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    Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Честность приближает победу и справедливость

    Честность – не только первый и самый элементарный шаг на пути к справедливости, но и необходимое требование нашей победы. Мы готовы простить многое, но только не вранье. Но прежде всего надо самим перестать врать. В том числе себе.

    8 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов 11 сентября – важнейший по последствиям день XXI века

    «Несокрушимая свобода» положила конец романтическому глобализму с надеждой на единые правила, уважение к правам человека и малых стран, «невиданную личную свободу» и «свободу информации». Свобода проиграла «безопасности», а безопасность трансформировалась в контроль и принуждение.

    3 комментария
    12 сентября 2024, 14:26 • Новости дня

    Маск предупредил об угрозе третьей мировой из-за возможного разрешения ударов вглубь России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бизнесмен Илон Маск предупредил об угрозе третьей мировой войны, если США разрешат Киеву применять американское оружие для ударов вглубь территории России.

    Он прокомментировал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) пост пользователя о третьей мировой войне в случае такого разрешения: «Безусловно, шаг в этом направлении», – цитирует его ТАСС.

    Ранее об угрозе третьей мировой по этой же причине заявил миллиардер Дэвид Сакс.

    10 сентября 2024, 05:00 • Новости дня
    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

    Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сегодня США не лучшее направление для поездок президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

    «США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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    10 сентября 2024, 22:43 • Новости дня
    Axios: Блинкен озвучит Зеленскому разрешение США на удары ATACMS по России

    Axios: Украина получит от Блинкена разрешение США на удары ракетами ATACMS по России

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Киев для того, чтобы озвучить украинским властям разрешение на дальнобойные удары по России, сообщила корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке.

    Бруфке ссылается на заявление главы Палаты представителей по иностранным делам Майкла Маккола, который якобы подтвердил, что  разговаривал с Блинкеном о цели его визита в Киев с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, пишет РБК.

    «Блинкен едет в Киев, чтобы сказать им, что они разрешат наносить удары по России с помощью ATACMS», – процитировала журналист Маккола.

    Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден намерен обговорить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.

    Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.

    Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.

    По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.

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    11 сентября 2024, 20:56 • Видео
    Камала Харрис наконец-то себя показала

    Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

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    10 сентября 2024, 08:28 • Новости дня
    Власти оценили возможность возврата западного автопрома

    Tекст: Александра Юдина

    Имеются сомнения касательно возможности возвращения покинувших Россию в 2022 году иностранных автоконцернов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    По его словам, есть реальные сомнения в перспективах и возможностях на возврат западного автопрома, передают «Ведомости».

    «У них есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в их реализации», – подчеркнул Мантуров.

    При этом вице-премьер напомнил, что изначально западный автопром даже после ухода продолжал обслуживать оборудование и хотел возобновить в России свою деятельность.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Россия может защитить авиацию и автомобильный рынок от удара Запада.

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    10 сентября 2024, 21:54 • Новости дня
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    Украинский депутат призвал ВСУ нанести удар по Ирану
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) призвал ВСУ нанести удар по Ирану.

    «А не имеем ли мы права ударить по Ирану?» – написал Гончаренко в своем микроблоге, сообщает «Лента.Ру». По словам Гончаренко, Иран является союзником России и передает ей оружие.

    «Вон Израиль вообще не стесняется. Бьет куда хочет и как хочет. И проблем нет. А нас почему-то в Тегеране вообще не воспринимают», – возмутился депутат.

    Он также призвал срочно сформировать центр по изучению и анализу Ирана, а также начать искать агентуру в Исламской республике.

    Ранее США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией и якобы передачи России баллистических ракет.



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    10 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Под санкции США попали торговые корабли России

    В новый санкционный список США включены девять российских судов и один россиянин

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти США расширили санкции против России. В обновленный санкционный список включены девять кораблей под российским флагом и один гражданин России.

    В частности, под санкции попали суда «Борис Кустодиев», «Композитор Харманинов», «Закамск» и другие торговые корабли, сообщает РИА «Новости». Также в список включен россиянин Джамалдин Пашаев.

    Ранее сообщалось, что Британия ввела санкции против ВКС России и Госцентра беспилотной авиации.


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    11 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Караганов: США лгут о распространении ядерных гарантий на своих союзников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заверения американского руководства о распространении их ядерных гарантий на союзников – это ложь, заявил ученый-международник Сергей Караганов.

    Во время холодной войны Вашингтон предполагал, что СССР может пройти танковыми колоннами через Германию, и единственным сценарием ответа, которые США отрабатывали, был ядерный удар по территории самой Германии, сказал Караганов в интервью «Коммерсанту».

