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Зеленский не добился разрешения Лондона на удары вглубь России ракетами Storm Shadow
The Independent: Британия не дала Зеленскому разрешения на ракетные удары вглубь России
На встрече в Лондоне премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили военные потребности Украины, при этом Британия подтвердила свою позицию по поводу права Украины наносить удары по территории России, однако позиция о запрете на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь России осталась прежней, пишет британская The Independent.
Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский провели обсуждение военных нужд Украины на ближайшие месяцы в ходе встречи в Лондоне, сообщает The Independent. По словам представителя Сармера, Британия продолжает поддерживать право Украины атаковать цели на территории России при определенных условиях, однако позиция Британии относительно использования своих дальнобойных ракет Storm Shadow остается неизменной.
Представитель Сармера отметил, что Британия стремится укрепить Украину, но подчеркнул, что «ни одна война не была выиграна с помощью одного оружия». Позиция правительства Британии по вопросу использования дальнобойных ракет Storm Shadow не претерпела изменений. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода в поддержке Украины, заявили в Лондоне.
В ходе визита в Лондон Владимир Зеленский также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На вопрос о предоставлении Украине дальнобойного оружия Рютте ответил, что данный вопрос обсуждался, но окончательное решение остается за каждым отдельным союзником.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с идеей использования Украиной ракет средней и большой дальности для ударов по России. Владимир Зеленский разработал план, включающий использование западного дальнобойного оружия и стремление к вступлению в НАТО. США блокируют использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по российским объектам.