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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Что многодетная мать думает о чайлдфри

    Запреты на пропаганду «чайлдфри» никак не повлияют на осознанное решение жить для себя. Потому что в итоге тяжесть воспитания детей ложится на плечи женщины, а вовсе не чиновника.

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    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Переформатирование мира требует времени

    Мы живем на планете с невероятной коммуникационной связанностью, фантастически быстро развивающимися технологиями и прочими чудесами современного мира. Все это требует нового мироустройства.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    5 комментариев
    11 октября 2024, 10:26 • Новости дня

    Зеленский не добился разрешения Лондона на удары вглубь России ракетами Storm Shadow

    The Independent: Британия не дала Зеленскому разрешения на ракетные удары вглубь России

    Зеленский не добился разрешения Лондона на удары вглубь России ракетами Storm Shadow
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    На встрече в Лондоне премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили военные потребности Украины, при этом Британия подтвердила свою позицию по поводу права Украины наносить удары по территории России, однако позиция о запрете на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь России осталась прежней, пишет британская The Independent.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский провели обсуждение военных нужд Украины на ближайшие месяцы в ходе встречи в Лондоне, сообщает The Independent. По словам представителя Сармера, Британия продолжает поддерживать право Украины атаковать цели на территории России при определенных условиях, однако позиция Британии относительно использования своих дальнобойных ракет Storm Shadow остается неизменной.

    Представитель Сармера отметил, что Британия стремится укрепить Украину, но подчеркнул, что «ни одна война не была выиграна с помощью одного оружия». Позиция правительства Британии по вопросу использования дальнобойных ракет Storm Shadow не претерпела изменений. Это подчеркивает необходимость комплексного подхода в поддержке Украины, заявили в Лондоне.

    В ходе визита в Лондон Владимир Зеленский также встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. На вопрос о предоставлении Украине дальнобойного оружия Рютте ответил, что данный вопрос обсуждался, но окончательное решение остается за каждым отдельным союзником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с идеей использования Украиной ракет средней и большой дальности для ударов по России. Владимир Зеленский разработал план, включающий использование западного дальнобойного оружия и стремление к вступлению в НАТО. США блокируют использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по российским объектам.

    10 октября 2024, 21:56 • Новости дня
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    Вучич объяснил подписание декларации в поддержку Украины
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что подписал декларацию в поддержку Украины на саммите в Хорватии, но смог смягчить некоторые пункты, отказавшись от призыва вводить санкции против России и поддерживать Киев военной помощью.

    Всего декларация содержит 18 пунктов, в которых страны-подписанты обязуются поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется, сообщает «Московский комсомолец»

    Вучич отказался подписывать часть документа, содержащую призыв вводить санкции против России, а также оказывать военную помощь Киеву и использовать термин «оккупация Крыма». «Мы будем вести свою политику, а вы – свою. А сколько у нас стульев, мы не спрашиваем, сколько у вас стульев», – заявил Вучич.

    Ранее стало известно, что Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории.

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    10 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    Вучич подписал осуждающую Россию декларацию
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сербский президент Александр Вучич подписал декларацию, осуждающую действия российской стороны на украинской территории, сообщают сербские СМИ.

    Сербский лидер поучаствовал в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в хорватском Дубровнике, передает «Газета.Ru» со ссылкой на N1. На саммите также был президент Украины Владимир Зеленский и другие главы государств.

    После была подписана декларация, осуждающая действия России на Украине. Также документ выражает поддержку киевскому режиму и приветствует курс Киева в ЕС и НАТО.

    Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич впервые не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения.

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    10 октября 2024, 22:45 • Видео
    Как Байден кинул Зеленского

    После того, как президент США отменил свое участие в саммите, где в компании премьера Британии, президента Франции, канцлера ФРГ и Владимира Зеленского должен бы обсудить стратегию действий Запада в отношении Украины, брошенный им Зеленский отправился в турне по Европе со своим «планом победы», где пункт номер один – это принятие Киева в НАТО. Примут ли?