    «Не по СССР. С тех пор ничего в этом плане не изменилось для США. А мы до сих пор находимся в облаке ложных представлений», – подчеркнул собеседник.

    Необходимо ужесточить российскую ядерную доктрину, также важно, чтобы руководство России заявило о готовности применения ядерного оружия по тем странам, которые поддерживают агрессию НАТО на Украине.

    По его словам, ядерная доктрина России «чудовищно устарела», в ней необходимо применить термин «ядерная эскалация», это предварительные шаги, способные убедить потенциального оппонента в готовности нанесения ядерного удара.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что может означать на практике изменение ядерной доктрины России.

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    11 сентября 2024, 00:39 • Новости дня
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    Байден пообещал снять запрет на удары американским оружием вглубь России
    @ Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация США работает над тем, чтобы отменить ограничения на удары американскими вооружениями вглубь России, заявил президент США Джо Байден.

    Байден заявил, что «работает прямо сейчас» над вопросом снятия ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее глава госдепа США Энтони Блинкен не исключил, что Байден снимет запрет на удары американскими ракетами вглубь России.

    Напомним, Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение ВСУ наносить удары по России дальнобойным оружием.

    Между тем, корреспондент американского Axios Джулигрейс Бруфке сообщила, что Блинкен едет в Киев для того, чтобы передать разрешение на дальнобойные удары по России.

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    10 сентября 2024, 03:47 • Новости дня
    Конгресс США поддержал санкции за строительство Крымского моста

    Tекст: Вера Басилая

    Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве и обслуживании Крымского моста или параллельного ему туннеля, следует из документа.

    Инициатором законопроекта стал член Палаты представителей Грегори Микс. Согласно документу, под санкции подпадут как иностранные граждане, так и компании, которые умышленно участвовали в строительстве, обслуживании или ремонте моста или параллельного ему туннеля, передает ТАСС.

    Одобренный законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в Сенат Конгресса США. В случае его принятия Сенатом и подписания президентом США, санкции вступят в силу.

    Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом и Великобританией ввела санкции в отношении лиц и предприятий, принимавших участие в строительстве Крымского моста.

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    11 сентября 2024, 21:14 • Новости дня
    Проводившие обыск у сотрудницы RT в Майами агенты ФБР интересовались балетом

    Вооруженные агенты ФБР пришли с обысками к сотруднице RT в Майами

    Проводившие обыск у сотрудницы RT в Майами агенты ФБР интересовались балетом
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа из 20 агентов Федерального бюро расследований (ФБР) США провела обыски у сотрудницы российского телеканала RT, работавшей в Майами, сообщил телеканал. В ходе обыска и допроса ей задавали вопросы о сотрудниках RT и русском балете.

    По словам сотрудницы, имя которой не называется, силовики с оружием ворвались к ней в дом около пяти утра, избили ее и обыскали, передает RT. «Обыскали сначала все тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Все трогали, скажем так», – приводит телеканал слова сотрудницы.

    Затем, по данным RT, агенты приступили к допросу девушки, который продлился около пяти часов. Их вопросы касались ее работы в RT, руководства телеканала, в том числе главреда Маргариты Симоньян, ее первого заместителя Елизаветы Бродской и замдиректора дирекции информационного вещания на английском языке Андрея Кияшко.

    Кроме того, силовики интересовались источниками финансирования RT и связями с российскими властями. Особое внимание агенты уделили вопросам о Скотте Риттере, колумнисте RT и экс-офицере разведки США, у которого ранее также прошли обыски.

    Девушка также поделилась с коллегами деталями диалога с одной из сотрудниц ФБР. «Одна из сотрудниц ФБР – бывшая балерина и сказала, что любит русский балет. Я ей ответила, что у них в Штатах балет – говно», – рассказала она.

    Из соображений безопасности сотруднице RT пришлось вернуться в Россию. Российский консул помог ей приобрести авиабилет и покинуть Соединенные Штаты через третью страну. Сообщается, что официальных обвинений ей предъявлено не было, однако она фигурирует в некоем деле в качестве подозреваемой.

    Напомним, в августе агенты ФБР провели обыски в домах американского политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса и экс-инспектора ООН, бывшего разведчика США Скотта Риттера, который регулярно критикует политику Вашингтона.

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    9 сентября 2024, 22:32 • Новости дня
    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден намерен наложить вето на проект республиканцев в Палате представителей Конгресса по временному финансированию правительства США, заявили в Административно-бюджетном управлении (АБУ) Белого дома.

