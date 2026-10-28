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    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    28 октября 2026, 06:29 • Новости дня

    В Госдуме предложили списывать часть ипотеки за научные достижения

    Депутат Аксененко предложил разработать многоступенчатую ипотеку для ученых

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил создать многоступенчатую программу ипотеки для научных сотрудников со снижением ставки за профильные заслуги.

    Инициатива включает разные формы поддержки от предоставления жилья по социальному найму для аспирантов до списания части долга за получение научного звания, передает РИА «Новости».

    «Очень важно, чтобы желание заниматься научной деятельностью не обрывалось из-за жилищного вопроса. Так, на первом этапе можно рассмотреть предоставление молодым кадрам – студентам и аспирантам – жилья соцнайма. Позже, когда у них появится первая работа и возможность приобрести собственное жилье, детально проработать программу ипотеки для ученых», – сказал Аксененко.

    Парламентарий уточнил, что будет работать над новой программой совместно с профсоюзом Российской академии наук. Адресная ипотека по профессиям имеет огромное значение для развития профессионального образования и закрепления людей в профессии.

    Депутат также предложил пересмотреть возрастной ценз для статуса молодого ученого в сторону увеличения. Основным должен стать научный, а не возрастной критерий, так как степень доктора наук до 35 лет можно просто не успеть получить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Ранее Министерство финансов России объявило об обновлении параметров семейной ипотеки.

    Также Минфин сообщил об улучшении жилищных условий более 2 млн семей за счет льготного финансирования.

    26 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» намерена защищать права пациентов и добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.

    По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.

    Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.

    По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.

    В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.

    В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    26 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы

    Депутат Чернышов предложил выплачивать деньги за возвращение учителей в школы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову создать программу «Возвращение в школу» для привлечения бывших преподавателей обратно в систему образования.

    Глава думского комитета направил обращение в Минпросвещения с инициативой по привлечению на работу бывших учителей, передает РИА «Новости».

    «Прошу Вас рассмотреть возможность разработки федеральной программы «Возвращение в школу», направленной на привлечение к преподаванию педагогов, которые ранее работали в общеобразовательных организациях, но затем перешли в другие отрасли», – говорится в документе.

    Автор идеи отметил необходимость обновления знаний и помощи в освоении изменившихся требований для специалистов с перерывом в стаже. Программа должна включать бесплатное повышение квалификации по индивидуальному плану, помощь в поиске вакансий и наставничество в первый год после возвращения в профессию.

    Отдельно депутат предложил ввести поэтапные выплаты за возвращение и закрепление на рабочем месте. Условия получения финансовой поддержки потребуют строгого учета предыдущего педагогического стажа и срока работы вне школы, чтобы исключить злоупотребления при формальном увольнении.

    Отпуск по уходу за ребенком при сохранении трудовых отношений не будет считаться уходом из профессии. Трудоустройство участников программы предлагается проводить на имеющиеся вакансии без уменьшения нагрузки действующих сотрудников школ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в России единой среды с социальными гарантиями для педагогов.

    Также член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин анонсировал расширение программы «Земский учитель» для поддержки специалистов в моногородах.

    Кроме того, летом президент Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогических работников.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    25 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Гинцбург заявил об успешном решении проблемы создания вакцин от рака

    Tекст: Ольга Иванова

    Проблема разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями успешно решается в России благодаря формированию специального консорциума, сообщил научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Благодаря тому, что по распоряжению нашего президента правительство сформировало консорциум по решению данной проблемы, по созданию вакцин, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями, данная проблема успешно решается», – приводит слова Гинцбурга РИА «Новости».

    По его словам, в объединение вошли биологические институты и Институт системного программирования. В рамках работы была создана уникальная отечественная система для облегчения процесса создания препаратов против онкозаболеваний.

    Математическая среда позволяет переводить генетическую информацию злокачественной опухоли в структуру вакцины, которую нужно синтезировать для индукции иммунного ответа против заболевания, добавил ученый.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об изготовлении в России порядка 15 мРНК-вакцин против меланомы.

    В конце лета ученый заявил о завершении работы над персонализированными препаратами для 12 человек.

    В начале августа академик анонсировал выпуск лекарств от рака мочевого пузыря, легких и толстой кишки.

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    25 октября 2026, 17:03 • Новости дня
    Госдума сообщила о росте экспорта российской сельхозпродукции в Индию

    Индия увеличила закупки российской сельскохозяйственной продукции

    Tекст: Ольга Иванова

    Объемы поставок российской сельскохозяйственной продукции на рынок Индии демонстрируют рост, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

    Объем поставок российской сельскохозяйственной продукции на рынок Индии продолжает расти, передает РИА «Новости».

    «Сегодня увеличиваются поставки российской сельхозпродукции в Индию. Они распробовали наши чечевицу, гречку», – заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина журналистам.

