Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.95 комментариев
В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется
Россия ответит на возможные поставки дальнобойного оружия для ударов вглубь страны так, что мало не покажется, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».
«Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.
Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.