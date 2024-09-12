Проводившие обыск у сотрудницы RT в Майами агенты ФБР интересовались балетом

Вооруженные агенты ФБР пришли с обысками к сотруднице RT в Майами

Tекст: Валерия Городецкая

По словам сотрудницы, имя которой не называется, силовики с оружием ворвались к ней в дом около пяти утра, избили ее и обыскали, передает RT. «Обыскали сначала все тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Все трогали, скажем так», – приводит телеканал слова сотрудницы.

Затем, по данным RT, агенты приступили к допросу девушки, который продлился около пяти часов. Их вопросы касались ее работы в RT, руководства телеканала, в том числе главреда Маргариты Симоньян, ее первого заместителя Елизаветы Бродской и замдиректора дирекции информационного вещания на английском языке Андрея Кияшко.

Кроме того, силовики интересовались источниками финансирования RT и связями с российскими властями. Особое внимание агенты уделили вопросам о Скотте Риттере, колумнисте RT и экс-офицере разведки США, у которого ранее также прошли обыски.

Девушка также поделилась с коллегами деталями диалога с одной из сотрудниц ФБР. «Одна из сотрудниц ФБР – бывшая балерина и сказала, что любит русский балет. Я ей ответила, что у них в Штатах балет – говно», – рассказала она.

Из соображений безопасности сотруднице RT пришлось вернуться в Россию. Российский консул помог ей приобрести авиабилет и покинуть Соединенные Штаты через третью страну. Сообщается, что официальных обвинений ей предъявлено не было, однако она фигурирует в некоем деле в качестве подозреваемой.



Напомним, в августе агенты ФБР провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно критикует политику Вашингтона.