    Парламентарий назвала особенно актуальным развитие расчетной системы BRICS Pay. Этот механизм в рамках БРИКС должен объединить национальные платежные инфраструктуры стран-участниц, включая российскую СПФС, китайскую CIPS, бразильскую Pix и индийскую UPI.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Индией более чем на 20%.

    Спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла рассказал об обсуждении Москвой и Нью-Дели укрепления парламентского сотрудничества.

    В субботу Володин прибыл в Индию для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.

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    25 октября 2026, 18:42 • Новости дня
    Володин провел переговоры со спикерами Уганды, Кубы и Таиланда

    Володин встретился с коллегами из Уганды, Кубы и Таиланда на форуме БРИКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на полях Международного парламентского форума БРИКС в Индии провел переговоры с парламентариями из Уганды, Кубы и Таиланда.

    Стороны обсудили вопросы укрепления межпарламентского диалога, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

    Сотрудничество России со странами Африки и взаимодействие в парламентском измерении затрагивались на встрече Володина со спикером парламента Уганды Джейкобом Марксонсом Оботом. «Уганду и Россию объединяют глубокие исторические связи. Мы бы хотели продолжить укрепление наших отношений, в том числе на парламентском уровне», – заявил председатель парламента африканского государства.

    Во время общения с представителями Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Кубы председатель Госдумы указал на важность диалога в двустороннем и многостороннем форматах. Володин подчеркнул, что граждане должны сами выбирать свое будущее, а отношения между странами необходимо строить на принципах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

    Также состоялся разговор с председателем сената Национальной ассамблеи Таиланда Монгкхоном Сурасаттей. Говоря о двусторонних отношениях, Володин назвал Таиланд старейшим партнером России в Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спикер Народной палаты индийского парламента Ом Бирла сообщил об обсуждении с российской стороной укрепления межпарламентского сотрудничества.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Индией более чем на 20%.

    В субботу российская делегация прибыла в Индию с рабочим визитом для участия в Международном парламентском форуме БРИКС.

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    26 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Комитет Госдумы поддержал проект бюджета ФОМС на 2027–2029 годы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027–2029 годы.

    Доходы ФОМС в 2027 году запланированы на уровне 5,038 трлн рублей, в 2028 году – 5,398 трлн, в 2029 году – 5,658 трлн рублей. Расходы составят 5,206 трлн, 5,473 трлн и 5,785 трлн рублей соответственно, передает РИА «Новости».

    Дефицит бюджета фонда ожидается в размере 168 млрд рублей в 2027 году, 75 млрд рублей – в 2028 году и 127 млрд рублей – в 2029 году. Сбалансированность бюджета обеспечивается переходящими остатками.

    Основным источником доходов (более 90%) станут страховые взносы на ОМС. Из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты для компенсации выпадающих доходов и обеспечения нестраховых расходов: 372,6 млрд рублей в 2027 году, 394,4 млрд в 2028 году и 417,7 млрд в 2029 году.

    Более 84% расходов бюджета пойдет на субвенции территориальным фондам ОМС для финансирования базовой программы медстрахования.

    Кроме того, ФОМС предоставит Социальному фонду трансферты на оплату медпомощи женщинам во время беременности и родов, а также медосмотров детей до года (около 12,3 млрд рублей ежегодно).

    Рассмотрение проекта в Думе намечено на 29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин подписал закон об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год с профицитом.

    В середине месяца председатель ФОМС Илья Баланин сообщил о профиците в размере 81 млрд рублей по итогам 2025 года.

    В прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

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    26 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Прибор для определения до 300 генетических маркеров за полчаса создали в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России разработан высокотехнологичный прибор, который способен определять до 300 генетических маркеров всего за 30 минут, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

    «ФМБА России создало высокотехнологичный прибор, определяющий до 300 генетических маркеров за 30 минут. Технология обеспечивает получение достоверных результатов с высокой чувствительностью и специфичностью», – сообщило ФМБА в Max.

    Преимущество разработки заключается в возможности проведения быстрого высокомультиплексного анализа как в лаборатории, так и в полевых условиях.

    Новый метод позволяет определять до 300 маркеров в одном тесте и проводить количественный анализ, что расширяет объем получаемой медицинской информации и повышает эффективность диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор сообщил о создании отечественной ПЦР-тест-системы для выявления возбудителя блошиного сыпного тифа.

    В июле Ростех создал онкосканер, выявляющий рак за три минуты.

    В феврале Федеральное медико-биологическое агентство рассказало о разработке тест-системы саркопении в России.

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    26 октября 2026, 17:27 • Новости дня
    Комитет Госдумы одобрил проект федерального бюджета на три года

    Бюджетный комитет рекомендовал Госдуме принять бюджет на 2027–2029 годы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.