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    10 октября 2024, 12:45 • Новости дня
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    Российские войска нанесли крупные потери ВСУ по всем фронтам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла 1955 человек ранеными и убитыми по всем направлениям действий российских группировок, сообщило Минобороны.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны у Малых Проходов и Липцов в Харьковской области, там ВСУ потеряли до 55 человек, гаубицу Д-30, уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 4-й танковой, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 104-й бригады теробороны у Щурово, Торского (ДНР), Изюмского и Купянска (Харьковская область).

    Также она отразила три контратаки украинских штурмовиков 14-й и 63-й механизированных бригад. В зоне ее действия ВСУ потеряли свыше 430 человек, САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. Уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила формирования 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Северска, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР, отражены четыре контратаки 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 765 человек, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и три американских орудия М119.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 59-й механизированных, 152-й пехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й и 120-й бригад теробороны у Воздвиженки, Александро-Калиново, Валентиновки, Сухой Балки, Калиново и Селидово в ДНР. Также отражены девять контратак штурмовиков 42-й, 100-й, 110-й, 157-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 490 человек, американский БТР М-113, орудие Д-20, пушку «Гиацинт» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 108-й бригад теробороны у Малиновки, Копани (Запорожская область) и Доброволья (ДНР), отразила две контратаки украинских штурмовиков.

    В зоне ее действия ВСУ потеряли до 120 человек, французскую САУ Caesar и две САУ «Гвоздика».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 39-й бригады береговой обороны и 121-й бригады теробороны у Садового и Токаревки в Херсонской области. Украинская сторона в зоне ее действия потеряла до 95 человек, гаубицу М-777, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

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    11 октября 2024, 06:58 • Новости дня
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    Военкоры и военблогеры сообщили об успехах российских войск в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд военкоров и военных блогеров сообщили об успехах российских войск в Курской области. Со ссылкой в том числе на украинские ресурсы сообщается, что российские силы «продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    «Курская область – наступление ВС РФ 10.10.24: прорывы по всему фронту», – приводит «Московский комсомолец» слова блогера Юрия Подоляки.

    По его информации, 155-ая бригада морпехов Тихоокеанского флота нанесла неожиданный для ВСУ «рассекающий удар» удар двумя колонами: через Зеленый Шлях и через Толстый Луг. Гарнизон ВСУ в Любимовке был почти полностью окружен. Также был нанесен удар по гарнизону ВСУ в Ольговке. Кроме того, российские войска вошли в Малую Локню.

    Подоляка полагает, что в условиях распутицы российские войска решили «лишить» ВСУ дорог с твердым покрытием – «трех дорог, собранных в треугольник с углами в Зеленом Шляхе, Малой Локне и Судже». Также сообщается о боях в Новоивановке, в районе Михайловки и Мартыновки, южнее Веселого, штурме Плехово.

    «Военкоры Русской весны» также пишут о «мощном прорыве на Курском фронте: завершается разгром врага в Любимовке, Зеленом Шляхе и Ольговке». «Неожиданный прорыв морпехов 155 бригады к Зеленому шляху – в тыл группировки ВСУ в районе Любимовки заставил противника спасаться бегством», – говорится в сообщении. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что «русские продавили левый фланг Курской группировки ВСУ».

    Военный корреспондент Юрий Котенок сообщал в Telegram, что российские войска «выбивают» военных ВСУ, «попавших в оперативное окружение», из Любимовки, «эпицентр боевых действий на этом участке перемещается» в Толстый Луг; есть «продвижение по трассе» на Свердликово, «далее – на Суджу», хотя «сообщения о выходе к северо-западным окраинам Суджи не подтверждаются».

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 17:07 • Новости дня
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    Украину покинул единственный секретный самолет An-178-100R
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Польшу прилетел экспериментальный украинский транспортный самолет An-178-100R, в обстановке секретности он совершил посадку в международном аэропорту города Быдгощ, сообщают польские СМИ.

