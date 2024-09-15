Times: США не дают Украине точных данных для ударов вглубь России

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Times, ссылаясь на собственные источники, основная проблема заключается не в отсутствии разрешения на применение ракет, а в нежелании США делиться с Украиной необходимыми разведывательными данными. Отмечается, что без точных координат, полученных с помощью американских спутников и других разведывательных систем, ракеты Storm Shadow, использующие GPS для наведения, будут легко перехвачены российской ПВО или отклонятся от цели, передает «Коммерсант».

«Российская радиоэлектронная борьба сделала GPS бесполезной. Они глушат ее. Поэтому приходится использовать другой набор данных, который принадлежит американцам»,– уточнил источник.

В статье утверждается, что в администрации президента США Джо Байдена существуют разногласия по поводу поставок вооружений Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен выступает за более активную поддержку Киева, в то время как советник по национальной безопасности Джейк Салливан придерживается более осторожной позиции.

Как указал источник, даже если Байден не решится публично одобрить удары по российской территории, он может разрешить передачу Украине разведывательных данных, необходимых для эффективного применения ракет Storm Shadow. Однако пока этого не произошло.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен просить разрешения у Байдена на удары вглубь России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США и Британия уклонились от прямого конфликта с Россией.

В четверг президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.