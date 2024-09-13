Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.7 комментариев
Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине
Вэнс раскрыл «вероятное» содержание мирного договора между Россией и Украиной в соответствии с планом Трампа
Мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО, сообщил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказывая о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
О возможном плане Трампа Вэнс рассказал YouTube-каналу Shawn Ryan Show. По словам Вэнса, Трамп, вероятно, проведет встречу с представителями России, Украины и стран Европы, попросив их решить, каким должен быть мирный договор, передает РИА «Новости».
«Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной», – приводит слова Вэнса ТАСС.
ДМЗ «будет сильно укреплена». Украина «сохранит независимость и суверенитет», а Россия получит от Киева «гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», «Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины», сообщил Вэнс.
Напомним, Трамп заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.