    Этот самолет существует в одном экземпляре, он преодолел украинское воздушное пространство и прибыл в Польшу в режиме радиомолчания, транспондер он включил только над польской территорией, передает ТАСС со ссылкой на портал WirtualnaPolska.

    Разработка воздушного судна началась в 2015 году, в 2021-м транспортником заинтересовались около 30 иностранных покупателей, но после начала спецоперации производство An-178-100R запустить не удалось.

    Самолет способен лететь со скоростью 825 км/час, его дальность полета составляет порядка около 5 тыс. км, грузоподъемность – 18 тонн. Воздушное судно может приземляться на грунтовых взлетных полосах.

    В ходе боевых действий под Киевом в 2022 году Украина уничтожила самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия», в феврале 2024 года СБУ завершила расследование дела по уничтожению этого судна.

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    10 октября 2024, 12:13 • Новости дня
    СМИ: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами

    Mash: ВСУ предприняли попытку атаковать аэродром в Адыгее американскими дронами PD-2

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские боевики предприняли попытку атаки военного аэродрома в Адыгее с применением дронов PD-2, оснащенные взрывчаткой в 19 кг, однако атака не достигла цели благодаря работе ПВО.

    Украинские боевики попытались осуществить атаку на военный аэродром в районе Майкопа, используя американские дроны PD-2, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Уточняется, что дрон был оборудован 19 кг взрывчатки и преодолел около 500 км от границы Украины. Также в публикации указано, что данный тип беспилотника способен пролететь до 1 тыс. км.

    По предварительным данным, аналогичный вид беспилотника в начале сентября украинские боевики использовали для атаки на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг утром власти Адыгеи приняли решение эвакуировать жителей поселка Родникового из-за возгорания, возникшего вследствие атаки беспилотников.

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    10 октября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи

    Глава Суджанского района Богачев: ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в Судже

    ВСУ захватили и удерживают гражданских в школе-интернате Суджи
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ удерживают гражданских в здании школы-интерната в Судже Курской области, что подтверждается видеоматериалами, снятыми самими военными, сообщил глава Суджанского района Александр Богачев.

    По его словам, ВСУ свезли людей в интернат и удерживают там в заложниках, передает ТАСС.

    Богачев отметил, что информация подтверждена видеоматериалами, которые снимали сами украинские военные.

    «У нас школа-интернат на территории города Суджи, и там действительно содержат и свозят туда людей», – заявил глава района.

    Он добавил, что не располагает сведениями о других подобных учреждениях.

    Ранее житель города Суджи Курской области рассказал о расстреле безоружных людей польскими наемниками на глазах у других горожан.

    Россия на форуме ОБСЕ пообещала предать гласности преступления наемников в Курской области.

    В МИД России сообщили, что более 300 мирных жителей пострадали и около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ.

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    10 октября 2024, 14:18 • Новости дня
    Политолог Рар: США заставят Евросоюз принять Украину
    Политолог Рар: США заставят Евросоюз принять Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон может заставить Брюссель принять Украину в ЕС. В качестве аргумента будет использоваться то, что в свое время США «спасли» Европу при помощи «плана Маршала», сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее итальянские СМИ сообщили о готовности Украины прекратить огонь взамен на гарантии США и членство в ЕС.

    «Пункт о принятии Украины в ЕС, на мой взгляд, вписывается в планы Дональда Трампа и, возможно, Камалы Харрис. Вступление страны в объединение считается некой гарантией того, что украинская экономика будет спасена от обвала за счет многолетней помощи и инвестиций со стороны Европы», – полагает германский политолог Александр Рар.

    Эксперт допускает, что Вашингтон заставит Брюссель это сделать. «В качестве аргумента будет использоваться то, что в свое время США «спасли» Европу при помощи «плана Маршала». Британия, которая вышла из ЕС, полностью на стороне США. То есть остается убедить Германию, Францию и Польшу как будущих главных спонсоров Киева», – отметил эксперт.

