серьезные изменения, и в ходе вчерашнего визита госсекретарь США «сделал очень серьезный намек, что Белый дом отменит ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия».

«Британские правительственные источники сообщили, что решение о разрешении Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято, хотя ожидается, что о нем не будет публично объявлено», – говорится в статье The Guardian.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, вероятно, уже принял решение позволить Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием, а сейчас это решение просто «формализуют» через СМИ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в США хотят, чтобы Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем поддержать их.

Издание Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило о решении Лондона разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России.

Решение о снятии ограничения на использование дальнобойного оружия по ударам в глубине российской территории принято давно, его лишь пытаются оформить в публичном пространстве, заявил в четверг глава МИД Сергей Лавров.