    Отмечается, что федеральное правительство прекратит работу, если полноценный бюджет или временное финансирование не будет принято до конца сентября. Финансовый год начинается в США с 1 октября. В документе АБУ содержится призыв к республиканцам в Конгрессе принять участие в двухпартийном процессе, чтобы «сохранить правительство в рабочем состоянии», передает ТАСС.

    В Белом доме считают, что проект республиканцев «безответственен в вопросах национальной безопасности» и может подорвать военное преимущество США перед Китаем, снизит боеготовность американской армии. Кроме того, проект предусматривает правительству «неоправданно низкий уровень финансирования как на оборонные, так и на необоронные» нужды на полгода.

    Также в Белом доме считают, что законопроект включает в себя циничные законоположения, которые не обеспечивают безопасность выборов в США, затрудняют регистрацию граждан США, которые имеют право голоса.

    Контролирующие Палату представителей республиканцы намерены провести голосование по проекту 11 сентября.

    Напомним, бюджет правительства на 2025 финансовый год вызывает острые споры между администрацией президента-демократа и Палатой представителей, которую контролируют республиканцы.

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    11 сентября 2024, 13:16 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России

    Сенатор Долгов: Разрешение США на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень

    В Совфеде раскритиковали планы Байдена разрешить ВСУ удары американским оружием вглубь России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы администрации Джо Байдена отменить ограничения для ВСУ стоит рассматривать как политический шаг. Тем не менее официальное разрешение Вашингтона поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее стало известно о работе Белого дома над отменой запрета на дальнобойные удары по России.

    «Милитаристские планы администрации Джо Байдена обернутся очередной провокацией с очень серьезными последствиями, в том числе и для самих США», – считает сенатор Константин Долгов. Он связывает активизацию Белого дома по вопросу отмены ограничений для Украины с приближающимися президентскими выборами.

    «Шансы демократов на победу в ноябре невелики, поэтому они и развели демагогию. Это чисто политический шаг», – отметил парламентарий. При этом официальное разрешение Вашингтона на дальнобойные удары по России поднимет уровень эскалации еще на одну ступень, предупредил собеседник.

    «Впрочем, на мой взгляд, оно негласно действует уже сейчас. Противник использует в ходе атак на российские регионы беспилотники, в том числе поставленные из-за рубежа. Более того, ВСУ бьют по территории России западными ракетами. Для нас разницы между новыми и старыми регионами попросту не существует, это единая российская территория согласно Конституции», – подчеркнул Долгов.

    «Мы имеем дело с террористами и теми, кто поддерживает международный терроризм, – США и Европой. И Россия противостоит их политике», – указал сенатор. По его мнению, лучшим ответом Москвы на планы Вашингтона станет решение задач спецоперации и силовое подавление противника. 

    «Никакое оружие и решение Запада не изменит ход СВО. Другое дело, что жертв по вине США и Украины может быть больше», – уточнил собеседник. Он также напомнил о словах Владимира Путина о том, что Россия может поставлять оружие третьим странам. «Пришло ли сейчас время для этого – решит президент. Но такой ответ на действия Вашингтона вполне возможен», – заключил Долгов.

    Ранее Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

    В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтону необходимо учитывать, могут ли ВСУ использовать «сложные системы», которые предоставляют западные союзники, и в состоянии ли они их обслуживать.

    «Все эти факторы должны учитываться при принятии решений. Но что я могу вам сказать, так это то, что мы адаптировали и скорректировали каждый шаг на этом пути, и мы продолжим – так что на данном этапе это (разрешение на дальнобойные удары по России) не исключено», – цитирует Блинкена «Интерфакс».   

    Корреспондент издания Axios накануне сообщила, что США в ближайшее время разрешат украинской армии использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. По ее информации, об этом по прибытии в Киев 11 сентября объявит Энтони Блинкен.

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    12 сентября 2024, 03:29 • Новости дня
    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами

    Посол России в США Антонов заявил о необходимости уничтожить украинских террористов

    Посол Антонов заявил о невозможности договариваться с украинскими террористами
    @ Официальный новостной Telegram-канал посольства России в США

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя ситуацию вокруг конфликта с Украиной, посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что договариваться с террористами невозможно, их надо уничтожать, фашизм нужно искоренять, как и в годы Великой Отечественной войны.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, заявил, что США сами «загоняют себя все глубже в топь украинского конфликта», а политики в США «готовы пожертвовать благосостоянием» своих сограждан ради военной помощи Киеву. При этом от Украины требуют только «наращивать боестолкновение с российскими войсками».

    Оценивая разговоры о вероятном разрешении США Киеву наносить удары американскими ракетами вглубь российской территории, Антонов заявил: «Нас продолжают проверять на предел терпимости или толерантности к враждебным шагам». Их целью Антонов считает желание США нанести России «пресловутое стратегическое поражение». Он подчеркнул, что подобные «планы неосуществимы».

