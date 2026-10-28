В Госдуме предложили списывать часть ипотеки за научные достижения

Депутат Аксененко предложил разработать многоступенчатую ипотеку для ученых

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инициатива включает разные формы поддержки от предоставления жилья по социальному найму для аспирантов до списания части долга за получение научного звания, передает РИА «Новости».

«Очень важно, чтобы желание заниматься научной деятельностью не обрывалось из-за жилищного вопроса. Так, на первом этапе можно рассмотреть предоставление молодым кадрам – студентам и аспирантам – жилья соцнайма. Позже, когда у них появится первая работа и возможность приобрести собственное жилье, детально проработать программу ипотеки для ученых», – сказал Аксененко.

Парламентарий уточнил, что будет работать над новой программой совместно с профсоюзом Российской академии наук. Адресная ипотека по профессиям имеет огромное значение для развития профессионального образования и закрепления людей в профессии.

Депутат также предложил пересмотреть возрастной ценз для статуса молодого ученого в сторону увеличения. Основным должен стать научный, а не возрастной критерий, так как степень доктора наук до 35 лет можно просто не успеть получить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

Ранее Министерство финансов России объявило об обновлении параметров семейной ипотеки.

Также Минфин сообщил об улучшении жилищных условий более 2 млн семей за счет льготного финансирования.