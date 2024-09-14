Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.56 комментариев
Белый дом не сообщил о решении Байдена и Стармера по ударам вглубь России
Белый дом: Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России
Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером не сообщил о решении разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России, следует из опубликованного документа.
В релизе по итогам встречи Байдена и Стармера говорится о неизменной поддержке Украине, которая «продолжает защищаться от российской агрессии», передает РИА «Новости».
Документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона о снятии запрета по ударам ВСУ вглубь российской территории.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.
Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.
Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.