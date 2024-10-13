Шольц проигнорировал просьбы Зеленского о ракетах и НАТО

Шольц не ответил на просьбы Зеленского о Taurus и ускоренном приеме в НАТО

Tекст: Денис Тельманов

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.



Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

Кроме того, газета Bild сообщает, что решение президента США Джо Байдена отложить встречу по Украине в Рамштайне было формально связано с ураганом «Милтон», однако истинной причиной является нежелание Байдена высказываться по украинскому конфликту перед президентскими выборами в США.

Известный в Германии военный эксперт, профессор Карло Масала, комментируя ситуацию для Bild, отметил, что «Зеленский не добился успеха с двумя основными требованиями своего плана победы, и европейское турне оказалось провальным для Украины».

Ранее сообщалось, что на встрече с Зеленским Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.