Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.18 комментариев
Лавров: Запад давно решил дать Киеву возможность бить вглубь России
Решение о снятии ограничения на использование дальнобойного оружия по ударам в глубине российской территории принято давно, его пытаются оформить в публичном пространстве, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Россия не сомневается, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки на территорию России принято давно, сказал Лавров, передает ТАСС.
«Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве», – добавил глава ведомства.
По его словам, западные военные специалисты в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами по сугубо гражданским целям.
Запад напрямую помогает в террористических акциях Киева, подчеркнул министр.
Ранее американский президент Джозеф Байден сообщал, что США работают над снятием ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для атак по целям в глубине России.