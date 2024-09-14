Белый дом не сообщил о решении Байдена и Стармера по ударам вглубь России

Белый дом: Байден после встречи со Стармером не сообщил об одобрении ударов вглубь России

Tекст: Вера Басилая

В релизе по итогам встречи Байдена и Стармера говорится о неизменной поддержке Украине, которая «продолжает защищаться от российской агрессии», передает РИА «Новости».

Документ не содержит никаких упоминаний о решении Вашингтона и Лондона о снятии запрета по ударам ВСУ вглубь российской территории.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявлений о разрешении на использование ВСУ дальнобойных западных ракет вглубь российской территории по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера.

Президент России Владимир Путин пояснял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» будет означать войну НАТО с Россией.

Газета ВЗГЛЯД изучала, о чем планируют договориться Вашингтон и Лондон в ходе пятничных переговоров.