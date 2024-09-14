В МИД пообещали ответить на поставки дальнобойного оружия Киеву так, что мало не покажется

Tекст: Елизавета Шишкова

Он пояснил, что решение разрешить удары есть, «все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны».

«Мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. Здесь есть элемент серьезного риска, потому что противники в Вашингтоне, в Лондоне, других местах явным образом недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести», – передает слова Рябкова ТАСС.

Замминистра добавил, что Вашингтон хочет поссорить Россию и Иран, говоря о якобы поставках иранских баллистических ракет в РФ, однако у США ничего не выйдет. У России и Ирана действительно есть военно-техническое сотрудничество, однако США не должны совать нос в чужие вопросы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Россия может ответить на решение о разрешении бить дальнобойными ракетами.