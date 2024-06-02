Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Трамп в интервью Fox News заявил, что у него есть «конкретный план, как с этим покончить», передает ТАСС.

Он пояснил, что его детали раскрыть не сможет, но подчеркнул, что «положит этому конец».

Ранее издание The American Conservative указывало, что действующий президент США и конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине в преддверии выборов главы государства.