    Что касается самого турне Владимира Зеленского по Европе, то его цель – убедить западных лидеров и общественность в способности Украины при дальнейшей помощи со стороны Запада победить Россию, считает Рар. «Зеленский переименовал свой прежний «мирный» план в «победный». Он сам, по всей видимости, находится под жестким прессингом со стороны в том числе западных покровителей», – допустил политолог.

    «Запад на пределе своих возможностей на протяжении почти трех лет передает Киеву военную и финансовую помощь. Оружие и кредиты выдаются Украине в надежде, что это поспособствует победе в конфликте. Ведь поражение украинской стороны значило бы ослабление НАТО и ЕС, а это невольно привело бы к изменениям архитектуры европейской безопасности», – указал собеседник.

    На этом фоне Рар напомнил, что Зеленский испортил отношения с Трампом. Кроме того, Запад все больше настраивается на возможную большую войну на Ближнем Востоке – тогда все ресурсы будут перенаправлены Израилю. «Зеленскому стоило бы предложить реалистичный план для приостановки или заморозки военного конфликта с Россией», – полагает он.

    «К этому украинское руководство косвенно призывает часть мировой общественности. Киев будет вынужден отказаться от занятых Россией территорий взамен на некую «компенсацию» в виде членства Украины в ЕС или нечто вроде «протектората» НАТО, похожего на то, что в свое время как гарантию безопасности получила Южная Корея и Япония», – заключил Рар.

    Ранее редактор газеты Corriere della Sera Федерико Фубини опубликовал колонку о втором за месяц визите Владимира Зеленского в Италию. Такая активность на международной арене связана с желанием завершить конфликт, считает автор материала. По словам Фубини, власти Украины готовы прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта без признания потери территорий «в обмен на некоторые обязательства со стороны Запада».

    Издание пишет, что целью турне Зеленского по Европе является получение гарантий быстрого вступления в ЕС. Также Украине необходимо убедиться в готовности США к обеспечению безопасности страны по примеру Японии, Южной Кореи и Филиппин. Corriere della Sera отмечает, что добиться этих целей «будет нелегко».

    Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала никаких сигналов о готовности Киева к прекращению огня на нынешней линии соприкосновения в обмен на гарантии безопасности. «Сейчас много рассуждений и схоластики на этот счет. По-прежнему каких-либо действий на этот счет никто не предпринимал», – сказал он, его слова приводит ТАСС.

    Напомним, Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») посетит Францию, Британию, Германию и Италию. Он намерен представить европейским лидерам свой «план победы». Политолог Владимир Скачко в разговоре с газетой ВЗГЛЯД назвал цели этого турне.

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    10 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Поставки нефти «Лукойла» через Украину начались по новым правилам

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам, ее прием теперь идет на границе Белоруссии и Украины, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто заявил, что теперь нефть принимается на границе между Белоруссией и Украиной, передает ТАСС. Он подчеркнул, что измененные условия поставок приводят к увеличению издержек для Венгрии и создают дополнительные финансовые риски. «Из-за недружелюбных действий украинской стороны и бездействия Еврокомиссии нам пришлось это сделать», – заявил глава венгерского МИД.

    Сийярто заявил, что Киев угрожает энергетической безопасности Венгрии и Словакии из-за блокировки поставок нефти российского «Лукойла» через свою территорию. Сийярто также заявил, что Венгрия заключит соглашение с Газпромом, которое обеспечит стране конкурентные цены на газ. Он подчеркнул, что Венгрия не поддержит санкции против российской энергетики, так как это нанесет ущерб экономике страны.

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    10 октября 2024, 16:12 • Новости дня
    Полковник СБУ: Украина не может просчитать направление будущего главного удара России

    Полковник СБУ Стариков заявил о трудностях ВСУ на пяти направлениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия столкнулась с проблемами сразу на пяти направлениях, это может привести к прорыву фронта, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

    «Мы проигрываем РФ в плановом порядке, время – ценный ресурс. И проблемы будут накапливаться в геометрической прогрессии. Сначала [у ВСУ] был кризис на одном направлении, через месяц – на двух, а сейчас – на пяти направлениях», – сказал Стариков в интервью, передает ТАСС.

