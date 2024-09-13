Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине

Вэнс раскрыл «вероятное» содержание мирного договора между Россией и Украиной в соответствии с планом Трампа

Tекст: Антон Антонов

О возможном плане Трампа Вэнс рассказал YouTube-каналу Shawn Ryan Show. По словам Вэнса, Трамп, вероятно, проведет встречу с представителями России, Украины и стран Европы, попросив их решить, каким должен быть мирный договор, передает РИА «Новости».

«Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной», – приводит слова Вэнса ТАСС.

ДМЗ «будет сильно укреплена». Украина «сохранит независимость и суверенитет», а Россия получит от Киева «гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», «Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины», сообщил Вэнс.

Напомним, Трамп заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.