    На рассмотрение Госдумы документ планируется вынести 29 октября, передает РИА «Новости». Проект бюджета подготовлен с учетом устойчивости к любым сценариям развития на мировых рынках, в частности базовая цена нефти Urals на трехлетний период снижена до 50 долларов за баррель.

    Основные характеристики проекта определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП на 2027 год в размере 248,323 трлн рублей. Ключевыми приоритетами станут социальные обязательства, помощь участникам спецоперации, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также достижение национальных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство транспорта опубликовало параметры бюджета на развитие дорожного хозяйства.

    В начале месяца министр финансов Антон Силуанов заявил об устойчивости проекта к любым изменениям на мировых рынках.

    В прошлом месяце правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете.

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    26 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Чернышенко объявил о планах оцифровать всю научную информацию в России

    Чернышенко: Всю научную информацию в России планируется оцифровать до 1 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти планируют оцифровать всю научную информацию в России до 1 марта 2027 года для ее использования в национальных системах искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «Поэтому сейчас под руководством Минобра мы с отраслевыми ведомствами по поручению президента до 1 марта должны оцифровать всю научную информацию. Она должна находиться в море данных, из которых размечены датасеты, которые как раз будут обогащать и создавать суперпозицию для наших ученых, которые, я уверен, с помощью уже надстроек комьюнити-агентов смогут делать новые открытия», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

    По его словам, планируется не просто субсидировать расходы ученых на использование технологий искусственного интеллекта, но и стимулировать их работать с национальными моделями, которые будут обучены на наследии всей советской науки.

    Он подчеркнул важность работы российских исследователей именно с национальными, а не с зарубежными ИИ-агентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании.

    Летом власти отказались от планов по введению запрета на использование зарубежных технологий ИИ в России.

    В позапрошлом году Чернышенко подчеркнул необходимость использования российских данных для обучения искусственного интеллекта.

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    26 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Оставленный 4 тыс. лет назад след домашней собаки нашли в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    При раскопках в турецкой провинции Кютахья археологи обнаружили след домашней собаки, оставленный на глине около 4 тыс. лет назад, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    «Мы обнаружили на раскопках в Кютахье следы нашего четвероногого друга, оставленные им на еще не засохшей глине. Кирпич, обнаруженный на обломках сгоревшего в бронзовом веке дома, был частью стены. След от лапы сохранил 4 тыс. лет назад крошечный момент из жизни», – цитирует министра РИА «Новости».

    Эрсой также добавил, что Тавшанлы был одним из крупнейших городов на западе Анатолии в бронзовом веке.

    Раскопки на кургане Тавшанлы ведутся с 2021 года. Ученые установили, что люди поселились в этом районе около 8 тыс. лет назад. С 3200 года до нашей эры здесь располагался город, который в 1700 году до нашей эры был сожжен дотла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении первого музыкального инструмента при раскопках древней Трои.

    В прошлом месяце он рассказал о поднятии со дна Средиземного моря у побережья Антальи тысяч керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет.

    Летом в пяти километрах от Стоунхенджа ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов.

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    26 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    В Госдуме анонсировали изменение правил ухода за инвалидами

    Правила оформления ухода за инвалидами и пожилыми изменили с 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев сообщил, что с начала 2027 года изменятся правила оформления ухода за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет.

    По новым правилам подавать документы в Социальный фонд придется до начала ухода через портал «Госуслуги», МФЦ или в отделении фонда.

    «С 1 января 2027 года меняются правила ухода за инвалидами I группы, детьми-инвалидами или пожилыми старше 80 лет. Изменение первое – заявление нужно подавать в Социальный фонд заранее, до начала ухода, а не после, как это было до сих пор», – рассказал Коломейцев РИА «Новости».

    Парламентарий пояснил, что к заявлению потребуется приложить согласие самого подопечного или его законного представителя, даже при совместном проживании. При этом человек, за которым осуществляется уход, сможет отозвать свое согласие в любой момент. За каждый год ухода будет начисляться год страхового стажа и 1,8 пенсионного коэффициента.

    Если уход осуществляется длительное время, его потребуется подтверждать новым заявлением не позднее чем через 12 месяцев. Опоздание приведет к тому, что пропущенный период не войдет в страховой стаж. В случае прекращения ухода фонд необходимо уведомить в течение пяти дней.

    Люди, ухаживающие за инвалидами до начала 2027 года, смогут подтвердить уход по старым правилам до 1 января 2028 года. При этом родителям детей-инвалидов первой группы, получающим ежемесячную выплату по указу президента, подтверждать уход не потребуется, так как данные будут отражаться на их счетах автоматически.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб анонсировала проведение двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

    Кроме того, депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила о включении выплаты по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы в состав пенсии.

    Также сообщалось о возможности зачесть период ухода за пожилым человеком в страховой стаж.