    Он добавил, что неясно направление главного удара, он может последовать с Южного, Купянского, Угледарского и Кураховского направлений. Также есть трудности и на Запорожском направлении.

    Российские военные пытаются найти возможность прорыва фронта и взятия ВСУ в окружение, добавил отставной полковник.

    Напомним, ВС России начали формирование огневого мешка для ВСУ в Северске, в нем могут оказаться порядка 3 тыс. украинских военнослужащих.

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    11 октября 2024, 10:06 • Новости дня
    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о панике ВСУ на Курском направлении

    Алаудинов сообщил о панике ВСУ на Курском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ впали в панику и замешательство из-за потерь в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что украинские военнослужащие испытывают замешательство из-за сложившейся ситуации и фиксируемых потерь. «Действительно, у него [противника] паника, и мы это фиксируем…» – заявил командир «Ахмата», передает «Лента.ру».

    Ранее военкоры и военные блогеры сообщили, что российские силы «продавили левый фланг курской группировки ВСУ».

    До этого сообщалось, что российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

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    10 октября 2024, 12:00 • Новости дня
    Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе

    Политолог Скачко: Зеленский катается с «планом победы» по Европе ради денег

    Политолог назвал цели турне Зеленского с «планом победы» по Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Своим турне по Европе Зеленский хочет развить бурную активность. Он, как и прежде, будет выставлять европейским лидерам неисполнимые требования, а получит, скорее всего, лишь деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Зеленский отправляется в турне с «планом победы».

    «Владимир Высоцкий пел: «Ты их в дверь – они в окно». Эта строчка из песни очень ярко характеризует то, что сейчас происходит с Владимиром Зеленским. Джо Байден отказался ехать на встречу в формате «Рамштайн», где должна была состояться их беседа. Кроме того, США дали Киеву сигнал, что считают бессмысленным свое участие во втором «саммите мира». На этом фоне Зеленский принимает решение «лезть в окно», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    По мнению собеседника, таким турне по Европе Зеленский хочет развить бурную активность, а также повлиять на страны ЕС с тем, чтобы те одобрили кредит Киеву на 35 млрд евро за счет доходов от заблокированных активов России. «Это соответствует интересам Соединенных Штатов, которые хотят переложить бремя финансирования Украины на Европу», – уточнил он.

    На этом фоне спикер напомнил о принципе Зеленского «просить больше, а там – что дадут». Поэтому, как прогнозирует политолог, какие-то средства «королева попрошаек» – так Зеленского называют в некоторых американских СМИ – все же получит. Но на вступление Украины в НАТО тому рассчитывать не следует, добавил Скачко. Таким образом, один из пунктов «плана победы» Зеленского заранее неосуществим.

    «В Германии, Италии и Франции ему могут повторить все те же обещания, которые уже были даны: о членстве в альянсе, о помощи от «коварной» России. Его также могут склонять к переговорам с Москвой. Одно другому для европейских политиков не помеха: они одной рукой принуждают сесть за стол, а другой стремятся с помощью Украины нанести российской стороне максимальный вред с тем, чтобы на переговорах диктовать свои условия», – пояснил обозреватель.

    «Однако позиция Москвы состоит в том, что никакие переговоры после украинской авантюры в Курской области невозможны. Поэтому СВО будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута главная задача – убрать все причины возникновения угроз безопасности России», – заключил Скачко.  

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский после отмены встречи лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») посетит Францию, Британию, Германию и Италию. Встреча с Макроном состоится в четверг, 10 октября. Елисейский дворец сообщает, что это даст возможность президенту Франции подтвердить решимость Парижа в поддержке Украины. В Лондоне Зеленский встретится с премьером Британии Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте.

    Затем в пятницу, 11 октября, Зеленский отправится в Берлин. Там у него запланированы встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, передает Bild.

