Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.0 комментариев
Бундесвер решил прекратить поставки тяжелой техники Украине
Bild: Германия больше не планирует отправлять Украине танки Leopard 2
Министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время, сообщили СМИ.
По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц, пишет «Коммерсант».
Издание уточняет, что немецкое Минобороны не считает, что Киев в скором времени сможет провести контрнаступление. Именно по этой причине поставки крупной военной техники, согласно документу, были завершены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Также сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта. В то же время депутат Бундестага Севим Дагделен подчеркнула, что большинство немцев поддерживают переговоры по Украине, а не дальнейшие поставки оружия, и выступают против размещения американских ракет в Германии.