    По его мнению, США «прокладывают путь» к Третьей мировой войне, но мало кто из американских политиков признает это, замалчивается и «невозможность для Зеленского добиться своих целей при помощи пресловутых ATACMS или еще более дальнобойных систем».

    Москве приписывают «некие планы по захвату чуть ли не полмира». «При этом все время в костер русофобии подливаются провокационные псевдофакты о каких-то поставках из Ирана, КНДР или даже Китая», – сказал он.

    Антонов считает, что США осознают «положение дел на поле боя» и видят, как российские силы «освобождают все новые населенные пункты». Однако, по его мнению, в США политики «крайне довольны гибелью славян с той и другой стороны огневого сопротивления».

    «Открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка», – заявил он.

    Крое того, Антонов предполагает, что «террористические удары сотнями беспилотников по гражданской инфраструктуре в Подмосковье не станут единичным фактом». Украину настраиваются «на усиление атак по простым россиянам».

    «Договариваться с террористами невозможно. Их надо уничтожать. Бить еще сильнее с тем, чтобы провокационная и бесцельная по своей сути атака на Курскую область никогда не повторилась», – заявил Антонов.

    По его словам, «как и в годы Великой Отечественной войны, фашизм нужно искоренять», а «цели и задачи специальной военной операции полностью выполнять». Он подчеркнул: «Ни у кого не должно быть сомнения, что именно так и будет».

    Напомним, американский президент Джо Байден подтвердил, что власти США прорабатывают вопрос о снятии ограничений на использование Украиной американского дальнобойного оружия для атак по целям на территории России.

    Коментарии (7)
    12 сентября 2024, 12:17 • Новости дня
    Лавров: Запад давно решил дать Киеву возможность бить вглубь России
    Лавров: Запад давно решил дать Киеву возможность бить вглубь России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Решение о снятии ограничения на использование дальнобойного оружия по ударам в глубине российской территории принято давно, его пытаются оформить в публичном пространстве, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не сомневается, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки на территорию России принято давно, сказал Лавров, передает ТАСС.

    «Сейчас его пытаются покрасивее, поприличнее, поизящнее оформить в публичном пространстве», – добавил глава ведомства.

    По его словам, западные военные специалисты в ручном режиме координируют нанесение ударов высокоточными средствами по сугубо гражданским целям.

    Запад напрямую помогает в террористических акциях Киева, подчеркнул министр.

    Ранее американский президент Джозеф Байден сообщал, что США работают над снятием ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для атак по целям в глубине России.

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    10 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    США анонсировали новые санкции против Ирана из-за сотрудничества с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон ужесточит санкции в отношении Ирана в связи с «развитием военно-технического сотрудничества с Россией», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По словам Блинкена, США вместе с союзниками работали над тем, чтобы обеспечить Тегерану «значительные экономические последствия из-за его действий», передает ТАСС.

    «Сегодня позднее Соединенные Штаты объявят о новых санкциях против Ирана, включая дополнительные меры в отношении [иранской авиакомпании] Iran Air», – сказал он на пресс-конференции с британским министром иностранных дел Дэвидом Лэмми в Лондоне.

    Ранее Госдеп пригрозил Ирану из-за якобы передачи России баллистических ракет.

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    10 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин: США наращивают военное присутствие у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США желают нанести России стратегическое поражение, для чего наращивают военное присутствие у ее границ, заявил президент Владимир Путин, принимая по видеосвязи участие в начале активной фазы учений «Океан-2024».

    «Мы видим, что Соединенные Штаты Америки пытаются любой ценой сохранять свое глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране. Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики США и их сателлиты наращивают военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее во вторник Путин в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

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    Почему энергетика Украины еще жива

    Крайне противоречивые заявления звучат с Украины по поводу предстоящей зимы. С одной стороны, говорится, что Харьков полностью остался без энергоснабжения. С другой, отвергается любой «апокалиптический сценарий». Какому из этих утверждений стоит верить, в каком реально состоянии находится украинская энергетика – и от чего зависит ее обвал? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Камала Харрис наконец-то себя показала

      Первые и, вероятно, последние дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис не завершились так, как рассчитывали сторонники Трампа – полным разгромом «глупой Камалы». Итог более чем неожиданный: несмотря на колоссальную разницу между ними, Харрис, как оказалось, во многом похожа на Трампа – у них одинаковые недостатки.

    • На Украине появятся «языковые инспекторы»

      Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

    • Шольц передумал: Берлин просит переговоров

      Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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