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Трамп заявил о наличии плана для окончания конфликта на Украине
Бизнесмен и 45-й американский президент Дональд Трамп заявил о наличии у него плана по урегулированию украинского конфликта в случае переизбрания главой американского государства.
Трамп в интервью Fox News заявил, что у него есть «конкретный план, как с этим покончить», передает ТАСС.
Он пояснил, что его детали раскрыть не сможет, но подчеркнул, что «положит этому конец».
Ранее издание The American Conservative указывало, что действующий президент США и конкурент Трампа на предстоящих выборах Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине в преддверии выборов главы государства.