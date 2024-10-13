Зеленский не добился от европейцев решимости

Владимир Зеленский выпросил в Европе денег на затягивание военного конфликта

Tекст: Олег Исайченко

В октябре планировалось заседание контактной группы в Рамштайне. Однако президент США Джо Байден, участие которого широко анонсировалось, незадолго до заветной даты отказался от поездки, сославшись на необходимость лично контролировать ситуацию с ураганом «Милтон», надвигавшимся на Штаты.

Вслед за этим была отменена и сама встреча в формате «Рамштайн». Второй «саммит мира» тоже пришлось отложить на неопределенный срок. В этих условиях Зеленский принял решение отправиться в турне по странам Европы, где намеревался представить свой «план победы», который, впрочем, в США уже раскритиковали.

В итоге в Париже Зеленскому пришлось оправдываться перед прессой за слухи о готовности Украины прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания изменений границ взамен на членство в ЕС. По его словам, этот вопрос не обсуждался с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Лондоне Зеленский встретился с британским премьером Киром Стармером. В ходе беседы они обсудили военные нужды Украины, однако добиться разрешения на использование дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов по российским территориям так и не удалось. Там же Зеленский пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте. На вопрос о предоставлении ВСУ дальнобойного оружия тот ответил, что данный вопрос обсуждался, но окончательное решение остается за каждым отдельным союзником.

Канцлер Германии Олаф Шольц и вовсе проигнорировал два ключевых требования Зеленского: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Более того, по данным Bild, в опубликованном внутреннем документе германского военного ведомства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

Кроме того, сообщается, что решение президента США Джо Байдена отложить встречу в Рамштайне было связано с ураганом «Милтон» лишь формально, а истинной причиной является нежелание высказываться по украинскому конфликту перед президентскими выборами в США. Известный в Германии военный эксперт, профессор Карло Масала, комментируя ситуацию, отметил, что

«Зеленский не добился успеха с двумя основными требованиями своего «плана победы», и европейское турне оказалось провальным для Украины».

Сам же Зеленский по итогам поездок заявил, что Киев ждет со стороны Запада «сигнала решимости» в контексте дальнобойных ударов по России. На этом фоне The Washington Post пишет, что недавнее решение ЕС инвестировать около 440 млн долларов на развитие украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

«Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

«Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

«И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек».

Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заметил Скачко.

Германский политолог Александр Рар также указывает на то, что одной из главных целей турне Зеленского было прямое втягивание стран НАТО в конфликт с Россией. «Этого он не добился. Денег он, однако, получил. То есть европейцы по-прежнему готовы хотя бы в этом вопросе проявить солидарность с Киевом», – поясняет эксперт.

«Франция, Италия, Британия – все кивают Зеленскому на немцев: мол, пусть убеждает в первую очередь их в своем «плане победы». Но Шольц не одобрил требование о получении ракет Taurus, поскольку он не хочет рисковать прямым вмешательством Германии в противостояние. Канцлер неоднократно это говорил, хотя его партнеры по правительственной коалиции – «зеленые» – стоят на обратных позициях», – детализировал спикер.

Он также обратил внимание на то, что глава германского МИД Анналена Бербок также выступает за поставку ракет Украине, равно как и поддерживающие ее либеральные европейские политики. «Просматривается четкое разногласие в правительстве. В столицах Европы, наверное, тоже», – допускает Рар.

«Венгры сколачивают антивоенную коалицию, англичане, наоборот, создают вместе с Польшей и Румынией некий новый военный союз внутри НАТО против России. Ведомство канцлера на основании своих анализов приходит к выводу, что Украина выиграть не может. Во Франции похожие оценки. В германском МИД существует совсем другая оценка, скорее основанная на эмоциях, что, дескать, Россия не должна и не может победить. Так думают в Польше, Прибалтике и в ряде скандинавских стран», – перечислил политолог.

По словам аналитика, есть мнение, согласно которому Шольц ожидал, что Зеленский «поищет дипломатический выход из конфликта». «Во всяком случае, слухи такие были. Оказалось все не так – Зеленский требует все по максимуму, понимая, что для прорыва на фронте у него остались считанные дни. Ведь никто не знает, как поведут себя США после ухода Байдена из Белого дома», – добавляет он.

«Очевидно, что без американцев европейцы серьезно конфликтовать с Россией не в состоянии. Что касается членства Украины в НАТО, то принятие Украины в эту организацию по нынешним правилам и уставу невозможно. Но Германия и другие страны НАТО ждут выборов в США, чтобы понять, какие гарантии безопасности Запад готов предоставить Киеву в 2025 году после завершения конфликта», – допускает Рар.

«Турне стало неудачной заменой «Рамштайну», где планировалось некое пиар-действие с большим количеством слов в поддержку Украины. Вместо этого Зеленскому пришлось нанизывать одну встречу на другую, которые однозначно не удались»,

– добавил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Особенно странно это выглядело на фоне того, что до сих пор не понятно, когда состоится встреча в формате «Рамштайн», считает аналитик. «Когда президент некой страны ездит по миру и рассказывает о каком-то «плане победы», в то время как все видят поражение на поле боя, это вызывает когнитивный диссонанс», – акцентировал спикер.

Ткаченко также считает, что наиболее «неприятной для Зеленского» стала встреча в Германии, где Шольц «просто проигнорировал требования Киева». «Единственное достижение Зеленского заключается, пожалуй, в том, что он смог выпросить немного денег. Все дело в том, что мы наблюдаем очевидный провал в финансировании Украины – ЕС стал выделять значительно меньше средств, МВФ уже совершил транш и нового еще надо дождаться. Сейчас же у ВСУ появляется возможность еще на какое-то время затянуть конфликт», – рассуждает политолог.

Но одной из главных целей – добиться втягивания НАТО в конфликт – добиться ему все же не удалось. «Россия четко дала Западу понять, к чему приведет такое действие. Так что у Зеленского не было шансов на достижение желаемого результата», – заключил Ткаченко.