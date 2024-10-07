Зеленского заставят провести выборы

Тимофей Бордачёв
Какой должны видеть Россию в Центральной Азии
Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.
Анна Долгарева
Чайлдфри – это не всегда идеология
Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.
Тимур Шерзад
Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов
Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.