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    14 сентября 2024, 17:15 • Политика

    США и Британия уклонились от прямого конфликта с Россией

    США и Британия не торопятся с эскалацией украинского кризиса

    США и Британия уклонились от прямого конфликта с Россией
    @ Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер сохранили запрет для Украины на нанесение ударов западными ракетами вглубь российской территории. В том, что снятие запрета не отразится на ситуации на поле боя, ранее заявляли в Пентагоне. По мнению экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».

    В итоговом заявлении после пятничной встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не оказалось слов о разрешении Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западными ракетами вглубь территории России. В релизе заявлено о неизменной поддержке Украины, которая «продолжает защищаться от российской агрессии».

    Перед началом этой встречи в Вашингтоне призывали не ждать решений по ударам вглубь России. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, «изменения в политике нет». На данный момент Вашингтон разрешает Киеву использовать американское оружие для оборонительных ударов «в пределах суверенной территории Украины», то есть в том числе по Крыму и новым российским регионам.

    Отвечая ранее на вопрос журналистов, позволит ли он Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, Байден сказал, что «мы работаем над этим прямо сейчас». Снять запрет также потребовала на этой неделе группа высокопоставленных республиканцев Палаты представителей, заявив в письме на имя Байдена о том, что сейчас возможности Украины ограничены.

    По данным Reuters, украинские власти передали США и Великобритании список потенциальных целей в России для ударов по ним западным оружием. Среди них оказались военные командные и управляющие центры, склады с топливом и оружием. Власти Великобритании рассчитывают заручиться одобрением США для использования своих ракет по целям в глубине территории РФ, а Париж может принять такое решение самостоятельно.

    На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин отверг идею о том, что снятие ограничений на дальнобойные ракетные удары изменит ситуацию на поле боя. «Нет ни одного потенциала, который сам по себе будет решающим в этой кампании», – сказал шеф Пентагона на встрече в Германии контактной группы по обороне Украины.

    По его словам, у ВСУ уже есть много возможностей для решения этих задач, в том числе за счет беспилотных летательных аппаратов.

    На днях президент России Владимир Путин заявил, что разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием будут означать войну НАТО с Россией. На Украине нет специалистов, которые могли бы программировать ракеты и наводить их на цели с помощью спутников. В субботу замминистра иностранных дел Сергей Рябков пообещал ответ России на возможные поставки дальнобойного оружия для ударов вглубь страны. По его словам, решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».

    «Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую продолжают вести», – добавил замминистра.

    «Россия в течение года говорила о красных линиях, а сейчас президент четко сказал, что это та линия, после которой мы начнем противодействовать военным путем, возможно, по территории НАТО. Эту историю можно истолковать так, что натовцы попытались протестировать красную линию, мы сказали, что будем делать конкретно, и на Западе успокоились», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Как подчеркнул эксперт, дальнобойное западное оружие уже задействовано в этом конфликте, «но скорей всего, натовцы не планировали использовать его в отношении объектов в глубине России, имеюющих стратегическое значение, например, аэродромов стратегической авиации или атомных элекстростанций».

    По мнению военных экспертов, политические формулировки не дают однозначную гарантию запрета для ВСУ наносить дальнобойные ракетные удары.

    «В информационной повестке дня изменилась формулировка. США вывели этот вопрос за скобки и продолжат проводить политику, которая ограничивает применение западного оружия на Украине. Но такая формулировка дает широкое толкование.

    Сейчас американцы говорят, что ограничения на нанесение ракетных ударов вглубь России остаются. А если применение ракет все-таки начнется, то на Западе скажут, что это в «формате нашей нашей общей политики по поддержке Украины», – добавляет военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова.

    Собеседник полагает, что США в итоге могут отменить запрет, как это происходило с поставкой РСЗО HIMARS, затем танков M1 Abrams, истребителей F-16 и ракет ATACMS. Все это оружие теперь есть на Украине. Но специальная военная сперация продолжится в любом случае, потому что «Россия решает свои задачи».

    «Вспомните, как в информационном пространстве обсуждался вопрос возможной передачи ВСУ ракет ATACMS. А в итоге оказалось, что ракеты уже давно на Украине и ими производят пуски», – отметил спикер.

    Ткаченко, напротив, уверен, что на этот раз Россия предельно четко заявила свою позицию относительно того, что санкция на нанесение ракетных дальнобойных ударов «приведет к конкретным ответным действиям».

    «ATACMS, Storm Shadow и SCALP-EG уже используются для нанесения ударов по Крыму. Фактически речь шла о том, что они начнут применяться по другим территориям. Но скептики говорят, что вся эта история не стоит выеденного яйца, потому что эти ракеты уже используются против России», – подчеркнул политолог.

    Как пояснил Кошкин, Украина уже наносила удары вглубь российской территории, но с применением высокотехнологичного ракетного оружия в конфликт «будет втягиваться Пентагон и государства НАТО». «Вот в чем суть. Но втягивание уже произошло. На Украине работают западные специалисты и наемники, которые помогают командирам планировать и проводить операции», – подчеркнул полковник в отставке.

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