Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
Песков осудил провокационные заявления Столтенберга
Песков осудил высказывания Столтенберга о возможных ударах по России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недальновидными и опасными заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможных ударах по России западным оружием, подчеркнув, что такие высказывания игнорируют предупреждения президента Владимира Путина.
Он назвал эти утверждения провокационными и опасными. Он подчеркнул, что игнорирование заявлений президента России о возможных ответных мерах на удары по России западным оружием является недальновидным и непрофессиональным шагом со стороны НАТО, передает ТАСС.
Песков также отметил, что это нежелание НАТО принимать всерьез российские предупреждения может быть связано с тем, что Столтенберг вскоре уйдет с поста генерального секретаря. Песков считает, что Столтенберг не будет нести ответственность за свои слова, когда покинет должность. Тем не менее, представитель Кремля считает такую позицию чрезвычайно провокационной.
Ранее Столтенберг заявил, что разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории не приведет к эскалации конфликта.