    Зеленский заявил, что «планом победы» после США Киев рассчитывает поделиться «со всеми, кто может помочь достичь его целей». «Мы рассчитываем на лидерство президента Байдена. Мы рассчитываем на мощные и мудрые шаги Британии, Франции, Германии и Италии, которые принесут безопасность и мир в Европу», – сказал он.

    Напомним, 12 октября Зеленский в Рамштайне должен был встретиться с Байденом, Шольцем, Макроном и Стармером. Однако встреча не состоится, поскольку американский президент отменил визит из-за надвигающегося на США урагана «Милтон». По мнению американиста Малека Дудакова, Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем.

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    10 октября 2024, 15:07 • Новости дня
    Генсек НАТО сообщил о начале ядерных учений Steadfast Noon

    НАТО анонсировало ежегодные ядерные учения Steadfast Noon с 14 октября

    Генсек НАТО сообщил о начале ядерных учений Steadfast Noon
    @ nato.int

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Североатлантический альянс запустит 14 октября ежегодные авиационные учения Steadfast Noon, в которых будут участвовать десятки самолетов из ядерных и неядерных стран НАТО для имитации ударов тактическим ядерным оружием, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время своего визита в Лондон, где он встретился с премьер-министром Британии Киром Стармером.

    По его словам, Североатлантический альянс намерен провести свои ежегодные авиационные учения Steadfast Noon, которые начнутся 14 октября, сообщает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что учения Steadfast Noon проводятся ежегодно и включают в себя участие десятков самолетов из стран НАТО, как обладающих ядерным арсеналом, так и нет. Эти маневры имитируют нанесение ударов тактическим ядерным оружием, однако полеты с ядерным оружием на борту не осуществляются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в итоговой декларации саммита НАТО было подтверждено, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия была объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. Республика Корея и США начали учения Ulchi Freedom Shield, чтобы повысить готовность к противодействию ядерным угрозам со стороны КНДР. Белоруссия и Китай провели совместные учения на фоне «юбилейного» саммита НАТО.

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    11 октября 2024, 03:44 • Новости дня
    NYT предрекла Зеленскому столкновение с народным гневом

    NYT не исключила народного гнева на Украине из-за повышения налогов

    NYT предрекла Зеленскому столкновение с народным гневом
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский может столкнуться с гневом населения Украины из-за принятого парламентом закона о повышении налогов, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, после возвращения из Европы Зеленскому предстоит разобраться с реакцией населения на эту меру, которая всегда оказывается непопулярной, особенно в стране с разоренной экономикой, передает ТАСС.

    Несколько жителей Украины выразили сомнения по поводу целесообразности повышения налогов, опасаясь, что собранные средства пропадут из-за коррупции, заявило издание.

    Верховная рада приняла закон, согласно которому увеличивается военный сбор с 1,5% до 5%, при этом он вводится в том числе и для физлиц-предпринимателей. Некоторые положения закона начнут действовать задним числом с 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раде заявляли, что без предусматривающего повышение налогов закона минобороны Украины не сможет осуществлять необходимые выплаты военным.

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    11 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Минэнерго Украины заявило, что не запустит «1 ГВт мощности» по плану Зеленского
    Минэнерго Украины заявило, что не запустит «1 ГВт мощности» по плану Зеленского
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В министерстве энергетики Украины заявили, что не успеют до конца года запустить обещанные 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии, что было заявлено украинским президентом Владимиром Зеленским.

    В ведомстве отметили, что оборудование для распределенной генерации поступит на Украину, но из-за технических сложностей энергетики не успеют полностью подключить его к сетям до конца года, передает РИА «Новости».

    Также в министерстве подчеркнули, что энергетики делают все возможное для скорейшего монтажа и подключения оборудования к сети, но несмотря на все усилия, не все оборудование удастся подключить оперативно.

    Напомним, в июне президент Украины пообещал восстановить потери мощности украинской генерации на 1 ГВт в этом году. Украинский Forbes называет этот проект «гигаваттом Зеленского».

    Директор входящей в состав холдинга ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

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