Bild: Зеленский намерен лично просить Байдена разрешить удары вглубь России

Tекст: Вера Басилая

Зеленский не только представит свой план Байдену и кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу, но и собирается лично просить о снятии запретов на удары вглубь России американским дальнобойным оружием, передает «Лента.ру» со ссылкой на Bild.

Источник издания утверждает, что речь также пойдет о готовности Киева согласиться на локальное прекращение огня на отдельных участках фронта, то есть о промежуточной заморозке ситуации.

Власти Украины считают, что изменить ситуацию на фронте Киев сможет только, если США поддержат «стратегию» киевского режима.

Ранее Зеленский передал Блинкену план ударов по России дальнобойными ракетами. Также он объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, и хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.

Президент России Владимир Путин заявлял, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президент США Джо Байден и премьер Британии Кир Стармер оставили запрет для киевского режима на удары вглубь российской территории.