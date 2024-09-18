Киодо: Зеленский запросил у США удары по России и вступление в НАТО

Киодо: Зеленский запросил удары по РФ западным оружием и вступление в НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

План президента Зеленского, по его мнению, якобы способен помочь завершить текущий конфликт, сообщает ТАСС. Согласно данным агентства Киодо, ключевые элементы этого плана включают запрос на использование западного дальнобойного оружия против России, инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс и ускоренное вступление Украины в НАТО.

Проект документа детализирует необходимую номенклатуру вооружений из США и Европы, таких как ракеты ATACMS и Storm Shadow, а также противоракеты для комплексов Patriot. В документе указаны объемы, сроки поставок и цели использования данного вооружения, включая разрешение на удары по территории России. Киев также намерен разъяснить результаты атак на Курскую область.

Важной частью плана является запрос на инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс. Указана необходимая сумма для увеличения производства беспилотников и артиллерийских снарядов. Также планируется акцентировать внимание на лазейках в санкционном режиме против России и требование о скорейшем вступлении Украины в НАТО.

По мнению Киева, данные меры должны усилить давление на Москву сразу по нескольким направлениям: военному, экономическому, политическому и дипломатическому. Зеленский планирует представить свой план в сентябре во время визита в США. Он намерен обсудить его с президентом Джо Байденом и двумя кандидатами на президентский пост – вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием.

При этом после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

