Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Зеленский решил создать новый план урегулирования и показать его Трампу, Байдену и Харрис
Украинский президент Владимир Зеленский объявил о создании новой дорожной карты по украинскому урегулированию, он хочет представить его кандидатам в президенты США и странам G7.
Работа над проектом окончится в ноябре, заявил Зеленский итальянской газете Repubblica, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что покажет его действующему главе Белого дома Джозефу Байдену, кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Камале Харрис, а также и лидерам G7. Зеленский отметил, что хочет услышать мнение этих политиков по поводу своего плана.
По данным издания, в план планируется активно включить западные страны для защиты Украины.
Ранее Зеленский заявлял, что подготовил «план победы» Украины в конфликте с Россией, он отмечал, что покажет его Байдену.