Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
Зеленский передал США план по нанесению ударов по России
Президент Украины Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену план нанесения ракетных ударов по России
Украинский президент Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену подробный план применения дальнобойных ракет для ударов по территории России, включив в него список потенциальных целей.
Владимир Зеленский передал американскому госсекретарю Энтони Блинкену предположительный план использования дальнобойных ракет для ударов по территории России и «список возможных целей», сообщил неназванный источник в офисе Зеленского, передает RT со ссылкой на телеканал ABC News.
По данным канала, Блинкен пообещал доложить о результатах переговоров лично Джо Байдену. Лондон, в свою очередь, уже одобрил удары ВСУ вглубь России дальнобойными ракетами Storm Shadow, утверждают британские СМИ.
Как отмечают журналисты, в позиции Вашингтона также есть серьезные изменения, и в ходе вчерашнего визита госсекретарь США «сделал очень серьезный намек, что Белый дом отменит ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия».
«Британские правительственные источники сообщили, что решение о разрешении Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято, хотя ожидается, что о нем не будет публично объявлено», – говорится в статье The Guardian.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад, вероятно, уже принял решение позволить Украине наносить удары по территории России дальнобойным оружием, а сейчас это решение просто «формализуют» через СМИ.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в США хотят, чтобы Зеленский подробно изложил стратегию ударов вглубь территории России, прежде чем поддержать их.
Издание Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило о решении Лондона разрешить Украине бить ракетами Storm Shadow вглубь России.
Решение о снятии ограничения на использование дальнобойного оружия по ударам в глубине российской территории принято давно, его лишь пытаются оформить в публичном пространстве, заявил в четверг глава МИД Сергей Лавров.