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    26 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Володин передал Моди слова приветствия от Путина

    Володин передал премьеру Индии Моди приветствие от Путина на форуме БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди передал ему приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

    Володин передал Моди теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Встреча председателя Госдумы и премьер-министра Индии состоялась в Нью-Дели на полях XII Международного парламентского форума БРИКС, следует из сообщения в Max Госдумы.

    «Взаимное доверие – основа дружбы. Именно такую модель сотрудничества, опирающуюся на уважение и отсутствие двойных стандартов, выработали Россия и Индия под руководством лидеров двух стран», – заявил спикер нижней палаты российского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Володин прибыл в парламент Индии на 12-й Международный парламентский форум БРИКС.

    В тот же день председатель Госдумы назвал БРИКС одной из ключевых опор многополярного мира.

    Володин призвал защитить человечество от власти искусственного интеллекта.

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    27 октября 2026, 11:39 • Новости дня
    Милонов призвал к отставке назвавшего русских «иванами» армянского губернатора

    Tекст: Ольга Иванов

    Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости отставки губернатора Ширакской области Армении Давида Арушаняна после его антироссийских высказываний о русских «иванах».

    Депутат Государственной думы Виталий Милонов выразил мнение, что губернатору Ширакской области Армении Давиду Арушаняну необходимо подать в отставку после его высказывания о русских «Иванах», пишет «Газета.Ru».

    «Почему этот губернатор так высказался? Потому что он, извините меня, идиот. Я могу сказать, что его высказывание нормальными людьми в Армении вообще не поддерживаются, им стыдно за это», – заявил Милонов.

    Парламентарий добавил, что глава региона не пользуется доверием местных жителей, и назвал армянского чиновника «мутантом с лишней хромосомой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посольство России в Ереване сравнило высказывание Давида Арушаняна с лексиконом немецких нацистов.

    В конце прошлого года власти Армении отказались от вывода российской военной базы из Гюмри.

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    26 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Волгоградские ученые разработали препарат в капсулах от диабета и ожирения

    В Волгограде начались клинические испытания капсул от диабета и ожирения

    Tекст: Ольга Иванова

    Проректор по научной деятельности Волгоградского государственного медицинского университета Денис Бабков сообщил о разработке и начале клинических испытаний препарата в капсулах для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

    Новое средство получило название «Дипиарон» и отличается от существующих зарубежных аналогов тем, что выпускается в удобной форме капсул, а не инъекций, передает РИА «Новости».

    «В отличие, например, от «Оземпика», который имитирует действие гормона ГПП-1, «Дипиарон», воздействуя на рецептор GPR119, стимулирует выработку собственных гормонов в кишечнике, помогающих регулировать уровень сахара в крови», – пояснил Бабков.

    В экспериментах на животных лекарство показало способность сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. При этом действующее вещество работает непосредственно в кишечнике, практически не попадая в системный кровоток, что позволяет избежать нежелательных реакций. Лабораторные тесты не выявили токсического воздействия на клетки печени и сердце.

    В настоящее время препарат прошел первую фазу клинических исследований. В июле разработчики получили разрешение на проведение второго этапа с участием 308 пациентов для проверки эффективности дозировок и степени снижения сахара у людей. В случае успешного завершения испытаний препарат планируется выпустить на рынок не ранее 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские ученые разработали перспективное средство для комплексного лечения сахарного диабета второго типа.

    Весной рынок отечественных препаратов для лечения диабета и снижения веса показал значительный рост из-за увеличения спроса на аналоги «Оземпика».

    В феврале исследователи выяснили, что лекарства для лечения эректильной дисфункции улучшают состояние при диабете.

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    27 октября 2026, 13:16 • Новости дня
    Госдума приняла закон о правилах эксплуатации аттракционов

    В России ввели обязательную государственную регистрацию аттракционов

    Tекст: Ольга Иванов

    Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает правила безопасного использования, технического обслуживания и обязательного учета аттракционов.

    Согласно новому документу, правительство России будет утверждать единую государственную политику и требования к техническому состоянию развлекательных конструкций, передает РИА «Новости».

    Непосредственной регистрацией аттракционов займутся уполномоченные региональные ведомства. Они будут выдавать эксплуатантам государственные регистрационные знаки, а также получат право приостанавливать или прекращать действие документов. Обязательный учет данных планируется вести через специальные региональные информационные системы.

    Владельцев обяжут проводить полную проверку конструкций после длительного простоя свыше года, остановок по техническим причинам или разборки механизмов. Оценка состояния аккредитованными организациями должна проходить не реже одного раза в год. При отсутствии регистрации или истечении срока службы работу аттракциона запретят. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство освободило пострадавшие от ударов беспилотников компании от плановых надзорных проверок.

    Летом Государственная дума приняла закон о регулировании сферы искусственного интеллекта.

    В феврале в России утвердили обновленные стандарты безопасности для оболочек аэростатов и дирижаблей.

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